Водночас шириться і спротив обов’язково-добровільній кампанії з імунізації в Україні «окремих категорій населення», так би мовити, «стихійно-майданними» методами. Про це свідчить зокрема досвід Степангородської школи Володимирецької тергромади на Рівненщині. З упровадженням в Україні жовтого рівня «ковід»-небезпеки вона не перейшла на дистанційний режим роботи, хоча із 63 її працівників, імунізованим на той час, був лише один. А річ у тім, що напередодні майже півтори сотні батьків тамтешніх учнів звернулися до директорки закладу Тетяни Макарчук з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів у звичному режимі, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. А інакше, мовляв, вони звертатимуться до суду зі скаргою на свідоме ненадання належної освіти у школі. Ясна річ, що такі збори відбулися. Батьки апелювали тим, що не всі можуть забезпечити учнів гаджетами для дистанційного навчання (є родина, де на п’ятеро дітей один смартфон). У результаті шляхом голосування вирішили продовжити у закладі навчання у звичному режимі за умов дотримання всіма маскового режиму, дистанції та з використанням засобів дезінфекції... Словом, школа працює й досі, хоча її директорці й пригрозили штрафом. https://galychyna.if.ua/analytic/gnityu ... zarobitku/
Якщо все залишиться як є, цікаві результати для всіх учасників цього природнього експерименту.
fin написав: Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.
Мой друг, который стримил из госпиталя последние минуты своей жизни, был точно таким же, казалось будет жить триста лет, говорил тоже самое и также верил в свой иммунитет. Кстати, у меня в тот роковой день, скинул земную оболочку еще один товарищ из нашей компании. Два здоровых человека в один день. Вам не случайно с детства вдалбливали казочки про дорогу с развилкой и камнем, на котором написано: налево пойдешь - счастье найдешь, направо - голову сложишь. Все усвоили сказочку про важный выбор? Так точно, еще с малолетства. Созрели. Вот и подвел наш Отец Небесный сейчас всех к такой развилке, дал вам мнение мудрых людей, науки и право выбора.
Востаннє редагувалось Libo в Пон 11 жов, 2021 18:06, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Нет. Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Нет. Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.
вполне обоснованное мнение молодого человека, совпадающее с моим. Единственное, меня мысля не посещала
В воскресенье, 10 октября, по номеру 103 в "скорую" обратились рекордное количество раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего за сутки по номеру 103 позвонили 44 000 раз, подчеркнули в ведомстве. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад скорой помощи с последующей госпитализаций пациентов.
Тревожные рекорды в Минздраве связывают с новой волной эпидемии коронавируса.