Ромасик, спасибо за комплимент! Хотя в свои 49 чувствую себя как в 35. Наверное курсантская закалка еще работает. Как нам в военном училище говорили наши командиры "мы вас так сильно,ежедневно гоняем, физо, полоса препятствий, марш-броски в полной аммуниции, чтобы у вас потом, когда будете взрослыми дядьками, был задел, запас здоровья. Сейчас вы этого не понимаете, а спустя десятилетия скажете нам спасибо". Точно. Говорю спасибо огромное вам,товарищи командиры!!
fin написав: Говорю спасибо огромное вам,товарищи командиры!!
Плохие у тебя командиры были, если не приучили тебя к дисциплине и к отношению к своему здоровью. В армии простое правило - Правое плечо вперед, в медпункт, по одному, на прививку, марш! Попробовал бы ты там у меня залупнуться. Прямо там бы хороший командир приучил бы тебя уважать достижения современной медицины.
Yuriyqwer написав:... а тим часом в маленькій Латвії де % проколотих ледь сягнув 50% потрапити у відділення 2х банків (Swedbank і SEB Banka) тепер можна лише з COVID сертифікатами.
Сразу два латвийский банка – Swedbank и SEB Banka – отказались обслуживать в своих филиалах клиентов, не имеющих COVID-сертификатов. Как сообщил руководитель отдела по отношениям со СМИ Swedbank Янис Кропс, с понедельника, 11 октября, филиалы Swedbank будут доступны лишь для клиентов с COVID-сертификатами. Их придется предъявлять вместе с документами, удостоверяющими личность, перед посещением филиала.
Аналогично, двери филиалов для невакцинированных клиентов закрывает и SEB Banka
ни кого не удивит, и тут скорее всего большинство имеет по 5-6 карт в разных уар банках и возможно не олько укр. Так вот две последних птлучил полностью в онлайн сам в шоке, и на НОвой почте е забрал. А европа в этом плане отсталая
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее ))))) Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))
блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской
Hotab написав:......... зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз".
Зачем реагировать на чепуху? Пусть себе развлекается.
Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці. Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55 ...... 08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42 .... 07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32 2 Перший стовпчик - дата Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень грудня ,яким допомогла вакцинація....
Отже 1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було. 2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років Отже дивимось січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0 жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій.... Звідси можна зробити кілька висновків Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей) 134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями
Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного.. При чому Вислови
Це все фігня Ти зманіпулював Ти неук Так ніхто не рахує...
Libo написав:В воскресенье, 10 октября, по номеру 103 в "скорую" обратились рекордное количество раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего за сутки по номеру 103 позвонили 44 000 раз, подчеркнули в ведомстве. На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад скорой помощи с последующей госпитализаций пациентов.
Тревожные рекорды в Минздраве связывают с новой волной эпидемии коронавируса.
Ничего удивительного. Например, в моей поликлинике по месту жительства всего 8 семейников. Двое сейчас в плановом отпуске, двое - на вакцинации (ездят в мобильной бригаде), один - дежурный. Итого каждый день на приеме только трое из восьми Один с 8 до 11, второй с 11 до 14 и третий с 14 до 20-00. Регистратура ведет запись на прием. Если срочно надо - хрен попадешь. А сейчас в разгар пандемии люди еще и боятся туда идти, чтобы не заразиться в очереди, поэтому лишний раз вызывают скорую. Медики жалуются, что много вызовов - бестолковые.
В соответствии с распоряжением Кабинета министров (Латвии) № 720 об объявлении чрезвычайной ситуации с 11 октября обслуживание клиентов в филиалах будет возможна только при соблюдении эпидемиологически безопасной среды. Перед входом в филиал клиенты должны предъявить действующий сертификат Covid-19 и документы, удостоверяющие личность. https://www.swedbank.lv/private/home/mo ... tments/faq
Что-то не помогла вакцинация латышам...
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 11 жов, 2021 18:52, всього редагувалось 1 раз.
fin написав: Говорю спасибо огромное вам,товарищи командиры!!
Плохие у тебя командиры были, если не приучили тебя к дисциплине и к отношению к своему здоровью. В армии простое правило - Правое плечо вперед, в медпункт, по одному, на прививку, марш! Попробовал бы ты там у меня залупнуться. Прямо там бы хороший командир приучил бы тебя уважать достижения современной медицины.
Надо еще свои мозги иметь, а не быть как стадо! Я хоть и дослужился до полковника, но по натуре демократ. Таких, как вы я всегда обычно посылал сами знаете куда. Над своим лексиконом работать надо!!
мРНК ковида нашли в спинномозговой жидкости после выздоровления, связывают его деятельность в мозге там с психическими симптомами длинного ковида. Как механизм проникновения считают прониконовение через заражение вирусом нюхового эпителия (это сразу к вопросу того же для мРНК вакцин - сами по себе они в мозг попасть не могут)
В целом показатели заболеваемости миокардитом и / или перикардитом после вакцинации COVID остаются низкими. Случаи заболевания чаще возникают после второй дозы вакцины мРНК (Pfizer-BioNTech или Вакцина Moderna COVID-19). Случаи заболевания чаще регистрировались у подростков и молодых людей в возрасте до 30 лет, чем у людей старшего возраста. особей, причем чаще у мужчин, чем у женщин. Обычно симптомы проявляются в течение одной недели после вакцинации (4-7 дней). Большинство пациентов имели легкое заболевание, хорошо реагировали на обычное лечение и отдых, а также их симптомы. улучшилось быстро. Долгосрочных данных пока нет. Данные эпиднадзора за безопасностью вакцин в Канаде и США свидетельствуют об относительно более высоких показателях миокардита. и / или перикардит, зарегистрированный после вакцинации Moderna по сравнению с вакцинацией Pfizer-BioNTech, в особенно после второй дозы. Дополнительные анализы продолжаются. Польза от иммунизации все еще намного превышает риски вакцинации против COVID-19, в том числе подростки и молодые люди Показан риск сердечных осложнений, в том числе миокардита. значительно увеличивается после заражения COVID-19, а после заражения - выше, чем после вакцинация..
Востаннє редагувалось IgA в Пон 11 жов, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.