Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора и вы совершенно не умеете общаться с женщинами За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Как видим, 16000 немає.
Когда вы с умным видом не дав свой прогноз обсуждали мои цифры, то почему-то вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.
П.С. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №2153 із затвердженим переліком професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, набере чинності 4 листопада 2021 року.
fler написав:Тролю вас самым примитивным способом, показывая всем, что у вас проблемы с чувством юмора
Аааааа. Вот оно что!! Там надо было посмеяться с вашей шутки!!
fler написав:Как видим, 16000 немає.
Немає. А кто обещал именно 10.10.2021 16 тысяч?? Или это снова надо смеяться, а я не понял шутку?))
fler написав:вы совершенно не умеете общаться с женщинами
Продолжайте держать меня в курсе о моих умениях с женщинами)))
fler написав:вам и Ладу в голову не приходило учитывать кол-во тестов.
Зачем нам учитывать что-либо, когда вы даёте прогнозы без учёта чего-либо?)))
fler написав:Ковід-істерик Істребін нагнітає на фейсбуці вихід України на +16 000 випадків ковіду щоденно через 4 тижні (тобто з 11 жовтня). Я заявляю, що не буде більше +10 000 за добу. Хто правий побачимо, час пішов.
Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю На мій погляд Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними. Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі.. Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ... а там ні трупів, ні масок, ні страху..... і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять... А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно... Тому по старій українській звичці а сало треба переховати... пересічний і уникає вакцинування...
Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..
Так само і з вакцинами Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде. Тому репетуйте й далі Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..
Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?
budivelnik написав:Якщо комусь дуже муляє однаковий вигляд таблиці..то я в стані повторити те що в знесеному повідомленні було й крім таблиці...не приводячи ще й таблицю На мій погляд Звинувачення від членів секти Свяиої Вакцинації в сторону антиваксів - є безпідставними. Адже істерія яку розганяє той самий Істрєбін на ФБ ( подаючи ВІРНІ данні, він вибирає НАЙГІРШІ на той момент , при чому скаче як зайчик по областям, захворюванням,летальним випадкам) створюючи враження у пересічного про страшний гаплик який відбувається в державі.. Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ... а там ні трупів, ні масок, ні страху..... і в пересічного виникає стійка підозра що інтернет(фейсбук/істрєбін з хотабом і ладом) його дурять... А якщо дурять - значить щось від цього пересічного хотять такого , що самому пересічному не потрібно... Тому по старій українській звичці а сало треба переховати... пересічний і уникає вакцинування...
Перевожу на хлопський з прикладами народної мудрості Якщо жартуючи три рази крикнути пожежа - при пожежі ніхто не прибіжить Якщо жартуючи три рази крикнути тону - при реальній проблемі ніхто рятувати не прийде..
Так само і з вакцинами Якщо постійно репетувати трупи/смерті...а в реалі цього видно не буде - ніхто вакцинуватись не піде. Тому репетуйте й далі Чим більше ви це робите - тим гірше для вас..
Агов,зрадіо, з табличкою розібрався чи свою створив?
Ровно до тех пор пока пересічний не вызывает скорую для своего родственника с сатурацией 60-70. А там и говорят лечитесь дома, машин нет, мест нет, реанимация занята. Переляканый Киев больнички первой очереди заполнены на 65-70%. Смелый Харьков вторая очередь больниц заполнилась за 2 дня. Так где хорошо? Кто переляканый? Нормально что нет реаниматологов?
ЛАД написав:Ромасик Ещё о США. Интересное интервью - [b]"Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой
да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США. Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам
О коллективном иммунитете: да, статья старая, но уже тогда его опровергла. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго ваксам придется сидеть на игле?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 11 жов, 2021 11:16, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Але враження-враженням...а пересічний деколи покидає фейсбук чи інтернет і виходить в реальний світ... а там ні трупів, ні масок, ні страху.....
Будивельнык, вы по умолчанию старичков наделяете таким же примитивным мировоззрением, как у себя: "На вулиці нема трупів, значить смертей від ковіду нема". В реальной жизни любой мало мальски образованный человек понимает, что презерватив надо одевать, потому что на лице не написано "у меня СПИД". В реальной жизни человек моет яблоки, потому что яйца глистов не выглядят как яйца у бегемота, они есть, но их не видно. В реальной жизни образованный человек понимает, что умирают не в парках на лавочке, а в реанимациях. В реальной жизни киевлянин понимает, что в Киеве ежедневно всегда и все годы умирало и умирает 150 +- человек, но он не видит ни катафалок, ни траурных процессий, ни слез родственников. И потому отдает себе отчёт, что даже 300 или 500 жмуров за день он точно так же не заметит.
Но вы свой примитивизм транслируйте дальше. Главное без вот этих простыней по пятому разу. Мы и с первого раза ее увидели, зачем три или четыре??
Hotab написав:В реальной жизни киевлянин понимает, что в Киеве ежедневно всегда и все годы умирало и умирает 150 +- человек, но он не видит ни катафалок, ни траурных процессий, ни слез родственников. И потому отдает себе отчёт, что даже 300 или 500 жмуров за день он точно так же не заметит.
ЛАД написав:Ромасик Ещё о США. Интересное интервью - [b]"Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой
да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США. Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам
О коллективном иммунитете: да, статья старая, но уже тогда его опровергла. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго ваксам придется сидеть на игле?
2021, например, в РФ, рассчитывавшей на коллективный иммунитет и стремившейся продать свой Спутник всему миру, а в результате вакцинировавшей на сегодня 31% полностью + 3% одной дозой, будет, вероятно, ещё тяжелее. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.
P.s. Вы опять передёргиваете. США вторая мировая потрепала не очень сильно, но в статье речь идёт о всех странах, а не исключительно о США.