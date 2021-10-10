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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3907390839093910 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Пон 11 жов, 2021 13:02 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.

Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могуть Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могуть BìnhAutoDat Повідомлень: 39 З нами з: 10.09.21 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:08 Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем. fin Повідомлень: 650 З нами з: 09.10.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:10 BìnhAutoDat написав: ЛАД написав: Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать. Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.

Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могут Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могут

Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.

Думаю, вакцинацию это не отменит. Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, онавыздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.Думаю, вакцинацию это не отменит. ЛАД 2 Повідомлень: 19925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4866 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:15 fin написав: Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем. Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

Мои дочка с зятем тоже "плыли".

"Приплыли". Дочь отделалась относительно легко (хотя тоже приятного мало). А зять, как положено, полежал в больничке с кислородом, сатурация падала до 80 (то, что знаю). Как писал Антей - повезло, что рано заболел, с кислородом и больницей ещё не было проблем. Радость так себе. Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться".

Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг". Мои дочка с зятем тоже "плыли"."Приплыли". Дочь отделалась относительно легко (хотя тоже приятного мало). А зять, как положено, полежал в больничке с кислородом, сатурация падала до 80 (то, что знаю). Как писал Антей - повезло, что рано заболел, с кислородом и больницей ещё не было проблем. Радость так себе. Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться".Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг". ЛАД 2 Повідомлень: 19925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4866 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33 Ромасик написав: ЛАД написав: 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.





Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.

........

https://detaly.co.il/mediki-o-riske-miokardita-posle-privivki-pfizer/ В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные околоРиск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.........

кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили:

Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых. кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили:Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай напривитых.

Возвращаясь к вопросу о том, то или не то я выделил:

В минувшие выходные скончался Эден Фиоми, 16-летний подросток из Джальджулии, который перенес коронавирус и страдал от PIMS, посткоронавирусного синдрома, приведшего к его смерти. PIMS – это синдром, который может появиться у детей и подростков. Сайт N12 отмечает, что мальчик не был привит и что на сегодняшний день в Израиле выявлено не менее 120 случаев синдрома PIMS, но на практике их может быть больше. Дело в том, что синдром нелегко диагностировать и не все больницы сообщают о нем в министерство здравоохранения.



Еще один случай PIMS, о котором сообщает сайт Walla: семимесячная девочка была госпитализирована в критическом состоянии в детскую больницу «Шиба» из-за того же синдрома, девочка в критическом состоянии и подключена к ИВЛ. Семья ребенка находилась в Эйлате во время возникновения симптомов и прибыла в больницу, только когда родители заметили у дочери признаки респираторной недостаточности. В этом случае страшно то, что родители вообще не знали, что ребенок перенос коронавирус: малышка болела бессимптомно, и тот факт, что она перенесла заболевание, был выявлен лишь ​​при серологическом обследовании.

https://detaly.co.il/pims-kovarnye-posledstviya-koronavirusa-u-detej/

Да, это "всего" 2 случая. Мало и редко.

Ну так и смерть от миокардита "всего" одна на 2, 5 млн вакцинированных человек.



При этом уже есть и такое:

Еще одно явление, встречающееся все чаще: заражать детей коронавирусом намеренно, устраивая так называемые «вечеринки заражения» (когда дети приходят в гости к больному ребенку и играют с ним), чтобы ребенок переболел и получил «зеленый паспорт», который освободит его от обязанности изоляции. Ведь дети, как правило, болеют легко или бессимптомно.

....Коронавирус периодически коварен и по отношению к детям. Что касается подростков старше 12 лет, приведем здесь слова доктора Итая Песаха, заместителя главврача детской больницы «Сафра»: «Во всем мире нет ни одного сообщения о том, что подросток заболел этим синдромом после вакцинации». Возвращаясь к вопросу о том, то или не то я выделил:Да, это "всего" 2 случая. Мало и редко.Ну так и смерть от миокардита "всего" одна на 2, 5 млн вакцинированных человек.При этом уже есть и такое: ЛАД 2 Повідомлень: 19925 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4866 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:42 Yuriyqwer написав: Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka



Они ж Шведские были Они ж Шведские были justit Повідомлень: 5313 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1620 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:43 fin написав: Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем. Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))

Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых )))) А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых )))) Востаннє редагувалось stm в Пон 11 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3134 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:46 fin написав: Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." ... Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." ...

А в чем именно обман заключается какаято внутренняя сила и шестое чувство не говорят? -- голоса что шепчут? А в чем именно обман заключается какаято внутренняя сила и шестое чувство не говорят? -- голоса что шепчут? _hunter Повідомлень: 5136 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 13:47 ЛАД написав: Мои дочка с зятем тоже "плыли".

"Приплыли". Мои дочка с зятем тоже "плыли"."Приплыли".



Призабыл.

А где подхватили.





ЛАД написав: Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться".

Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг". Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться".Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг".



Ну в соседнем селе парень, 37 лет.

Астразенека, а через день тромб и все....

Наверное родственники и жена теперь думают :"Надо было вакцинироваться!!?? "



p.s. Свинство в том, что предварительно не проверяют людей на возможные побочки.

А могли бы.... Призабыл.А где подхватили.Ну в соседнем селе парень, 37 лет.Астразенека, а через день тромб и все....Наверное родственники и жена теперь думают :"Надо было вакцинироваться!!?? "p.s. Свинство в том, что предварительно не проверяют людей на возможные побочки.А могли бы.... justit Повідомлень: 5313 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1620 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3907390839093910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 11 жов, 2021 09:02