fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Ромасик написав:кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили: Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
Возвращаясь к вопросу о том, то или не то я выделил:
В минувшие выходные скончался Эден Фиоми, 16-летний подросток из Джальджулии, который перенес коронавирус и страдал от PIMS, [/url] Да, это "всего" 2 случая. Мало и редко. Ну так и смерть от миокардита "всего" одна на 2,5 млн вакцинированных человек.
Ромасик Как-то ваши посты быстро удаляют. Хотя гораздо больший бред Андрейки висит.
..... 1) кампания есть только у вас, ваксов, с очевидными спонсорами.
Кто спонсоры?
2) я никак никого не отговариваю чипироваться, так же как и не призываю, только высказываю имхо.
Не отговариваете. Но регулярно пишете (иногда прямо, иногда намёками), что вакцины бесполезны, подчёркиваете вред и опасность побочек. У нас подавляющее большинство населения не понимает и не способно оценивать всякие "вероятности", им надо сказать: "Делай так!". И словам какой-нибудь бабы Мани у подъезда верят больше, чем всяким учёным.
А вообще читаю форум и очень похоже на:
Українці вперто не вірять вакцині. Міфи ширяться мережею блискавично. Зокрема й під попереднім сюжетом "Грошей" про вакцинацію. Люди просто оскаженіли від люті: "Пішли до біса зі своєю вакцинацією!", "… Ідіть і випийте якоїсь іншої отрути одразу, і не створюйте нікому проблем. Вакцинація дорівнює смерть", "Вакцинація – це всесвітній геноцид проти людства"…
Чому українці вірять міфам і не вірять науковцям? Адже віспу, поліомієліт, малярію, кір – людство перемогло вже безліч інфекцій саме завдяки вакцинації. У часи, коли медики не мали й половини тих досліджень, обладнання і просто знань про людський організм, які мають зараз…
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.
ЛАД написав:Ромасик Как-то ваши посты быстро удаляют. Хотя гораздо больший бред Андрейки висит.
..... 1) кампания есть только у вас, ваксов, с очевидными спонсорами.
Кто спонсоры?
2) я никак никого не отговариваю чипироваться, так же как и не призываю, только высказываю имхо.
Не отговариваете. Но регулярно пишете (иногда прямо, иногда намёками), что вакцины бесполезны, подчёркиваете вред и опасность побочек. У нас подавляющее большинство населения не понимает и не способно оценивать всякие "вероятности", им надо сказать: "Делай так!". И словам какой-нибудь бабы Мани у подъезда верят больше, чем всяким учёным.
А вообще читаю форум и очень похоже на:
5) то вы не читайте (перед обедом савецких газет ) 1) правильно, бред можно оставить, чтобы показать, какие антиваксы дурачки. А реальную критику нужно затереть. 2) ну да, я пишу критику, поскольку имею такие взгляды. Обьективный взгляд тоже пишу - и его тоже быстро затирают. 3) спонсоры - первые - это фармкампании, разве такое очевидное нужно говорить? 4) в свое влияние на бабушек я не верю. У них свое сарафанное радио, которому они доверяют.
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.