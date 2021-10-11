Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.
у нас оно доступно? думаю - нет. Почему нет закупки? я думаю такие деньги найдёт почти каждый у кого есть родственники или кредитка, даже пенсионер выберет купить и выплатить кредит чем помереть. 1500 много но для спасения жизни найдут. Ломбарды фамильные украшения, и так далее да и сейчас фуфломицынами умудряються потратить на лечение 30+ тис грн в кредит... и потом отдают. Некоторые снимают квартиру/ комнату с зарплатой в 11-12 тис и умудряються выплачивать 75 тис кредита по карте... а что на минимальный платеж 10% мес хватает. За свою жизнь х % грн мин платеж в мес платить дорого будет по карте платить ? так что закупите оптом без налогов а люди при нужде купят но наверное нет же в аптеках
fler цена таврий и жигулей с ланосами достигнет нинешних цен иномарок... а цени на иномарки взлетят в космос. Инвестируйте в самые дешевы авто, берите по техпаспорту 50% годовых а то и 150 % гарантировано
Ой+ написав:Одна справа, коли гроші не пахнуть, і зовсім інша, коли грошима не пахне... (с)
Согласен. Беда . И за агитацию, чтобы кололись (ради избегания локдаунов) никто мне не доплачивает, и даже шоу (когда будут вымирать неваксы) не перепадёт мне посмотреть: ведь введут локдаун и снова не будет Бергамо. В общем ни хлеба мне, ни зрелищ(((. Только и остаётся глумиться над математиком.
ЛАД написав:Одно из исследований собрало данные о миллионах привитых израильтян и выявило 146 случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), близких по времени к вакцинации.
Выяснилось, что молодые мужчины подвержены более высокому риску этого побочного эффекта. У них в среднем наблюдался один случай на 6500 привитых.
В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.
Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.
как там у Вас намекаете что реального население 35 млн.? а если его полностью на 100% вакцинировать и в короткий срок - это выходит минимум 3500 миокардитов? в связи с чем вопрос справится ли с таким наплывом наша система здравохранения, и предоставят ли в случае чего этим людям качественную медпомощь?
Это в какой? По ляму в день?? Это по 100 человек с кардитом в день? Та у нас сейчас с ним по стране больше,чем 100 чел, обращается. Все эти "кардиты" настолько на грани погрешности, что их и без вакцинации случается больше и чаще, чем "после вакцинации произошло".
yama написав:fler цена таврий и жигулей с ланосами достигнет нинешних цен иномарок... а цени на иномарки взлетят в космос. Инвестируйте в самые дешевы авто, берите по техпаспорту 50% годовых а то и 150 % гарантировано
Благодарю Вас. Иномарку мы как раз купили почти 5 месяцев назад. Как знали После того цены на авто уже взлетели, и даже сильно.
П.С. Сегодня какой-то треш. С 11 октября Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и если с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson). Украинцы, которые вакцинировались двумя дозами китайской вакцины CoronaVac, не одобренной европейским регулятором, смогут въехать во Францию через 7 дней после получения третьей прививки мРНК вакциной, которую признали в ЕС – Pfizer или Moderna.