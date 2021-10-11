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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39103911391239133914>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:05

  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:10

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:кому-то уже говорил, повторю вам, вы не то выделили:
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.

Возвращаясь к вопросу о том, то или не то я выделил:
В минувшие выходные скончался Эден Фиоми, 16-летний подросток из Джальджулии, который перенес коронавирус и страдал от PIMS, [/url]
Да, это "всего" 2 случая. Мало и редко.
Ну так и смерть от миокардита "всего" одна на 2,5 млн вакцинированных человек.

я же говорю, нужно сузить целевую аудиторию.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:16

Ромасик
Как-то ваши посты быстро удаляют. :)
Хотя гораздо больший бред Андрейки висит.
.....
1) кампания есть только у вас, ваксов, с очевидными спонсорами.

Кто спонсоры?

2) я никак никого не отговариваю чипироваться, так же как и не призываю, только высказываю имхо.

Не отговариваете.
Но регулярно пишете (иногда прямо, иногда намёками), что вакцины бесполезны, подчёркиваете вред и опасность побочек.
У нас подавляющее большинство населения не понимает и не способно оценивать всякие "вероятности", им надо сказать: "Делай так!". И словам какой-нибудь бабы Мани у подъезда верят больше, чем всяким учёным.

А вообще читаю форум и очень похоже на:
Українці вперто не вірять вакцині. Міфи ширяться мережею блискавично. Зокрема й під попереднім сюжетом "Грошей" про вакцинацію. Люди просто оскаженіли від люті: "Пішли до біса зі своєю вакцинацією!", "… Ідіть і випийте якоїсь іншої отрути одразу, і не створюйте нікому проблем. Вакцинація дорівнює смерть", "Вакцинація – це всесвітній геноцид проти людства"…

Чому українці вірять міфам і не вірять науковцям? Адже віспу, поліомієліт, малярію, кір – людство перемогло вже безліч інфекцій саме завдяки вакцинації. У часи, коли медики не мали й половини тих досліджень, обладнання і просто знань про людський організм, які мають зараз…

https://www.unian.ua/society/naysmertonosnisha-hvilya-covid-19-chi-dopomozhe-ukrajincyam-dobrovilno-primusove-shcheplennya-novini-ukrajini-11573611.html?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:24

К вопросу о лекарствах и таблетках.
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.

https://detaly.co.il/izrailtyane-otkazyvayutsya-prinimat-regeneron-luchshee-lekarstvo-ot-covid-19/
Как Вы думаете, многие у нас захотят такое лекарство?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:26

  Binimovich написав:Ромасик, специально для тебя есть новый видосик у меня
Наслаждайся и не благодари :

В Сургуте готовят кладбища под последствия новой волны COVID-19 — сотни свежевырытых могил (видео)

Как роют кладбище да еще и в Сургуте - это конечно очень увлекательно. Поведайте ка, куда девают трупы в Техасе?

Стастика чипированных по США: https://www.nytimes.com/interactive/202 ... doses.html
в возрасте 65+ 84%/95%
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 11 жов, 2021 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:33

  ЛАД написав:Ромасик
Как-то ваши посты быстро удаляют. :)
Хотя гораздо больший бред Андрейки висит.
.....
1) кампания есть только у вас, ваксов, с очевидными спонсорами.

Кто спонсоры?

2) я никак никого не отговариваю чипироваться, так же как и не призываю, только высказываю имхо.

Не отговариваете.
Но регулярно пишете (иногда прямо, иногда намёками), что вакцины бесполезны, подчёркиваете вред и опасность побочек.
У нас подавляющее большинство населения не понимает и не способно оценивать всякие "вероятности", им надо сказать: "Делай так!". И словам какой-нибудь бабы Мани у подъезда верят больше, чем всяким учёным.

А вообще читаю форум и очень похоже на:

5) то вы не читайте (перед обедом савецких газет :lol: )
1) правильно, бред можно оставить, чтобы показать, какие антиваксы дурачки. А реальную критику нужно затереть.
2) ну да, я пишу критику, поскольку имею такие взгляды. Обьективный взгляд тоже пишу - и его тоже быстро затирают.
3) спонсоры - первые - это фармкампании, разве такое очевидное нужно говорить?
4) в свое влияние на бабушек я не верю. У них свое сарафанное радио, которому они доверяют.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:35

  ЛАД написав:К вопросу о лекарствах и таблетках.
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.

https://detaly.co.il/izrailtyane-otkazyvayutsya-prinimat-regeneron-luchshee-lekarstvo-ot-covid-19/
Как Вы думаете, многие у нас захотят такое лекарство?

стационар в добробуте от 400 баксов в сутки.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:4) в свое влияние на бабушек я не верю. У них свое сарафанное радио, которому они доверяют.

Ну тебе едва ли 30, ты может и не общаешься, но ты плохо влияет на Флер, а вот она то как раз уже и общается. Так что вредитель все равно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:44

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:К вопросу о лекарствах и таблетках.
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.

https://detaly.co.il/izrailtyane-otkazyvayutsya-prinimat-regeneron-luchshee-lekarstvo-ot-covid-19/
Как Вы думаете, многие у нас захотят такое лекарство?

стационар в добробуте от 400 баксов в сутки.

Какой % населения Украины лечится в стационаре "Добробута"?

4) в свое влияние на бабушек я не верю. У них свое сарафанное радио, которому они доверяют.

В данном случае я имел ввиду, что Вы выполняете роль "бабушек". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:50

  _hunter написав: -- это ответственность совсем не доктора...


Не ответственность, но прибавило бы за-вакцинаторов и убавило бы анти-
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