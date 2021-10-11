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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3914391539163917>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:04

Щостий стовпчик - кількість осіб ,яким допомогла вакцинація....

  budivelnik написав:січень 21 року , вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0


07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32


То есть минус 32-м человекам помогла вакцинация, которая даже не началась на тот момент? :lol:

А за полгода до начала вакцинации она помогла минус 50 человекам?))


Никто не подскажет, где во Львове находятся те дома, которые построил строитель? Чтоб я неудачно не вселился посуточно, пребывая там по работе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:28

  ЛАД написав:К вопросу о лекарствах и таблетках.
Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.

https://detaly.co.il/izrailtyane-otkazyvayutsya-prinimat-regeneron-luchshee-lekarstvo-ot-covid-19/
Как Вы думаете, многие у нас захотят такое лекарство?

у нас оно доступно? думаю - нет. Почему нет закупки?
я думаю такие деньги найдёт почти каждый у кого есть родственники или кредитка, даже пенсионер выберет купить и выплатить кредит чем помереть. 1500 много но для спасения жизни найдут. Ломбарды фамильные украшения, и так далее да и сейчас фуфломицынами умудряються потратить на лечение 30+ тис грн в кредит... и потом отдают. Некоторые снимают квартиру/ комнату с зарплатой в 11-12 тис и умудряються выплачивать 75 тис кредита по карте... а что на минимальный платеж 10% мес хватает. За свою жизнь х % грн мин платеж в мес платить дорого будет по карте платить ?
так что закупите оптом без налогов а люди при нужде купят
но наверное нет же в аптеках
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:"Деньги не пахнут"(с)


Одна справа, коли гроші не пахнуть, і зовсім інша, коли грошима не пахне... (с)
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:34

  yama написав:у нас оно доступно? думаю - нет. Почему нет закупки?


есть одна небольшая проблема

Препарат следует вводить в течение 72 часов с момента появления симптомов, но не на этапе ухудшения состояния


Согласитесь, в этом случае цифра в 1.5 тыс предстает в немного другом свете
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36

fler цена таврий и жигулей с ланосами достигнет нинешних цен иномарок... а цени на иномарки взлетят в космос.
Инвестируйте в самые дешевы авто, берите по техпаспорту 50% годовых а то и 150 % гарантировано
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Одна справа, коли гроші не пахнуть, і зовсім інша, коли грошима не пахне... (с)

Согласен. Беда :( . И за агитацию, чтобы кололись (ради избегания локдаунов) никто мне не доплачивает, и даже шоу (когда будут вымирать неваксы) не перепадёт мне посмотреть: ведь введут локдаун и снова не будет Бергамо. В общем ни хлеба мне, ни зрелищ(((. Только и остаётся глумиться над математиком.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36

  ЛАД написав:Одно из исследований собрало данные о миллионах привитых израильтян и выявило 146 случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), близких по времени к вакцинации.

Выяснилось, что молодые мужчины подвержены более высокому риску этого побочного эффекта. У них в среднем наблюдался один случай на 6500 привитых.

В другом исследовании больничная касса «Клалит» и медицинский центр «Бейлинсон» собрали данные около 2,5 млн вакцинированных. На это количество пришлась одна смерть от миокардита, развившегося вскоре после вакцинации.


Риск развития миокардита для молодых мужчин в целом составил 1 случай на 10 тысяч привитых.




как там у Вас намекаете что реального население 35 млн.?
а если его полностью на 100% вакцинировать и в короткий срок - это выходит минимум 3500 миокардитов?
в связи с чем вопрос справится ли с таким наплывом наша система здравохранения, и предоставят ли в случае чего этим людям качественную медпомощь?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:и в короткий срок

Это в какой? По ляму в день?? Это по 100 человек с кардитом в день? Та у нас сейчас с ним по стране больше,чем 100 чел, обращается. Все эти "кардиты" настолько на грани погрешности, что их и без вакцинации случается больше и чаще, чем "после вакцинации произошло".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:56

  yama написав:fler цена таврий и жигулей с ланосами достигнет нинешних цен иномарок... а цени на иномарки взлетят в космос.
Инвестируйте в самые дешевы авто, берите по техпаспорту 50% годовых а то и 150 % гарантировано


Благодарю Вас. Иномарку мы как раз купили почти 5 месяцев назад. Как знали 8)
После того цены на авто уже взлетели, и даже сильно.

П.С. Сегодня какой-то треш. С 11 октября Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и если с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson). Украинцы, которые вакцинировались двумя дозами китайской вакцины CoronaVac, не одобренной европейским регулятором, смогут въехать во Францию через 7 дней после получения третьей прививки мРНК вакциной, которую признали в ЕС – Pfizer или Moderna. :?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:11 октября Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины

Флер: "Я бы во Францию в октябре даже второй раз съездила".
Хотаб: " А что , уже раз была?"
Флер: " Не, если бы пустили в первый."


  fler написав:Иномарку мы как раз купили почти 5 месяцев назад.


И с этого момента, приезжая в столицу, стала показывать пальцем на тех, кто в общественном транспорте едет.
  fler написав:Экономный :mrgreen: По Киеву на маршрутке ездил


Хозяева жизни :lol: , они такие)))

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Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 жов, 2021 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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