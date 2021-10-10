Одно из исследований собрало данные о миллионах привитых израильтян и выявило 146 случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), близких по времени к вакцинации.



Выяснилось, что молодые мужчины подвержены более высокому риску этого побочного эффекта. У них в среднем наблюдался один случай на 6500 привитых.



В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.





Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.



Профессор Дрор Меворах, глава «коронавирусного» отделения в больнице «Хадасса» был соавтором одного из исследований, посвященных случаям миокардита после вакцинации.



«Данные, собранные в Израиле и по всему миру, указывают на связь между вакциной и редкими случаями миокардита. При краткосрочном наблюдении большинство из этих случаев были легкими и прошли через несколько дней», - говорит он.