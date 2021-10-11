stm написав:yama написав:stm написав:[quote="5313327:fin"]Както у меня так и не получилось дойти до пункта вакцинации. Какаято внутренняя сила и шестое чувство говорят "не вздумай,это все обман." Да и простуда моя с насморком благополучно закончились. Вокруг все знакомые медики тоже говорят "не вздумай этого делать". Вообщем, както так. Плывем дальше и наблюдаем.
А что там в Донецке? Неужели как в Бергамо, только грязнее )))))
Хорошо что в РФ стабильно вчера +949 жмуров, не то что несчастная Британия +38, она ж вымрет так скоро... А бедные США что? +481... Короче сразу видно кто как в Спарте, выкидывает со скалы слабых ))))
блин... за... со своим сравнением, сравните потребление спирта на душу населения и все станет на свои места. Но это сделать трудно фунфирики с боярышником, самогон, брага, в тсатистику не входят. Если бухать по буднях по 100-200 грам водки в сутки, а по выходных по литре.... то сдохнуть можно от много чего. Не ковид так что то другое. УРОВЕНЬ жизни важен. Мивинка с боярой или самогоном или ч о там у Англичан? скотч или виски 50 грамм с качественной закуской
Не вопрос. Ваше утверждение что спирта и боярышника употреблять до белочки и сразу в ящик в РФ стали на 40,4% больше, принимаем ))) Неэффективная да ещё и стыреная вакцина тут не при чём )))
Харьков тоже более запойный чем Киев? Впринципе, граница с боярышником недалеко, возможно тоже объясняет мне эту разницу в цифрах болезни за вчера. Киев - 320, Киев.область - 237, Харьковская область - 1783.[/quote]Новость в тему.
Профессор Преображенский в Твиттере написал :
Власти Оренбургской области, где умерло уже 34 человека, предложили людям обменять подозрительный алкоголь на еду.
А ведь эта новость точнейшим образом характеризует и нищету, и беспросветность жизни рядовых россиян.