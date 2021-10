Додано: Пон 11 жов, 2021 14:58

Военврач авиабригады США требует отстранить от полетов вакцинированных пилотов из-за высокого риска внезапной остановки сердца.Подполковник Тереза Лонг (Lieutenant Colonel Theresa Long), начальник медицинской службы 1-й авиационной бригады Ft.Rucker требует от Пентагона отстранить от полетов всех пилотов, сделавших прививку от COVID.В 11-страничном документе, озаглавленном AFFIDAVIT OF LTC. THERESA LONG M.D. IN SUPPORT OF A MOTION FOR A PRELIMINARY INJUNCTION ORDER, подготовленном Lieutenant Colonel Theresa Long, a Brigade Surgeon for the 1st Aviation Brigade Ft. Ruckerв соответствии с Законом о защите военных информаторов и направленном ею военному командованию, в частности говорится следующее:"-Предмет этого ходатайства о предварительном запрете вакцинации-разрушительные последствия вакцинации для военнослужащих вынуждают меня сделать следующие выводы и действовать соответственно:-Ни одна из вакцин против Covid 19 для экстренного применения не может обеспечить и не обеспечивает лучшей защиты чем естественный иммунитет;-Все три вакцины против COVID-19 EUA в возрастной группе и при уровне физической подготовки моих пациентов более рискованны, вредны и опасны, чем отсутствие вакцины вообще, независимо от того, выздоровел ли человек от COVID или столкнулся с ним впервые;-Существуют прямые доказательства, свидетельствующие о том, что у всех людей, получивших вакцину против Covid 19, сердечно-сосудистая система повреждена непоправимым и безвозвратным образом;-Из-за производства Spike белка, у каждого такого реципиента вакцины Covid 19 уже есть микротромбы в сердечно-сосудистой системе, которые представляют опасность для их здоровья и безопасности;-Такие микротромбы со временем станут более крупными сгустками в силу самой природы формы и состава производимых Spike белков, а указанные белки обнаруживаются по всему телу реципиента, включая мозг;-На начальном этапе это повреждение может быть обнаружено только с помощью биопсии или магнитно-резонансной томографии(«МРТ»);-Поскольку в настоящее время не проводится функциональный скрининг миокарда, по моему профессиональному мнению, в настоящее время существуют значительные предполагаемые риски, которые требуют надлежащего обследования всех летных экипажей.- В силу своей профессии указанные летные экипажи представляют исключительную опасность для себя и других с учетом оборудования, которое они используют, перевозимых на нем боеприпасов и районов проведения операций в непосредственной близости от населенных пунктов.- Без каких-либо действующих процедур проверки, относящимся к этому очевидному и идентифицируемому риску, я должна и, следовательно, буду обязана запретить вылеты всему активному летному персоналу, получившему вакцинацию, до тех пор, пока эти серьезные системные риски для здоровья можно будет оценить более полно и адекватно.-Основываясь на собственных протоколах и исследованиях Министерства обороны США, единственными двумя ценными методиками для адекватной оценки этого риска являются МРТ или кардио-биопсия, которые должны быть выполнены.- В соответствии с вышеизложенным, я настоящим рекомендую министру обороны, чтобы все пилоты, экипаж и летный состав на военной службе, получили какую-либо вакцинацию от Covid 19, были аналогичным образом исследованы для дальнейшей диспозитивной оценки.- Суд должен немедленно вынести судебный запрет, чтобы прекратить дальнейший вред всему военному персоналу, чтобы защитить здоровье и безопасность наших военнослужащих, резервистов и солдат Национальной гвардии."Кроме того, в тексте приводится конкретные случаи, произошедшие с военными-«Сегодня я получила известие об одном смертельном исходе и двух случаях реанимации; погибший был армейским летчиком, который в это время мог летать.Все три случая легочной эмболии произошли в течение 48 часов после вакцинации. Я не могу приписать этот результат чему-либо, кроме вакцины Covid 19 как источника этих событий. Все эти люди были в отличной физической форме до вакцинации."