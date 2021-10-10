Хроника приближения к 50. Как уже отметил Hotab за вчера 207 смертей - за воскресенье я ожидал меньше. За последние 7 дней 1811 смертей, т.е. среднесуточное среднее 259 смертей (на вчера 1718 и 245). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,96 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 7,39 смерти на 1 млн.
Одно из исследований собрало данные о миллионах привитых израильтян и выявило 146 случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), близких по времени к вакцинации.
Выяснилось, что молодые мужчины подвержены более высокому риску этого побочного эффекта. У них в среднем наблюдался один случай на 6500 привитых.
В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Профессор Дрор Меворах, глава «коронавирусного» отделения в больнице «Хадасса» был соавтором одного из исследований, посвященных случаям миокардита после вакцинации.
«Данные, собранные в Израиле и по всему миру, указывают на связь между вакциной и редкими случаями миокардита. При краткосрочном наблюдении большинство из этих случаев были легкими и прошли через несколько дней», - говорит он.
... а тим часом в маленькій Латвії де % проколотих ледь сягнув 50% потрапити у відділення 2х банків (Swedbank і SEB Banka) тепер можна лише з COVID сертифікатами.
Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka – отказались обслуживать в своих филиалах клиентов, не имеющих COVID-сертификатов. Как сообщил руководитель отдела по отношениям со СМИ Swedbank Янис Кропс, с понедельника, 11 октября, филиалы Swedbank будут доступны лишь для клиентов с COVID-сертификатами. Их придется предъявлять вместе с документами, удостоверяющими личность, перед посещением филиала.
Аналогично, двери филиалов для невакцинированных клиентов закрывает и SEB Banka
ЛАД написав:Ромасик Ещё о США. Интересное интервью - "Демографы подвели итоги пандемии в 2020 году. Главный из них: такого падения ожидаемой продолжительности жизни не было со времен Второй мировой
да, 2020 - был тяжелый год, там и не было чудотворного файзера и ватный Трамп все отрицал. Не то, что в 2021 Бидон всех исцелил. И вторая мировая очень сильно потрепала США. Все не доберусь посмотреть, что там со смертностью и вакцинацией по штатам
О коллективном иммунитете: да, статья старая, но уже тогда его опровергла. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго ваксам придется сидеть на игле?
2021, [b]например, в РФ, рассчитывавшей на коллективный иммунитет и стремившейся продать свой Спутник всему миру, а в результате вакцинировавшей на сегодня 31% полностью + 3% одной дозой, будет, вероятно, ещё тяжелее. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.
P.s. Вы опять передёргиваете. США вторая мировая потрепала не очень сильно, но в статье речь идёт о всех странах, а не исключительно о США.
Вы написали "Еще о США", а далее о Второй мировой. Я же не вычитывал о ком там? Об Украине - вроде там миллионы погибли. например в РФ - например в США, который отбирал у всех маски и остальное, разработал 100500 вакцин, не смог побороть эпидемию как Китай, и количество введенных вакцин существенно меньше (абсолютное число в первую очередь).
ЛАД написав:В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Профессор Дрор Меворах, глава «коронавирусного» отделения в больнице «Хадасса» был соавтором одного из исследований, посвященных случаям миокардита после вакцинации.
«Данные, собранные в Израиле и по всему миру, указывают на связь между вакциной и редкими случаями миокардита. При краткосрочном наблюдении большинство из этих случаев были легкими и прошли через несколько дней», - говорит он.
Так а что там тебя с вкладчиком так развлекает?? Если за месяц было кратное превышение нормальной смертности, то в отдельные дни там могли быть просто любые адские цифры. Понятно, что с этим надо было что-то делать. Иди ты уже нашел, что это фейк, этого не было, и потому ты весело повизгивая вместе с Вкладчиком постоянно прикручиваешь к сообщениям "а где видео как с Бергамо". Не понял прикола, не зря Флер говорит, что я скучный . Не для такого доктора наук, как она.
В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Профессор Дрор Меворах, глава «коронавирусного» отделения в больнице «Хадасса» был соавтором одного из исследований, посвященных случаям миокардита после вакцинации.
«Данные, собранные в Израиле и по всему миру, указывают на связь между вакциной и редкими случаями миокардита. При краткосрочном наблюдении большинство из этих случаев были легкими и прошли через несколько дней», - говорит он
кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили: Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Я выделил то. Могу процитировать дальше:
Другие исследователи подчеркивают, что, когда речь идет о редких побочных эффектах - сложно отследить причину их появления. Профессор Шай Аркин с кафедры биологической химии Еврейского университета поясняет: «Когда событие происходит так редко, трудно расшифровать связь между процессом и явлением. К моей огромной радости, эти побочные эффекты очень редки».
В других источниках отмечается, что случаи миокардита, как правило лёгкие и быстро излечиваются. Сейчас ссылки искать не буду, не сохранял, если ещё попадётся, выложу.