Додано: Пон 11 жов, 2021 17:30

fin написав: Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов. Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.

Мой друг, который стримил из госпиталя последние минуты своей жизни, был точно таким же, казалось будет жить триста лет, говорил тоже самое и также верил в свой иммунитет.Кстати, у меня в тот роковой день, скинул земную оболочку еще один товарищ из нашей компании. Два здоровых человека в один день.Вам не случайно с детства вдалбливали казочки про дорогу с развилкой и камнем, на котором написано: налево пойдешь - счастье найдешь, направо - голову сложишь. Все усвоили сказочку про важный выбор? Так точно, еще с малолетства. Созрели.Вот и подвел наш Отец Небесный сейчас всех к такой развилке, дал вам мнение мудрых людей, науки и право выбора.