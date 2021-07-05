Hotab написав:......... зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз".
Зачем реагировать на чепуху? Пусть себе развлекается.
Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці. Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55 ...... 08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42 .... 07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32 2 Перший стовпчик - дата Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень грудня ,яким допомогла вакцинація....
Отже 1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було. 2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років Отже дивимось січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0 жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій.... Звідси можна зробити кілька висновків Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей) 134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями
Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного.. При чому Вислови
Це все фігня Ти зманіпулював Ти неук Так ніхто не рахує...
До уваги прийматись не будуть.
05.07.2021 Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. (С) посол Великобритании в России Дебора Броннерт. https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/ Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.
Шукайте помилку в себе! Тільки не наголошуйте, що праві на підставі саме отаких ваших *розрахунків*. Помилка у вас повинна бути, як завжди, в самій методиці розрахунку.
Якщо ж ви вважаєте, що ваш підхід з отима *різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим* є правильним, то лікуйте комплекси.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 жов, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз.
fin написав:Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее ))))) Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))
блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской
Не вопрос. Ваше утверждение что спирта и боярышника употреблять до белочки и сразу в ящик в РФ стали на 40,4% больше, принимаем ))) Неэффективная да ещё и стыреная вакцина тут не при чём ))) Харьков тоже более запойный чем Киев? Впринципе, граница с боярышником недалеко, возможно тоже объясняет мне эту разницу в цифрах болезни за вчера. Киев - 320, Киев.область - 237, Харьковская область - 1783.