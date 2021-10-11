|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 06:02
fin написав:
Надо еще свои мозги иметь, а не быть как стадо! Я хоть и дослужился до полковника, но по натуре демократ. Таких, как вы я всегда обычно посылал сами знаете куда. Над своим лексиконом работать надо!!
Капец. Кому полковников присваивали...
До полковника дослужился, а науку отрицает, повторяет тут ересь самой дремучей и малообразованной части населения.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10285
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7778
|9971624
|
Пон 11 жов, 2021 09:02
ЛОБ