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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3905390639073908

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:49

  Hotab написав:
  fler написав:Где 16 тысяч, Хотаб?

О чем вы сейчас??


Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора и вы совершенно не умеете общаться с женщинами 8)
За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Как видим, 16000 немає. :wink:

Когда вы с умным видом не дав свой прогноз обсуждали мои цифры, то почему-то вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.

П.С. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №2153 із затвердженим переліком професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, набере чинності 4 листопада 2021 року.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора


Аааааа. Вот оно что!! Там надо было посмеяться с вашей шутки!! :mrgreen:

  fler написав:Как видим, 16000 немає.

Немає. А кто обещал именно 10.10.2021 16 тысяч?? Или это снова надо смеяться, а я не понял шутку?))
  fler написав:вы совершенно не умеете общаться с женщинами

Продолжайте держать меня в курсе о моих умениях с женщинами)))



  fler написав:вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.

Зачем нам учитывать что-либо, когда вы даёте прогнозы без учёта чего-либо?)))


  fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня).
Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.


Тем более, что щоденно он не обещал.


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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:13

  budivelnik написав:вони навіть потурбувались що повідомлення було знесено

Я "потурбувався". И сделал это снова.
Если вам хочется думать, что это вы так "налякали" , то ваше право. Но вообще один в один мы эту простыню видели (даже дважды) ,
viewtopic.php?p=5312870#p5312870


viewtopic.php?p=5312855#p5312855

зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз".
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:48

Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю
На мій погляд
Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними.
Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі..
Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ...
а там
ні трупів, ні масок, ні страху.....
і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять...
А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно...
Тому по старій українській звичці
а сало треба переховати...
пересічний і уникає вакцинування...

Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості
Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить
Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..

Так само і з вакцинами
Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде.
Тому репетуйте й далі
Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..

Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:53

  budivelnik написав:Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю
На мій погляд
Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними.
Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі..
Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ...
а там
ні трупів, ні масок, ні страху.....
і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять...
А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно...
Тому по старій українській звичці
а сало треба переховати...
пересічний і уникає вакцинування...

Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості
Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить
Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..

Так само і з вакцинами
Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде.
Тому репетуйте й далі
Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..

Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?

Ровно до тех пор пока пересічний не вызывает скорую для своего родственника с сатурацией 60-70. А там и говорят лечитесь дома, машин нет, мест нет, реанимация занята.
Переляканый Киев больнички первой очереди заполнены на 65-70%. Смелый Харьков вторая очередь больниц заполнилась за 2 дня. Так где хорошо? Кто переляканый?
Нормально что нет реаниматологов?
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:04

  ЛАД написав:Ромасик
Ещё о США.
Интересное интервью - [b]"Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой

да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США.
Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам
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