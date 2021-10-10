Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
ЛАД написав:Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.
Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могут
Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает. Думаю, вакцинацию это не отменит.
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
Мои дочка с зятем тоже "плыли". "Приплыли". Дочь отделалась относительно легко (хотя тоже приятного мало). А зять, как положено, полежал в больничке с кислородом, сатурация падала до 80 (то, что знаю). Как писал Антей - повезло, что рано заболел, с кислородом и больницей ещё не было проблем. Радость так себе. Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться". Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг".
В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.
кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили: Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Возвращаясь к вопросу о том, то или не то я выделил:
В минувшие выходные скончался Эден Фиоми, 16-летний подросток из Джальджулии, который перенес коронавирус и страдал от PIMS, посткоронавирусного синдрома, приведшего к его смерти. PIMS – это синдром, который может появиться у детей и подростков. Сайт N12 отмечает, что мальчик не был привит и что на сегодняшний день в Израиле выявлено не менее 120 случаев синдрома PIMS, но на практике их может быть больше. Дело в том, что синдром нелегко диагностировать и не все больницы сообщают о нем в министерство здравоохранения.
Еще один случай PIMS, о котором сообщает сайт Walla: семимесячная девочка была госпитализирована в критическом состоянии в детскую больницу «Шиба» из-за того же синдрома, девочка в критическом состоянии и подключена к ИВЛ. Семья ребенка находилась в Эйлате во время возникновения симптомов и прибыла в больницу, только когда родители заметили у дочери признаки респираторной недостаточности. В этом случае страшно то, что родители вообще не знали, что ребенок перенос коронавирус: малышка болела бессимптомно, и тот факт, что она перенесла заболевание, был выявлен лишь при серологическом обследовании.
Еще одно явление, встречающееся все чаще: заражать детей коронавирусом намеренно, устраивая так называемые «вечеринки заражения» (когда дети приходят в гости к больному ребенку и играют с ним), чтобы ребенок переболел и получил «зеленый паспорт», который освободит его от обязанности изоляции. Ведь дети, как правило, болеют легко или бессимптомно. ....Коронавирус периодически коварен и по отношению к детям. Что касается подростков старше 12 лет, приведем здесь слова доктора Итая Песаха, заместителя главврача детской больницы «Сафра»: «Во всем мире нет ни одного сообщения о том, что подросток заболел этим синдромом после вакцинации».
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее ))))) Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))
Востаннє редагувалось stm в Пон 11 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.