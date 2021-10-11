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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3912391339143915>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Приклад з життя школи:
Водночас шириться і спротив обов’язково-добровільній кампанії з імунізації в Україні «окремих категорій населення», так би мовити, «стихійно-майданними» методами. Про це свідчить зокрема досвід Степангородської школи Володимирецької тергромади на Рівненщині. З упровадженням в Україні жовтого рівня «ковід»-небезпеки вона не перейшла на дистанційний режим роботи, хоча із 63 її працівників, імунізованим на той час, був лише один. А річ у тім, що напередодні майже півтори сотні батьків тамтешніх учнів звернулися до директорки закладу Тетяни Макарчук з вимогою провести батьківські збори щодо недопущення дистанційної форми навчання і продовжити навчання школярів у звичному режимі, оскільки до невакцинованих вчителів батьки претензії не мають. А інакше, мовляв, вони звертатимуться до суду зі скаргою на свідоме ненадання належної освіти у школі.
Ясна річ, що такі збори відбулися. Батьки апелювали тим, що не всі можуть забезпечити учнів гаджетами для дистанційного навчання (є родина, де на п’ятеро дітей один смартфон). У результаті шляхом голосування вирішили продовжити у закладі навчання у звичному режимі за умов дотримання всіма маскового режиму, дистанції та з використанням засобів дезінфекції... Словом, школа працює й досі, хоча її директорці й пригрозили штрафом. https://galychyna.if.ua/analytic/gnityu ... zarobitku/

Якщо все залишиться як є, цікаві результати для всіх учасників цього природнього експерименту.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:58

  justit написав:Ну в соседнем селе парень, 37 лет.
Астразенека, а через день тромб и все....
Наверное родственники и жена теперь думают :"Надо было вакцинироваться!!?? "

p.s. Свинство в том, что предварительно не проверяют людей на возможные побочки.
А могли бы....

Это совпадение.
"Після вакцини - не значить внаслідок" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:03

  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Ромасик, специально для тебя есть новый видосик у меня
Наслаждайся и не благодари :

В Сургуте готовят кладбища под последствия новой волны COVID-19 — сотни свежевырытых могил (видео)

Как роют кладбище да еще и в Сургуте - это конечно очень увлекательно. Поведайте ка, куда девают трупы в Техасе?

Стастика чипированных по США: https://www.nytimes.com/interactive/202 ... doses.html
в возрасте 65+ 84%/95%

В Днепре тоже рыли.
Почему-то перестали
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:30

  fin написав: Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.


Мой друг, который стримил из госпиталя последние минуты своей жизни, был точно таким же, казалось будет жить триста лет, говорил тоже самое и также верил в свой иммунитет.
Кстати, у меня в тот роковой день, скинул земную оболочку еще один товарищ из нашей компании. Два здоровых человека в один день. :(
Вам не случайно с детства вдалбливали казочки про дорогу с развилкой и камнем, на котором написано: налево пойдешь - счастье найдешь, направо - голову сложишь. Все усвоили сказочку про важный выбор? Так точно, еще с малолетства. Созрели.
Вот и подвел наш Отец Небесный сейчас всех к такой развилке, дал вам мнение мудрых людей, науки и право выбора. 8)
Востаннє редагувалось Libo в Пон 11 жов, 2021 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:36

  fin написав:
  Ромасик написав:
  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Нет. Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.

В детстве Вам тоже прививки не делали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:40

  Hotab написав:
  Ромасик написав:4) в свое влияние на бабушек я не верю. У них свое сарафанное радио, которому они доверяют.

Ну тебе едва ли 30, ты может и не общаешься, но ты плохо влияет на Флер, а вот она то как раз уже и общается. Так что вредитель все равно.

c'est la vie
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:49

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Ромасик, специально для тебя есть новый видосик у меня
Наслаждайся и не благодари :

В Сургуте готовят кладбища под последствия новой волны COVID-19 — сотни свежевырытых могил (видео)

Как роют кладбище да еще и в Сургуте - это конечно очень увлекательно. Поведайте ка, куда девают трупы в Техасе?

Стастика чипированных по США: https://www.nytimes.com/interactive/202 ... doses.html
в возрасте 65+ 84%/95%

М-да...
При такой вакцинации смертей могло бы быть поменьше. Статистика смертности по возрастам Вам не попадалась?

Наверное где-то здесь
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covi ... #SexAndAge
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 17:50

  fin написав:
  Ромасик написав:
  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

вы во время соплей шли вакцинироваться? Ил то разные временные промежутки?
Нет. Просто один раз меня всетаки посетила мысль провакцинироваться. Но здравый смысл, интуиция,шестое чувство, советы многих медиков, убедили меня не делать экспериментов со своим здоровьем. Благо не курю, не пью спиртного почти(иногда летом пивка могу немного), без хронических заболеваний, хорошо сбалансированно питаюсь, вообщем веду почти ЗОЖ. А вакцина любая- это внедрение чужеродного ОНО в мой организм, в мой иммунитет. Както так. Не люблю экспериментов.

вполне обоснованное мнение молодого человека, совпадающее с моим.
Единственное, меня мысля не посещала :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Причина: коктейли антител признаны эффективным средством для лечения. Очень дорого, но и крайне эффективно
цена? очень это субьективное
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:05

В воскресенье, 10 октября, по номеру 103 в "скорую" обратились рекордное количество раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего за сутки по номеру 103 позвонили 44 000 раз, подчеркнули в ведомстве. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад скорой помощи с последующей госпитализаций пациентов.

Тревожные рекорды в Минздраве связывают с новой волной эпидемии коронавируса.
Libo
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