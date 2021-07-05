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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3915391639173918 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 83 Мені вже зробили щеплення 64% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 83 Додано: Вів 12 жов, 2021 06:02 fin написав: Надо еще свои мозги иметь, а не быть как стадо! Я хоть и дослужился до полковника, но по натуре демократ. Таких, как вы я всегда обычно посылал сами знаете куда. Над своим лексиконом работать надо!! Надо еще свои мозги иметь, а не быть как стадо! Я хоть и дослужился до полковника, но по натуре демократ. Таких, как вы я всегда обычно посылал сами знаете куда. Над своим лексиконом работать надо!!



Капец. Кому полковников присваивали... До полковника дослужился, а науку отрицает, повторяет тут ересь самой дремучей и малообразованной части населения. Капец. Кому полковников присваивали...До полковника дослужился, а науку отрицает, повторяет тут ересь самой дремучей и малообразованной части населения. Libo 2

Повідомлень: 10285 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4272 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 07:32

Кейсы, госпитализации, жмуры. Прошлый вторник vs сегодня.





9846/11996

1881/2274

317/352

Вангую, что 3600 жмуров (обещанные Будивельныком за весь жовтень) закроем к середине месяца. Но разве это "похибка" в сравнении с "умерло минус 36 человек". Летим в 50 к средней 120 в жовтні.Кейсы, госпитализации, жмуры. Прошлый вторник vs сегодня.9846/119961881/2274317/352Вангую, что 3600 жмуров (обещанные Будивельныком за весь жовтень) закроем к середине месяца. Но разве это "похибка" в сравнении с "умерло минус 36 человек". Hotab

Повідомлень: 5004 З нами з: 15.02.09 Подякував: 249 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23 detroytred написав: budivelnik написав: Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.

Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати

07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55

......

08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42

....

07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32

2 Перший стовпчик - дата

Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим

Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень

Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії

Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень

Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень грудня ,яким допомогла вакцинація.... Отже

1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.

2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років

Отже дивимось

січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0

жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій....

Звідси можна зробити кілька висновків

Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)

134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб

Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим

Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями



Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..

При чому

Вислови

Це все фігня

Ти зманіпулював

Ти неук

Так ніхто не рахує...

До уваги прийматись не будуть. Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснюватиОтже1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 роківОтже дивимосьсічень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій......то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осібв Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневимбув 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцямиЯ можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..При чомуВисловиДо уваги прийматись не будуть. 05.07.2021

Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. (С)

посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/

Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.

Шукайте помилку в себе!

Тільки не наголошуйте, що праві на підставі саме отаких ваших *розрахунків*.

Помилка у вас повинна бути, як завжди, в самій методиці розрахунку.

Якщо ж ви вважаєте, що ваш підхід з отима *різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим* є правильним, то лікуйте комплекси. 05.07.2021Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. (С)посол Великобритании в России Дебора Броннерт.Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.Шукайте помилку в себе!Тільки не наголошуйте, що праві на підставі саме отаких ваших *розрахунків*.Помилка у вас повинна бути, як завжди, в самій методиці розрахунку.Якщо ж ви вважаєте, що ваш підхід з отима *різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим* є правильним, то лікуйте комплекси. А тепер дивимось що ми бачим

1 Я вивів цифру в 10699 врятованих осіб станом на 07-10

Дослідження

Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом - показало що врятовано 27000 життів....

2При цьому , я знаю звідки різниця...

В мене враховані тільки різниця між тим що могло бути і тим що сталось в реаліях

Кембріджський університет мав ще й інформацію про кількість зменшення захворювань....



А тепер

головний висновок,який складно зрозуміти нашим перестрашеним

На 150 000 смертей - врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?

На півтора року закрили Англію локдауном, витратили 4,8 млрд доларів на вакцинацію щоб врятувати 27000 осіб?

Додаток до висновку

Так як в Україні

а - вакциновано менше в 5 разів

б - померло менше в 3 рази

То і врятовано в ТРИ рази менше ніж в Англії...

Тобто весь кавардак з локдаунами і вакцинами врятував в Україні менше 10000 осіб за 570 днів....



Як казав ваш любий лідер популістів - думайте...але на жаль вам це не доступно ...бо нічим.



І про летальність предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. Самі порахуєте чи допомогти?

В мене виходить 27000/7200000= 0,375% -летальність

Це Ви привели інформацію з шанованого вами джерела...але чомусь це джерело підтверджує мої таблички і мої цифри і зовсім не оправдує ваші страхи і істеричні нагнітання. А тепер дивимось що ми бачим1 Я вивів цифру восіб станом на 07-10Дослідження- показало що врятовано....2При цьому , я знаю звідки різниця...В мене враховані тільки різниця між тим що могло бути і тим що сталось в реаліяхКембріджський університет мав ще й інформацію про кількість зменшення захворювань....А теперякий складно зрозуміти нашим перестрашенимНа 150 000 смертей - врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?На півтора року закрили Англію локдауном, витратили 4,8 млрд доларів на вакцинацію щоб врятувати 27000 осіб?Додаток до висновкуТак як в Україніа - вакциновано менше в 5 разівб - померло менше в 3 разиТо і врятовано в ТРИ рази менше ніж в Англії...Тобто весь кавардак з локдаунами і вакцинами врятував в Україні менше 10000 осіб за 570 днів....Як казав ваш любий лідер популістів - думайте...але на жаль вам це не доступно ...бо нічим.І про летальністьСамі порахуєте чи допомогти?В мене виходить 27000/7200000=Це Ви привели інформацію з шанованого вами джерела...але чомусь це джерело підтверджує мої таблички і мої цифри і зовсім не оправдує ваші страхи і істеричні нагнітання. budivelnik

Повідомлень: 25132 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 08:32 Binimovich написав: Новость в тему.



Профессор Преображенский в Твиттере написал :



Власти Оренбургской области, где умерло уже 34 человека, предложили людям обменять подозрительный алкоголь на еду.



А ведь эта новость точнейшим образом характеризует и нищету, и беспросветность жизни рядовых россиян. Новость в тему.Профессор Преображенский в Твиттере написал :Власти Оренбургской области, где умерло уже 34 человека, предложили людям обменять подозрительный алкоголь на еду.А ведь эта новость точнейшим образом характеризует и нищету, и беспросветность жизни рядовых россиян.







Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев. Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев. Volos Повідомлень: 14 З нами з: 06.02.14 Подякував: 360 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3915391639173918 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7779 9976986

Gennadiy777 Вів 12 жов, 2021 08:32