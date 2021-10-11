Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3915391639173918 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Вів 12 жов, 2021 00:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: yama написав: stm написав: [quote="5313327:fin"]Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем. [quote="5313327:fin"]Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.

А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))

Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых )))) А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))

блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской

Не вопрос. Ваше утверждение что спирта и боярышника употреблять до белочки и сразу в ящик в РФ стали на 40,4% больше, принимаем ))) Неэффективная да ещё и стыреная вакцина тут не при чём )))

Харьков тоже более запойный чем Киев? Впринципе, граница с боярышником недалеко, возможно тоже объясняет мне эту разницу в цифрах болезни за вчера. Киев - 320, Киев.область - 237, Харьковская область - 1783.[/quote]Новость в тему.



Профессор Преображенский в Твиттере написал :



Власти Оренбургской области, где умерло уже 34 человека, предложили людям обменять подозрительный алкоголь на еду.



А ведь эта новость точнейшим образом характеризует и нищету, и беспросветность жизни рядовых россиян. Не вопрос. Ваше утверждение что спирта и боярышника употреблять до белочки и сразу в ящик в РФ стали на 40,4% больше, принимаем ))) Неэффективная да ещё и стыреная вакцина тут не при чём )))Харьков тоже более запойный чем Киев? Впринципе, граница с боярышником недалеко, возможно тоже объясняет мне эту разницу в цифрах болезни за вчера. Киев - 320, Киев.область - 237, Харьковская область - 1783.[/quote]Новость в тему.Профессор Преображенский в Твиттере написал :Власти Оренбургской области, где умерло уже 34 человека, предложили людям обменять подозрительный алкоголь на еду.А ведь эта новость точнейшим образом характеризует и нищету, и беспросветность жизни рядовых россиян. Binimovich Повідомлень: 4204 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3915391639173918 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7778 9949423

ЛОБ Пон 11 жов, 2021 09:02