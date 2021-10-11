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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3911391239133914

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Приклад з життя школи:
Водночас шириться і спротив обов’язково-добровільній кампанії з імунізації в Україні «окремих категорій населення», так би мовити, «стихійно-майданними» методами. Про це свідчить зокрема досвід Степангородської школи Володимирецької тергромади на Рівненщині. З упровадженням в Україні жовтого рівня «ковід»-небезпеки вона не перейшла на дистанційний режим роботи, хоча із 63 її працівників, імунізованим на той час, був лише один. А річ у тім, що напередодні майже півтори сотні батьків тамтешніх учнів звернулися до директорки закладу Тетяни Макарчук з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів у звичному режимі, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. А інакше, мовляв, вони звертатимуться до суду зі скаргою на свідоме ненадання належної освіти у школі.
Ясна річ, що такі збори відбулися. Батьки апелювали тим, що не всі можуть забезпечити учнів гаджетами для дистанційного навчання (є родина, де на п’ятеро дітей один смартфон). У результаті шляхом голосування вирішили продовжити у закладі навчання у звичному режимі за умов дотримання всіма маскового режиму, дистанції та з використанням засобів дезінфекції... Словом, школа працює й досі, хоча її директорці й пригрозили штрафом. https://galychyna.if.ua/analytic/gnityu ... zarobitku/

Якщо все залишиться як є, цікаві результати для всіх учасників цього природнього експерименту.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:58

  justit написав:Ну в соседнем селе парень, 37 лет.
Астразенека, а через день тромб и все....
Наверное родственники и жена теперь думают :"Надо было вакцинироваться!!?? "

p.s. Свинство в том, что предварительно не проверяют людей на возможные побочки.
А могли бы....

Это совпадение.
"Після вакцини - не значить внаслідок" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:03

  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Ромасик, специально для тебя есть новый видосик у меня
Наслаждайся и не благодари :

В Сургуте готовят кладбища под последствия новой волны COVID-19 — сотни свежевырытых могил (видео)

Как роют кладбище да еще и в Сургуте - это конечно очень увлекательно. Поведайте ка, куда девают трупы в Техасе?

Стастика чипированных по США: https://www.nytimes.com/interactive/202 ... doses.html
в возрасте 65+ 84%/95%

В Днепре тоже рыли.
Почему-то перестали
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