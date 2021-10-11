В целом показатели заболеваемости миокардитом и / или перикардитом после вакцинации COVID остаются низкими.

 Случаи заболевания чаще возникают после второй дозы вакцины мРНК (Pfizer-BioNTech или

Вакцина Moderna COVID-19).

 Случаи заболевания чаще регистрировались у подростков и молодых людей в возрасте до 30 лет, чем у людей старшего возраста.

особей, причем чаще у мужчин, чем у женщин.

 Обычно симптомы проявляются в течение одной недели после вакцинации (4-7 дней).

 Большинство пациентов имели легкое заболевание, хорошо реагировали на обычное лечение и отдых, а также их симптомы.

улучшилось быстро. Долгосрочных данных пока нет.

 Данные эпиднадзора за безопасностью вакцин в Канаде и США свидетельствуют об относительно более высоких показателях миокардита.

и / или перикардит, зарегистрированный после вакцинации Moderna по сравнению с вакцинацией Pfizer-BioNTech, в

особенно после второй дозы. Дополнительные анализы продолжаются.

 Польза от иммунизации все еще намного превышает риски вакцинации против COVID-19, в том числе

подростки и молодые люди Показан риск сердечных осложнений, в том числе миокардита.

значительно увеличивается после заражения COVID-19, а после заражения - выше, чем после

вакцинация..