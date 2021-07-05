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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3915391639173918

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:02

  fin написав: Надо еще свои мозги иметь, а не быть как стадо! Я хоть и дослужился до полковника, но по натуре демократ. Таких, как вы я всегда обычно посылал сами знаете куда. Над своим лексиконом работать надо!!


Капец. Кому полковников присваивали... :oops: До полковника дослужился, а науку отрицает, повторяет тут ересь самой дремучей и малообразованной части населения. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:32

Летим в 50 к средней 120 в жовтні.
Кейсы, госпитализации, жмуры. Прошлый вторник vs сегодня.


9846/11996
1881/2274
317/352
Вангую, что 3600 жмуров (обещанные Будивельныком за весь жовтень) закроем к середине месяца. Но разве это "похибка" в сравнении с "умерло минус 36 человек". :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Отже вердикт від уповноважених Секти Святої Вакцинації (лад/хотаб) отриманий і можна пояснювати що я побачив в своїй табличці.
Отже не викладаю ще раз всю...бо хотаб оскаржить і знесуть все повідомлення, тому викладу три стрічки(першу,середню,останню) і почну пояснювати
07.Жов ___ 0,9256 __ 0,8525 __ 134745 __ 757 __ 55
......
08.Кві ___ 0,9319 __ 0,8637 __ 126994 __ 621 ___ 42
....
07.Січ ___ 0,9383 __ 0,9499 __ 72894 __ 2766 ___ -32
2 Перший стовпчик - дата
Другий стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості наростаючим
Третій стовпчик - відсоток смертей в групі 60+ від загальної кількості за тиждень
Четвертий стовпчик - сума смертей в групі 60+ від початку епідемії
Пятий стовпчик - сума смертей в тиждень
Щостий стовпчик - кількість осіб в тиждень грудня ,яким допомогла вакцинація....
Отже
1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.
2 Вакцинація в Англії почалась з старших вікових груп і до квітня 2021 року не проводилась в групі 0-40 років
Отже дивимось
січень 21 року - 93,83% смертей наростаючим до загальної кількості смертей в групі 60+ , і 94,99% смертей за тиждень....-вакцинованих як в цій групі , так і у всіх інших=0
жовтень 21 року - 93,19% смертей наростаючим і.....85,25% смертей за тиждень у групі 60+..тобто практично повністю вакцинованій....
Звідси можна зробити кілька висновків
Перший - якби вакцинація в Англії почалась за 4 тижні до початку епідемії..то було б врятовано в групі 60+ ( яка становить 93% всіх смертей)
134745смертей*(93,19-85,25%)=10699 осіб
Другий - вакцинація такими темпами як проводилась в Англії спасла всього ( останній стовпчик таблички) 1424 особи ( в групі 60+), вирахувано як різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим
Третій -мінімум смертей в групі за тиждень був 7-15 липня 2021 року(75)...який до 1-7 жовтня 2021 року зріс практично в 10 разів (757) , що говорить про тимчасовість впливу вакцинування обмежений практично 4 місяцями

Я можу писати й далі, але хотілось би почути якісь цифрові заперечення вже викладеного..
При чому
Вислови
Це все фігня
Ти зманіпулював
Ти неук
Так ніхто не рахує...
До уваги прийматись не будуть.
05.07.2021
Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей. (С)
посол Великобритании в России Дебора Броннерт.
https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/
Тобто навіть! на 5.07 вакцінація в Британії дозволила уникнути 27000 смертей.
Шукайте помилку в себе!
Тільки не наголошуйте, що праві на підставі саме отаких ваших *розрахунків*.
Помилка у вас повинна бути, як завжди, в самій методиці розрахунку.
Якщо ж ви вважаєте, що ваш підхід з отима *різниця між середнім значенням летальності за весь час епідемії в групі і потижневим* є правильним, то лікуйте комплекси.
А тепер дивимось що ми бачим
1 Я вивів цифру в 10699 врятованих осіб станом на 07-10
Дослідження
Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом - показало що врятовано 27000 життів....
2При цьому , я знаю звідки різниця...
В мене враховані тільки різниця між тим що могло бути і тим що сталось в реаліях
Кембріджський університет мав ще й інформацію про кількість зменшення захворювань....

А тепер
головний висновок,який складно зрозуміти нашим перестрашеним
На 150 000 смертей - врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?
На півтора року закрили Англію локдауном, витратили 4,8 млрд доларів на вакцинацію щоб врятувати 27000 осіб?
Додаток до висновку
Так як в Україні
а - вакциновано менше в 5 разів
б - померло менше в 3 рази
То і врятовано в ТРИ рази менше ніж в Англії...
Тобто весь кавардак з локдаунами і вакцинами врятував в Україні менше 10000 осіб за 570 днів....

Як казав ваш любий лідер популістів - думайте...але на жаль вам це не доступно ...бо нічим.

І про летальність
предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.
Самі порахуєте чи допомогти?
В мене виходить 27000/7200000=0,375%-летальність
Це Ви привели інформацію з шанованого вами джерела...але чомусь це джерело підтверджує мої таблички і мої цифри і зовсім не оправдує ваші страхи і істеричні нагнітання.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:32

  Binimovich написав:Новость в тему.

Профессор Преображенский в Твиттере написал :

Власти Оренбургской области, где умерло уже 34 человека, предложили людям обменять подозрительный алкоголь на еду.

А ведь эта новость точнейшим образом характеризует и нищету, и беспросветность жизни рядовых россиян.




Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев.
Volos
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:48

Хроника приближения к 50. :)
Как уже отметил Hotab за вчера 352 смерти - за воскресенье я ожидал меньше.
За последние 7 дней 1846 смертей, т.е. среднесуточное среднее 264 смерти (на вчера 1811 и 259).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 6,08 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 7,53 смерти на 1 млн.

Ну и опять странности:
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками - 2274
......
одужало (особи) – 5419

Что-то у нас с выздоровевшими не то. Точнее не с выздоровевшими, а с их учётом.

Напомню ход приближения к 50. :)
01.10 среднесуточная смертность за 7 дней - 146.
02.10 - 156.
05.10 - 192.
06.10 - 207.
07.10 - 224.
08.10 - 234.
09.10 - 245.
10.10 - 259.
11.10 - 264.
Вроде бы, рост замедлился.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 12 жов, 2021 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:49

  Volos написав:

Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев.

Естественная убыль населения в России достигла миллиона человек в год за последние 12 месяцев, что является рекордом за всю историю страны, в обозримом будущем население страны продолжит сокращаться, рассказал URA.RU независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.
montagvide
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 08:59

  montagvide написав:
  Volos написав:

Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев.

Естественная убыль населения в России достигла миллиона человек в год за последние 12 месяцев, что является рекордом за всю историю страны, в обозримом будущем население страны продолжит сокращаться, рассказал URA.RU независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

А у нас какая ситуация?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 09:13

  Binimovich написав:Коль уже Ромасик заговорил о здравоохранении в Японии и количестве коек на душу населения, вот интересная инфа по уровню финансирования здравоохранения на одного человека в Японии, ненавистной ему "Гейропе" и Кацапстане:

Государственные расходы на здравоохранение (в расчете на одного человека):
Норвегия - $5 673
Германия - $5 648
Швейцария - $4 988
Швеция - $4 928
Нидерланды - $4 767
Дания - $4 663
Франция - $4 501
Австрия - $4 402
Бельгия - $4 125
Япония - $4 064
Россия - $1 015



Алена Попова в Твиттере написала.


Так нормас, Ромасик? Про финансы ведь

Давно не читав гілку, скіко виділяють финансирования здравоохранения на одного человека вна неньці писали / обговорювали?
change_pm
 
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