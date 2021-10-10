Додано: Пон 11 жов, 2021 10:48

Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю

На мій погляд

Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними.

Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі..

Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ...

а там

ні трупів, ні масок, ні страху.....

і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять...

А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно...

Тому по старій українській звичці

а сало треба переховати...

пересічний і уникає вакцинування...



Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості

Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить

Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..



Так само і з вакцинами

Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде.

Тому репетуйте й далі

Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..



Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?