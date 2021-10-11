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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3912391339143915

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:13

  yama написав:
  antey1969 написав:Причина: коктейли антител признаны эффективным средством для лечения. Очень дорого, но и крайне эффективно
цена? очень это субьективное

а где можно продать свои антитела? дорого.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Тревожные рекорды в Минздраве связывают с новой волной эпидемии коронавируса.

Или попал в ДТП, но сказал, что у него Ковид. Да, Вкладчик?

  Ромасик написав:а где можно продать свои антитела? дорого

Это не то, что ты подумал. Ну труди руки.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 жов, 2021 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:16

Ромасик, спасибо за комплимент! Хотя в свои 49 чувствую себя как в 35. Наверное курсантская закалка еще работает. Как нам в военном училище говорили наши командиры "мы вас так сильно,ежедневно гоняем, физо, полоса препятствий, марш-броски в полной аммуниции, чтобы у вас потом, когда будете взрослыми дядьками, был задел, запас здоровья. Сейчас вы этого не понимаете, а спустя десятилетия скажете нам спасибо". Точно. Говорю спасибо огромное вам,товарищи командиры!!
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:17

  Ромасик написав:а где можно продать свои антитела? дорого.


Можешь засунуть их себе в жёпу. Эта методика лечения уже срабатывает все меньше и меньше. Сейчас уже актуально не заболеть. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:27

  fin написав: Говорю спасибо огромное вам,товарищи командиры!!


Плохие у тебя командиры были, если не приучили тебя к дисциплине и к отношению к своему здоровью. В армии простое правило - Правое плечо вперед, в медпункт, по одному, на прививку, марш! :lol: Попробовал бы ты там у меня залупнуться. Прямо там бы хороший командир приучил бы тебя уважать достижения современной медицины. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:37

  Yuriyqwer написав:... а тим часом в маленькій Латвії де % проколотих ледь сягнув 50% потрапити у відділення 2х банків (Swedbank і SEB Banka) тепер можна лише з COVID сертифікатами.

Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka – отказались обслуживать в своих филиалах клиентов, не имеющих COVID-сертификатов.
Как сообщил руководитель отдела по отношениям со СМИ Swedbank Янис Кропс, с понедельника, 11 октября, филиалы Swedbank будут доступны лишь для клиентов с COVID-сертификатами. Их придется предъявлять вместе с документами, удостоверяющими личность, перед посещением филиала.

Аналогично, двери филиалов для невакцинированных клиентов закрывает и SEB Banka

https://www.facebook.com/SwedbankLatvia
https://lv.sputniknews.ru/20211010/den- ... 48550.html

ни кого не удивит, и тут скорее всего большинство имеет по 5-6 карт в разных уар банках и возможно не олько укр. Так вот две последних птлучил полностью в онлайн сам в шоке, и на НОвой почте е забрал. А европа в этом плане отсталая
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:45

  stm написав:
  fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))
Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))

блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 18:45

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз".
Зачем реагировать на чепуху?
Пусть себе развлекается.
Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.
Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55
......
08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42
....
07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32
2 Перший стовпчик - дата
Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим
Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень
Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії
Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень
Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень грудня ,яким допомогла вакцинація....
Отже
1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.
2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років
Отже дивимось
січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0
жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій....
Звідси можна зробити кілька висновків
Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)
134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб
Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим
Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями

Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..
При чому
Вислови

Це все фігня
Ти зманіпулював
Ти неук
Так ніхто не рахує...

До уваги прийматись не будуть.
budivelnik
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