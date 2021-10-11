Додано: Пон 11 жов, 2021 19:28

ЛАД написав: К вопросу о лекарствах и таблетках.

Напомним, что в сентябре этого года министерство здравоохранения приобрело у Regeneron Pharmaceuticals ограниченную партию регенерона, определив стоимость курса лечения этим препаратом в 1500 долларов.

https://detaly.co.il/izrailtyane-otkazyvayutsya-prinimat-regeneron-luchshee-lekarstvo-ot-covid-19/

Как Вы думаете, многие у нас захотят такое лекарство? К вопросу о лекарствах и таблетках.Как Вы думаете, многие у нас захотят такое лекарство?

у нас оно доступно? думаю - нет. Почему нет закупки?я думаю такие деньги найдёт почти каждый у кого есть родственники или кредитка, даже пенсионер выберет купить и выплатить кредит чем помереть. 1500 много но для спасения жизни найдут. Ломбарды фамильные украшения, и так далее да и сейчас фуфломицынами умудряються потратить на лечение 30+ тис грн в кредит... и потом отдают. Некоторые снимают квартиру/ комнату с зарплатой в 11-12 тис и умудряються выплачивать 75 тис кредита по карте... а что на минимальный платеж 10% мес хватает. За свою жизнь х % грн мин платеж в мес платить дорого будет по карте платить ?так что закупите оптом без налогов а люди при нужде купятно наверное нет же в аптеках