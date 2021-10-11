Додано: Пон 11 жов, 2021 15:59

andrein написав: «Ковидная» доплата введена Законом № 533*, а именно — частью 2 п. 5 раздела ІІ Закона № 533. Такая доплата устанавливается медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты ликвидацией заболевания COVID-19, в размере до 300 % заработной платы.



На форуме походу много заинтересованных. «Ковидная» доплата введена Законом № 533*, а именно — частью 2 п. 5 раздела ІІ Закона № 533. Такая доплата устанавливается медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты ликвидацией заболевания COVID-19, в размере до 300 % заработной платы.На форуме походу много заинтересованных.

На форуме много заинтересованных что бы укропов поубавилось. Остальные просто пишут цифры как было в Бергамо и как стало в Бергамо после вакцинации. И цифры как было в РФ, так и осталось в РФ, просто больше стали умирать в 2021 году на 17% к 2020 году и на 20% в 2020 к 2019. Итог больше, чем допандемийный год на 40,4%. Хотя будивельнику кажется что 17% меньше чем 20%...