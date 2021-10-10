_hunter написав:Эта "побочка" только после вакцинации проявляется
Откуда такая убежденность? Не то, чтобы я исключал такие случаи наклорню, но у меня есть своя версия. Вакцина могла выступить триггером и спровоцировать тромб. Но, ИМХО, действие вакцины в разы щадящее, чем действие непосредственно Ковида. И если вакцина оторвала тромб, то не думаете ли вы, что и Ковид подавно бы его оторвал?? Или даже не Ковид, а другой триггер в ближайшее время. У меня из четырех несуществующих уже одноклассников один из-за тромба лет в 30 скопытился. Ковида и вакцина не было тогда.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 жов, 2021 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик, специально для тебя есть новый видосик у меня Наслаждайся и не благодари :
В Сургуте готовят кладбища под последствия новой волны COVID-19 — сотни свежевырытых могил (видео)
В открытых источниках было опубликовано видео Сургутского кладбища в России. Автор видео демонстрировал свеже-вырытые могилы, подготовленные для будущих захоронений. Количество могил попавших в кадр превышало 200.
Автор видео отмечает, что таким образом могильщики в Сургуте готовятся к 4-й волне коронавируса. В свою очередь, автору перечили, отмечая, что накануне зимы всегда происходит заготовка могил. Это связано с суровыми зимами в Сургуте и в это время года копать могилы очень сложно.
В свою очередь, на спутниковых снимках сургутского кладбища видно, что под новые могилы, заранее выкопанные, выделен был большой участок земли, который впоследствии был расширен ещё больше. По своей площади он превышает ряд участков на кладбище и вряд ли является простой заготовкой накануне зимы.
В социальных сетях размышляют над необходимостью подготовки такого большого количества могил, с учётом умеренной заболеваемости в Сургуте. Ряд пользователей утверждают, что видео было сделано не в Сургуте, хотя геолокация полностью подтверждает обратное. Другие пользователи высказали мнение, что реальная статистика с заболеваемостью коронавирусом в Сургуте намного хуже официальной.
roberto dark написав:Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...
ворочался ночью и переживал о вашем здоровье - нет, думал как верно ответить. Ответить на Ваш вопрос без вводных - не возможно, как минимум надо знать точный возраст рост\вес, наличие хронических заболеваний , в идеале пройти плановый медосмотр: УЗД всех органов или МРТ на выбор , анализ крови общий и лейкоцитарную формула , печеночные пробы , коагулограмму, анализы на гепатит А В С Д , ВИЧ и так далее, где-то как полный спектр анализов перед серьезной операцией и тогда можно дать ответ. Если вы здоровы для своего возраста и не в группе риска то скорее всего можно, так как ваш организм даже во время временного ослабления иммунитета от прививки все равно сможет ответить и справиться . Так как прививка временно просаживает иммунитет . Если больны ... ну наверное не стоит делать прививку ... и еще дополнительно прибивать иммунитет прививкой . Если очень очень больны, ну прям серьезно, то тут надо смотреть что хуже временная просадка всего иммунитета после прививки или заболеть короной. Тут конечно вопрос, ведь короной можно бессимптомно . Вчера малому хотел от гриппа прививку сделать зашел в аптеку аптекарша уперлась - только по рецепту , думаю - да фиг с ним зайду к семейному , благо рядом , зашел спросил , семейный слово в слово сказал как Жолобак , что во время эпидемий никакие прививки не делаются , а у нас две недели до красной зоны . Мол зачем во время эпидемии вмешиваться в иммунную систему. НУ так и быть я не вакцинировал малого от гриппа. Биг фарма не получила 10 баксов, а папа ( я ) прогулял больше
Востаннє редагувалось yama в Пон 11 жов, 2021 14:52, всього редагувалось 5 разів.
А что же говорят врачи о рисках и побочках вакцинации против COVID-19. Есть в прививке то, чего реально стоит опасаться?
Доктор медицинских наук Михаил Фаворов, эксперт по контролю и профилактике вирусных инфекций, бывший заместитель гендиректора Международного института вакцин при ООН ранее очень пессимистично высказывался о современных как отечественных, так и зарубежных вакцинах. Однако позднее он заявил, что сам готов привиться, но его настораживает количество антител, которые вырабатываются после курса иммунизации.
«Есть антитела к определенным антигенам, которые могут атаковать вирус, но не нейтрализуют его. Он остается живым, хотя облеплен со всех сторон этими антителами. Это самое страшное. В этом случае наступает катастрофа, потому что вирус может начать размножаться внутри иммунных клеток. Очень грубое объяснение, зато понятное», пояснил эксперт в интервью «PT».
andrein написав:А что же говорят врачи о рисках и побочках вакцинации против COVID-19. Есть в прививке то, чего реально стоит опасаться?
Доктор медицинских наук Михаил Фаворов, эксперт по контролю и профилактике вирусных инфекций, бывший заместитель гендиректора Международного института вакцин при ООН ранее очень пессимистично высказывался о современных как отечественных, так и зарубежных вакцинах. Однако позднее он заявил, что сам готов привиться, но его настораживает количество антител, которые вырабатываются после курса иммунизации.
«Есть антитела к определенным антигенам, которые могут атаковать вирус, но не нейтрализуют его. Он остается живым, хотя облеплен со всех сторон этими антителами. Это самое страшное. В этом случае наступает катастрофа, потому что вирус может начать размножаться внутри иммунных клеток. Очень грубое объяснение, зато понятное», пояснил эксперт в интервью «PT».
Военврач авиабригады США требует отстранить от полетов вакцинированных пилотов из-за высокого риска внезапной остановки сердца.
Подполковник Тереза Лонг (Lieutenant Colonel Theresa Long), начальник медицинской службы 1-й авиационной бригады Ft.Rucker требует от Пентагона отстранить от полетов всех пилотов, сделавших прививку от COVID.
В 11-страничном документе, озаглавленном AFFIDAVIT OF LTC. THERESA LONG M.D. IN SUPPORT OF A MOTION FOR A PRELIMINARY INJUNCTION ORDER, подготовленном Lieutenant Colonel Theresa Long, a Brigade Surgeon for the 1st Aviation Brigade Ft. Ruckerв соответствии с Законом о защите военных информаторов и направленном ею военному командованию, в частности говорится следующее:
"-Предмет этого ходатайства о предварительном запрете вакцинации
-разрушительные последствия вакцинации для военнослужащих вынуждают меня сделать следующие выводы и действовать соответственно:
-Ни одна из вакцин против Covid 19 для экстренного применения не может обеспечить и не обеспечивает лучшей защиты чем естественный иммунитет;
-Все три вакцины против COVID-19 EUA в возрастной группе и при уровне физической подготовки моих пациентов более рискованны, вредны и опасны, чем отсутствие вакцины вообще, независимо от того, выздоровел ли человек от COVID или столкнулся с ним впервые;
-Существуют прямые доказательства, свидетельствующие о том, что у всех людей, получивших вакцину против Covid 19, сердечно-сосудистая система повреждена непоправимым и безвозвратным образом;
-Из-за производства Spike белка, у каждого такого реципиента вакцины Covid 19 уже есть микротромбы в сердечно-сосудистой системе, которые представляют опасность для их здоровья и безопасности;
-Такие микротромбы со временем станут более крупными сгустками в силу самой природы формы и состава производимых Spike белков, а указанные белки обнаруживаются по всему телу реципиента, включая мозг;
-На начальном этапе это повреждение может быть обнаружено только с помощью биопсии или магнитно-резонансной томографии(«МРТ»);
-Поскольку в настоящее время не проводится функциональный скрининг миокарда, по моему профессиональному мнению, в настоящее время существуют значительные предполагаемые риски, которые требуют надлежащего обследования всех летных экипажей.
- В силу своей профессии указанные летные экипажи представляют исключительную опасность для себя и других с учетом оборудования, которое они используют, перевозимых на нем боеприпасов и районов проведения операций в непосредственной близости от населенных пунктов.
- Без каких-либо действующих процедур проверки, относящимся к этому очевидному и идентифицируемому риску, я должна и, следовательно, буду обязана запретить вылеты всему активному летному персоналу, получившему вакцинацию, до тех пор, пока эти серьезные системные риски для здоровья можно будет оценить более полно и адекватно.
-Основываясь на собственных протоколах и исследованиях Министерства обороны США, единственными двумя ценными методиками для адекватной оценки этого риска являются МРТ или кардио-биопсия, которые должны быть выполнены.
- В соответствии с вышеизложенным, я настоящим рекомендую министру обороны, чтобы все пилоты, экипаж и летный состав на военной службе, получили какую-либо вакцинацию от Covid 19, были аналогичным образом исследованы для дальнейшей диспозитивной оценки.
- Суд должен немедленно вынести судебный запрет, чтобы прекратить дальнейший вред всему военному персоналу, чтобы защитить здоровье и безопасность наших военнослужащих, резервистов и солдат Национальной гвардии."
Кроме того, в тексте приводится конкретные случаи, произошедшие с военными-
«Сегодня я получила известие об одном смертельном исходе и двух случаях реанимации; погибший был армейским летчиком, который в это время мог летать.
Все три случая легочной эмболии произошли в течение 48 часов после вакцинации. Я не могу приписать этот результат чему-либо, кроме вакцины Covid 19 как источника этих событий. Все эти люди были в отличной физической форме до вакцинации."
Компания "Файзер" изучит эффективность своей вакцины против коронавирусной инфекции "в реальных условиях", вакцинировав всех жителей старше 12 лет бразильского города Толедо (штат Парана).
В городе проживает 143 тысячи человек. Эксперимент пройдет при активном участии местных органов здравоохранения и ученых.
"Эта инициатива является первой и единственной в своем роде, реализованной в развивающейся стране в сотрудничестве с фармацевтической компанией", — цитирует газета "Гардиан" представителя "Файзера".
Отметим, что ранее в стране уже провели похожий эксперимент. Весной привили все взрослое население города Серрана (около 30 тысяч человек). Тогда использовали китайскую вакцину "Короновак". В результате число симптоматических случаев заболевания "ковидом" уменьшилось на 80%, количество госпитализаций — на 86%, а смертность снизилась на 95%.
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее ))))) Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))
так вы же спец по запоребрикам. Принесите нам на вентилятор. пс. Или Донецк - это Украина?