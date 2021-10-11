Водночас шириться і спротив обов’язково-добровільній кампанії з імунізації в Україні «окремих категорій населення», так би мовити, «стихійно-майданними» методами. Про це свідчить зокрема досвід Степангородської школи Володимирецької тергромади на Рівненщині. З упровадженням в Україні жовтого рівня «ковід»-небезпеки вона не перейшла на дистанційний режим роботи, хоча із 63 її працівників, імунізованим на той час, був лише один. А річ у тім, що напередодні майже півтори сотні батьків тамтешніх учнів звернулися до директорки закладу Тетяни Макарчук з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів у звичному режимі, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. А інакше, мовляв, вони звертатимуться до суду зі скаргою на свідоме ненадання належної освіти у школі. Ясна річ, що такі збори відбулися. Батьки апелювали тим, що не всі можуть забезпечити учнів гаджетами для дистанційного навчання (є родина, де на п’ятеро дітей один смартфон). У результаті шляхом голосування вирішили продовжити у закладі навчання у звичному режимі за умов дотримання всіма маскового режиму, дистанції та з використанням засобів дезінфекції... Словом, школа працює й досі, хоча її директорці й пригрозили штрафом. https://galychyna.if.ua/analytic/gnityu ... zarobitku/
Якщо все залишиться як є, цікаві результати для всіх учасників цього природнього експерименту.