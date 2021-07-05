Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3914391539163917 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Пон 11 жов, 2021 20:17 Hotab написав: fler написав: 11 октября Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины 11 октября Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины

Флер: "Я бы во Францию в октябре даже второй раз съездила".

Хотаб: " А что , уже раз была?"

Флер: " Не, если бы пустили в первый." Флер: "Я бы во Францию в октябре даже второй раз съездила".Хотаб: " А что , уже раз была?"Флер: "



Правильный ответ: уже не раз была



fler написав: Иномарку мы как раз купили почти 5 месяцев назад. Иномарку мы как раз купили почти 5 месяцев назад.



Hotab написав: И с этого момента, приезжая в столицу, стала показывать пальцем на тех, кто в общественном транспорте едет.

И с этого момента, приезжая в столицу, стала показывать пальцем на тех, кто в общественном транспорте едет.



Тех, кто в общественном транспорте едет, я даже не замечаю

И иномарка у нас не первая, и в столицу я езжу не только на поезде...

Не надо обо мне судить по себе и по своим сельским девушкам Правильный ответ: уже не раз былаТех, кто в общественном транспорте едет, я даже не замечаюИ иномарка у нас не первая, и в столицу я езжу не только на поезде...Не надо обо мне судить по себе и по своим сельским девушкам fler

Повідомлень: 2154 З нами з: 07.08.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 20:25 budivelnik написав: ЛАД написав: Hotab написав: .........

зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз". .........зачем этот спам?? Одного раза этой таблицы не только достаточно, но и много: на нее никто не реагирует. Какое-то детское поведение: "вам побоку мои глупости, так я их напечатаю ещё раз". Зачем реагировать на чепуху?

Пусть себе развлекается. Зачем реагировать на чепуху?Пусть себе развлекается. Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.

Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати

07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55

......

08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42

....

07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32

2 Перший стовпчик - дата

Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим

Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень

Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії

Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень

Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень грудня ,яким допомогла вакцинація.... Отже

1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.

2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років

Отже дивимось

січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0

жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій....

Звідси можна зробити кілька висновків

Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)

134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб

Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим

Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями



Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..

При чому

Вислови



Це все фігня

Ти зманіпулював

Ти неук

Так ніхто не рахує...



До уваги прийматись не будуть. Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснюватиОтже1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 роківОтже дивимосьсічень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій......то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осібв Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневимбув 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцямиЯ можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..При чомуВисловиДо уваги прийматись не будуть.



05.07.2021

Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. (С)

посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/

Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.



Шукайте помилку в себе!

Тільки не наголошуйте, що праві на підставі саме отаких ваших *розрахунків*.

Помилка у вас повинна бути, як завжди, в самій методиці розрахунку.



Якщо ж ви вважаєте, що ваш підхід з отима *різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим* є правильним, то лікуйте комплекси. 05.07.2021Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. (С)посол Великобритании в России Дебора Броннерт.Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.Шукайте помилку в себе!Тільки не наголошуйте, що праві на підставі саме отаких ваших *розрахунків*.Помилка у вас повинна бути, як завжди, в самій методиці розрахунку.Якщо ж ви вважаєте, що ваш підхід з отима *різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим* є правильним, то лікуйте комплекси. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 жов, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24637 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2026 раз. Подякували: 3223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 20:40

“У вcix дocлiджувaниx aнтитiлa oбox piзнoвидiв дo SARS-C0V-2 нa мicцi. 100%. І цe-пoвнi 17 мicяцiв пicля xвopoби (квiтeнь 2020 – жoвтeнь 2021) piвeнь aнтитiл дужe виcoкий. Пpaктичнo нa мeжi чутливocтi тecт-cиcтeм. Щo у тиx, xтo пpищeпивcя, щo у тиx, xтo нe щeпивcя після хвороби”, – пoвiдoмив Дубpoвcький.

https://7days-ua.com/health/vaktsynatsi ... onu-video/ “Вaкцинaцiя пepexвopiлиx фактично втpaчaє cвiй ceнс”: лiкap про iмунiтeт нa Covid-19. Вiн poзпoвiв, щo були пpoвeдeнi дocлiджeння у людeй, якi пepexвopiли i у тиx, xтo oтpимaв двi дoзи вaкцuнu вiд кoвідy. Рeзультaти вивчeнь пpocтo вpaзили.“У вcix дocлiджувaниx aнтитiлa oбox piзнoвидiв дo SARS-C0V-2 нa мicцi. 100%. І цe-пoвнi 17 мicяцiв пicля xвopoби (квiтeнь 2020 – жoвтeнь 2021) piвeнь aнтитiл дужe виcoкий. Пpaктичнo нa мeжi чутливocтi тecт-cиcтeм. Щo у тиx, xтo пpищeпивcя, щo у тиx, xтo нe щeпивcя після хвороби”, – пoвiдoмив Дубpoвcький. fler

Повідомлень: 2154 З нами з: 07.08.09 Подякував: 649 раз. Подякували: 804 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 20:49 yama написав: stm написав: fin написав: Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем. Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))

Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых )))) А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))

блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской

Не вопрос. Ваше утверждение что спирта и боярышника употреблять до белочки и сразу в ящик в РФ стали на 40,4% больше, принимаем ))) Неэффективная да ещё и стыреная вакцина тут не при чём )))

Харьков тоже более запойный чем Киев? Впринципе, граница с боярышником недалеко, возможно тоже объясняет мне эту разницу в цифрах болезни за вчера. Киев - 320, Киев.область - 237, Харьковская область - 1783. Не вопрос. Ваше утверждение что спирта и боярышника употреблять до белочки и сразу в ящик в РФ стали на 40,4% больше, принимаем ))) Неэффективная да ещё и стыреная вакцина тут не при чём )))Харьков тоже более запойный чем Киев? Впринципе, граница с боярышником недалеко, возможно тоже объясняет мне эту разницу в цифрах болезни за вчера. Киев - 320, Киев.область - 237, Харьковская область - 1783. stm

Повідомлень: 3136 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 529 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 жов, 2021 21:50 detroytred написав: https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/

Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей. Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.

статья, написанная в начале июля, довольно смелая. Они тогда еще не знали, что к осени у них прорвет. Хотя на 5.07 УЖЕ был прорыв. статья, написанная в начале июля, довольно смелая. Они тогда еще не знали, что к осени у них прорвет. Хотя на 5.07 УЖЕ был прорыв. Ромасик Повідомлень: 3201 З нами з: 30.03.15 Подякував: 653 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3914391539163917 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Xenon,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Ромасик ЛОБ і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 776 , 777 , 778

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7778 9940190

ЛОБ Пон 11 жов, 2021 09:02