andrein написав:«Ковидная» доплата введена Законом № 533*, а именно — частью 2 п. 5 раздела ІІ Закона № 533. Такая доплата устанавливается медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты ликвидацией заболевания COVID-19, в размере до 300 % заработной платы.
На форуме походу много заинтересованных.
На форуме много заинтересованных что бы укропов поубавилось. Остальные просто пишут цифры как было в Бергамо и как стало в Бергамо после вакцинации. И цифры как было в РФ, так и осталось в РФ, просто больше стали умирать в 2021 году на 17% к 2020 году и на 20% в 2020 к 2019. Итог больше, чем допандемийный год на 40,4%. Хотя будивельнику кажется что 17% меньше чем 20%...
andrein написав:Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Андрейка, нехорошо воровать цитаты из "Капитала" и не ссылаться. О Томасе Даннинге вряд ли слышали.
andrein написав:Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
А чого не даємо джерело чи авторство? Карл Маркс і той посилався на Джозефа Даннінга. П.Лад випередив мене. Відчуваються лекала освіти.
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Нет. Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.
_hunter написав:Эта "побочка" только после вакцинации проявляется
Откуда такая убежденность? Не то, чтобы я исключал такие случаи наклорню, но у меня есть своя версия. Вакцина могла выступить триггером и спровоцировать тромб. Но, ИМХО, действие вакцины в разы щадящее, чем действие непосредственно Ковида. И если вакцина оторвала тромб, то не думаете ли вы, что и Ковид подавно бы его оторвал?? Или даже не Ковид, а другой триггер в ближайшее время. У меня из четырех несуществующих уже одноклассников один из-за тромба лет в 30 скопытился. Ковида и вакцина не было тогда.
Кабмінет міністрів України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину.
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів: - документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки; - міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія(Дія); - негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. https://moz.gov.ua/article/news/kabmin- ... -karantinu
Я уже представила ситуацию, как 80%+ неваксов будут обходиться без поездов, автобусов и самолетов.. А также представила убытки отечественной сферы транспорта от этой шедевральной идеи... Зато какая радость теневому рынку перевозок..! С завтрашнего дня начинается аврал в пунктах вакцинации. Бедные медики
Востаннє редагувалось fler в Пон 11 жов, 2021 16:39, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте для невакцинированных. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Офис президента. Такой вопрос обсуждали сегодня на совещании с участием президента Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых изменений в карантин, в частности, возможность пребывания в заведениях питания и транспорте только при наличии сертификата о вакцинации. Какого транспорта это будет касаться: поезда; автобусы; самолеты.
Я уже представила ситуацию, как 80%+ неваксов будут обходиться без поездов, автобусов и самолетов.. А также представила убытки отечественной сферы транспорта и ресторанного бизнеса от этой шедевральной идеи... Зато какая радость теневому рынку перевозок..!
Это нарушение принципов демократии! Не имеют права так делать! Думаю они побоятся это сделать, иначе эту зеленую власть вынесут.