а где можно продать свои антитела? дорого.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 18:13
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Или попал в ДТП, но сказал, что у него Ковид. Да, Вкладчик?
Это не то, что ты подумал. Ну труди руки.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 жов, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:16
Ромасик, спасибо за комплимент! Хотя в свои 49 чувствую себя как в 35. Наверное курсантская закалка еще работает. Как нам в военном училище говорили наши командиры "мы вас так сильно,ежедневно гоняем, физо, полоса препятствий, марш-броски в полной аммуниции, чтобы у вас потом, когда будете взрослыми дядьками, был задел, запас здоровья. Сейчас вы этого не понимаете, а спустя десятилетия скажете нам спасибо". Точно. Говорю спасибо огромное вам,товарищи командиры!!
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:17
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:27
Плохие у тебя командиры были, если не приучили тебя к дисциплине и к отношению к своему здоровью. В армии простое правило - Правое плечо вперед, в медпункт, по одному, на прививку, марш! Попробовал бы ты там у меня залупнуться. Прямо там бы хороший командир приучил бы тебя уважать достижения современной медицины.
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:37
ни кого не удивит, и тут скорее всего большинство имеет по 5-6 карт в разных уар банках и возможно не олько укр. Так вот две последних птлучил полностью в онлайн сам в шоке, и на НОвой почте е забрал. А европа в этом плане отсталая
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:45
блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской
Додано: Пон 11 жов, 2021 18:45
Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.
Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати
Отже
1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.
2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років
Отже дивимось
січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0
жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій....
Звідси можна зробити кілька висновків
Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)
134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб
Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим
Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями
Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..
При чому
Вислови
Це все фігня
Ти зманіпулював
Ти неук
Так ніхто не рахує...
До уваги прийматись не будуть.
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