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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3907390839093910

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.

Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могуть
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:08

Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:10

  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:Посмотрим. чем оно кончится, и как долго антиваксам (к сожалению, вместе с ними и ваксам) придется локдаунить, лежать с кислородной маской, а кому-то и умирать.

Ну, там как минимум пока что собираются доказывать что нашли лечение для ковида в США. Если так, то наживаться на ковиде станет чуть сложнее в будущем, но выжмут в финальный этап все что могут

Если Вы о новых таблетках, то, насколько я понял, она ускоряет выздоровление при заболевании лёгкой и средней тяжести. Поможет ли и насколько при тяжёлом течении, кто знает.
Думаю, вакцинацию это не отменит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:15

  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

Мои дочка с зятем тоже "плыли".
"Приплыли". Дочь отделалась относительно легко (хотя тоже приятного мало). А зять, как положено, полежал в больничке с кислородом, сатурация падала до 80 (то, что знаю). Как писал Антей - повезло, что рано заболел, с кислородом и больницей ещё не было проблем. Радость так себе. Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться".
Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:33

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.


Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
........
https://detaly.co.il/mediki-o-riske-miokardita-posle-privivki-pfizer/

кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили:
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.

Возвращаясь к вопросу о том, то или не то я выделил:
В минувшие выходные скончался Эден Фиоми, 16-летний подросток из Джальджулии, который перенес коронавирус и страдал от PIMS, посткоронавирусного синдрома, приведшего к его смерти. PIMS – это синдром, который может появиться у детей и подростков. Сайт N12 отмечает, что мальчик не был привит и что на сегодняшний день в Израиле выявлено не менее 120 случаев синдрома PIMS, но на практике их может быть больше. Дело в том, что синдром нелегко диагностировать и не все больницы сообщают о нем в министерство здравоохранения.

Еще один случай PIMS, о котором сообщает сайт Walla: семимесячная девочка была госпитализирована в критическом состоянии в детскую больницу «Шиба» из-за того же синдрома, девочка в критическом состоянии и подключена к ИВЛ. Семья ребенка находилась в Эйлате во время возникновения симптомов и прибыла в больницу, только когда родители заметили у дочери признаки респираторной недостаточности. В этом случае страшно то, что родители вообще не знали, что ребенок перенос коронавирус: малышка болела бессимптомно, и тот факт, что она перенесла заболевание, был выявлен лишь ​​при серологическом обследовании.

https://detaly.co.il/pims-kovarnye-posledstviya-koronavirusa-u-detej/
Да, это "всего" 2 случая. Мало и редко.
Ну так и смерть от миокардита "всего" одна на 2, 5 млн вакцинированных человек.

При этом уже есть и такое:
Еще одно явление, встречающееся все чаще: заражать детей коронавирусом намеренно, устраивая так называемые «вечеринки заражения» (когда дети приходят в гости к больному ребенку и играют с ним), чтобы ребенок переболел и получил «зеленый паспорт», который освободит его от обязанности изоляции. Ведь дети, как правило, болеют легко или бессимптомно.
....Коронавирус периодически коварен и по отношению к детям. Что касается подростков старше 12 лет, приведем здесь слова доктора Итая Песаха, заместителя главврача детской больницы «Сафра»: «Во всем мире нет ни одного сообщения о том, что подросток заболел этим синдромом после вакцинации».
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:42

  Yuriyqwer написав:Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka


Они ж Шведские были :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:43

  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))
Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))
Востаннє редагувалось stm в Пон 11 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:46

  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." ...

А в чем именно обман заключается какаято внутренняя сила и шестое чувство не говорят? -- голоса что шепчут?
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:47

  ЛАД написав:Мои дочка с зятем тоже "плыли".
"Приплыли".


Призабыл.
А где подхватили.


  ЛАД написав:Теперь говорят: "Надо было вакцинироваться".
Хотите, продолжайте слушать "всех вокруг".


Ну в соседнем селе парень, 37 лет.
Астразенека, а через день тромб и все.... :(
Наверное родственники и жена теперь думают :"Надо было вакцинироваться!!?? "

p.s. Свинство в том, что предварительно не проверяют людей на возможные побочки.
А могли бы....
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