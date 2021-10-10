Додано: Пон 11 жов, 2021 15:16

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1) кампания есть только у вас, ваксов, с очевидными спонсорами.

2) я никак никого не отговариваю чипироваться, так же как и не призываю, только высказываю имхо.

Українці вперто не вірять вакцині. Міфи ширяться мережею блискавично. Зокрема й під попереднім сюжетом "Грошей" про вакцинацію. Люди просто оскаженіли від люті: "Пішли до біса зі своєю вакцинацією!", "… Ідіть і випийте якоїсь іншої отрути одразу, і не створюйте нікому проблем. Вакцинація дорівнює смерть", "Вакцинація – це всесвітній геноцид проти людства"…



Чому українці вірять міфам і не вірять науковцям? Адже віспу, поліомієліт, малярію, кір – людство перемогло вже безліч інфекцій саме завдяки вакцинації. У часи, коли медики не мали й половини тих досліджень, обладнання і просто знань про людський організм, які мають зараз…

Как-то ваши посты быстро удаляют.Хотя гораздо больший бред Андрейки висит.Кто спонсоры?Не отговариваете.Но регулярно пишете (иногда прямо, иногда намёками), что вакцины бесполезны, подчёркиваете вред и опасность побочек.У нас подавляющее большинство населения не понимает и не способно оценивать всякие "вероятности", им надо сказать: "Делай так!". И словам какой-нибудь бабы Мани у подъезда верят больше, чем всяким учёным.А вообще читаю форум и очень похоже на: