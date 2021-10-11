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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3915391639173918

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83
Мені вже зробили щеплення
64%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:02

  fin написав: Надо еще свои мозги иметь, а не быть как стадо! Я хоть и дослужился до полковника, но по натуре демократ. Таких, как вы я всегда обычно посылал сами знаете куда. Над своим лексиконом работать надо!!


Капец. Кому полковников присваивали... :oops: До полковника дослужился, а науку отрицает, повторяет тут ересь самой дремучей и малообразованной части населения. :?
Libo
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