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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3906390739083909

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:00

  Hotab написав:.........
зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз".

Зачем реагировать на чепуху?
Пусть себе развлекается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:09

Хроника приближения к 50. :)
Как уже отметил Hotab за вчера 207 смертей - за воскресенье я ожидал меньше.
За последние 7 дней 1811 смертей, т.е. среднесуточное среднее 259 смертей (на вчера 1718 и 245).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,96 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 7,39 смерти на 1 млн.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:14

Одно из исследований собрало данные о миллионах привитых израильтян и выявило 146 случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), близких по времени к вакцинации.

Выяснилось, что молодые мужчины подвержены более высокому риску этого побочного эффекта. У них в среднем наблюдался один случай на 6500 привитых.

В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.


Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.

Профессор Дрор Меворах, глава «коронавирусного» отделения в больнице «Хадасса» был соавтором одного из исследований, посвященных случаям миокардита после вакцинации.

«Данные, собранные в Израиле и по всему миру, указывают на связь между вакциной и редкими случаями миокардита. При краткосрочном наблюдении большинство из этих случаев были легкими и прошли через несколько дней», - говорит он.

https://detaly.co.il/mediki-o-riske-miokardita-posle-privivki-pfizer/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:14

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а как же Бергамо? Постановка?

Нет. Как-то заглянул в их стату (давно, через полгода после того мора) , у них в отдельный месяц была кратная смертность. И в соседних месяцах. Видосов не видел. Если есть - выложи, глянем.

в смысле не видел?
https://news.liga.net/world/video/v-odn ... deo-i-foto
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

... а тим часом в маленькій Латвії де % проколотих ледь сягнув 50% потрапити у відділення 2х банків (Swedbank і SEB Banka) тепер можна лише з COVID сертифікатами.

Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka – отказались обслуживать в своих филиалах клиентов, не имеющих COVID-сертификатов.
Как сообщил руководитель отдела по отношениям со СМИ Swedbank Янис Кропс, с понедельника, 11 октября, филиалы Swedbank будут доступны лишь для клиентов с COVID-сертификатами. Их придется предъявлять вместе с документами, удостоверяющими личность, перед посещением филиала.

Аналогично, двери филиалов для невакцинированных клиентов закрывает и SEB Banka

https://www.facebook.com/SwedbankLatvia
https://lv.sputniknews.ru/20211010/den- ... 48550.html
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:22

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ромасик
Ещё о США.
Интересное интервью - "Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой

да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США.
Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам

О коллективном иммунитете: да, статья старая, но уже тогда его опровергла. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго ваксам придется сидеть на игле?

2021, [b]например, в РФ, рассчитывавшей на коллективный иммунитет и стремившейся продать свой Спутник всему миру, а в результате вакцинировавшей на сегодня 31% полностью + 3% одной дозой, будет, вероятно, ещё тяжелее.
Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.

P.s. Вы опять передёргиваете. США вторая мировая потрепала не очень сильно, но в статье речь идёт о всех странах, а не исключительно о США.

Вы написали "Еще о США", а далее о Второй мировой. Я же не вычитывал о ком там? Об Украине - вроде там миллионы погибли.
например в РФ - например в США, который отбирал у всех маски и остальное, разработал 100500 вакцин, не смог побороть эпидемию как Китай, и количество введенных вакцин существенно меньше (абсолютное число в первую очередь).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:24

  Yuriyqwer написав:... а тим часом в маленькій Латвії де % проколотих ледь сягнув 50% потрапити у відділення 2х банків (Swedbank і SEB Banka) тепер можна лише з COVID сертифікатами.

Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka – отказались обслуживать в своих филиалах клиентов, не имеющих COVID-сертификатов.

надеюсь, в Латвии больше 2 банков?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:26

  ЛАД написав:В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.


Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.

Профессор Дрор Меворах, глава «коронавирусного» отделения в больнице «Хадасса» был соавтором одного из исследований, посвященных случаям миокардита после вакцинации.

«Данные, собранные в Израиле и по всему миру, указывают на связь между вакциной и редкими случаями миокардита. При краткосрочном наблюдении большинство из этих случаев были легкими и прошли через несколько дней», - говорит он.

https://detaly.co.il/mediki-o-riske-miokardita-posle-privivki-pfizer/[/quote]
кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили:
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:в смысле не видел

Так а что там тебя с вкладчиком так развлекает?? Если за месяц было кратное превышение нормальной смертности, то в отдельные дни там могли быть просто любые адские цифры. Понятно, что с этим надо было что-то делать. Иди ты уже нашел, что это фейк, этого не было, и потому ты весело повизгивая вместе с Вкладчиком постоянно прикручиваешь к сообщениям "а где видео как с Бергамо". Не понял прикола, не зря Флер говорит, что я скучный . Не для такого доктора наук, как она.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:34

  Ромасик написав:
  Yuriyqwer написав:... а тим часом в маленькій Латвії де % проколотих ледь сягнув 50% потрапити у відділення 2х банків (Swedbank і SEB Banka) тепер можна лише з COVID сертифікатами.

Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka – отказались обслуживать в своих филиалах клиентов, не имеющих COVID-сертификатов.

надеюсь, в Латвии больше 2 банков?


Це ж тільки перші "ластівки". Гадаю справа за рештою банків не за горами.
Yuriyqwer
 
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