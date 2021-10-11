RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3916391739183919

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:35

detroytred
К сказанному Вами следует добавить, что
Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.

Т.е. эти цифры даже не на 05.07 21, а на более раннее время, причем, возможно, заметно более раннее - посол получила данные наверняка раньше 05.07 + исследование и составление отчёта заняло какое-то время и, думаю, не неделю. Ну и вакцинация на тот момент в Великобритании была послабее.

P.s. Неужели Вы ещё не поняли, что это бесполезно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19934
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4869 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:42

ЛАД , та понятно, что еще одно "исследование", с точностью +-500% , абы что-то посчитать, типа "я умею в школьную математику".
Дурдом на присьбі.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:49

  ЛАД написав:detroytred
К сказанному Вами следует добавить, что
Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.

Т.е. эти цифры даже не на 05.07 21, а на более раннее время, причем, возможно, заметно более раннее - посол получила данные наверняка раньше 05.07 + исследование и составление отчёта заняло какое-то время и, думаю, не неделю. Ну и вакцинация на тот момент в Великобритании была послабее.

P.s. Неужели Вы ещё не поняли, что это бесполезно?

Якщо б я вважав, що є хоч крапля користі, то тоді ... придивився до табличок)))

А так, як нещодавно зауважив Хотаб, хто їх дивиться-то.
Для інтересу легко знайшов наявне заперечення від фахівців та сунув.

Для інтересу -- бо в принципі ті питання, що піднімають противники вакцінації та локдаунів, мають право на життя.
І цікаво побачити обгрунтування даних заходів ... обгрунтування від фахівців та чиновників.
Дисиденти стимулюють цю зацікавленість.


Інша річ, що аргументи в них кульгають. Але то таке))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24640
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 3223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:50

Из личного.
В моем поселке, после того, как за 2 дня умерло 3 человека (лежали в ковидных отделениях), все мгновенно опять начали везде носить маски (включая школьников), причем как положено, а не на подбородке.

1-й - мужчина 56 лет, Ковид, как и маски, не признавал категорически, "сгорел" за 4 дня, последние 2 дня жизни на ИВЛ, на лекарства потратили более 30 тыс. грн.
2-я - женщина 63 лет, куча хронических болезней, вакцинация противопоказана.
3-я - женщина 51 года, переболела ковидом в прошлом году, после проявилась тоже уйма болезней, не вакцинировалась, повторный ковид стал последним.

Всех отвозили из больницы сразу на кладбище хоронить, без традиционного "гроб у подъезда, где жил умерший".

И после первой смерти из этих 3-х (07.10) вакцинация:
- "по 07.10.2021 року вакциновано – 913 осіб першою дозою, 806 особи другою дозою"
- "по 11.10.2021 року вакциновано – 937 осіб першою дозою, 833 особи другою дозою"
Справочно - "Станом на 1 січня 2021 року в громаді проживає 5624 особи."

Берегите себя!
yanyura
 
Повідомлень: 6217
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1947 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...
Puente
 
Повідомлень: 3462
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...


Думаю, що китайця також мало хвилює ваше життя, чи всіх інших, хіба що ринок збуту ширнепотребу потрібен.
Світ стрімко старішає. Що з цим робити? https://nv.ua/ukr/opinion/starinnya-cho ... 88717.html
Вперше за такої пандемії населення світу віком старше 65 років перевищує населення віком до п’яти років, а смертність, пов’язана з COVID-19, з віком різко зростає. У 1950 році дітей віком до 15 років було приблизно всемеро більше, ніж людей віком 65 років і старших. Але до 2050 року ці дві вікові групи будуть приблизно однакової величини — 1,5 млрд осіб віком 65 років і старших — майже вдвічі більше, ніж кількість дітей, які були живі на момент створення ООН і ВООЗ.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4582
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .

Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".

В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:29

  yanyura написав:Из личного.
В моем поселке, после того, как за 2 дня умерло 3 человека (лежали в ковидных отделениях), все мгновенно опять начали везде носить маски (включая школьников), причем как положено, а не на подбородке.

1-й - мужчина 56 лет, Ковид, как и маски, не признавал категорически, "сгорел" за 4 дня, последние 2 дня жизни на ИВЛ, на лекарства потратили более 30 тыс. грн.
2-я - женщина 63 лет, куча хронических болезней, вакцинация противопоказана.
3-я - женщина 51 года, переболела ковидом в прошлом году, после проявилась тоже уйма болезней, не вакцинировалась, повторный ковид стал последним.

Всех отвозили из больницы сразу на кладбище хоронить, без традиционного "гроб у подъезда, где жил умерший".

И после первой смерти из этих 3-х (07.10) вакцинация:
- "по 07.10.2021 року вакциновано – 913 осіб першою дозою, 806 особи другою дозою"
- "по 11.10.2021 року вакциновано – 937 осіб першою дозою, 833 особи другою дозою"
Справочно - "Станом на 1 січня 2021 року в громаді проживає 5624 особи."

Берегите себя!

Бергамо-2. Перезагрузка.
Ромасик
 
Повідомлень: 3203
З нами з: 30.03.15
Подякував: 655 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3916391739183919
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7779 9987540
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 08:32
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.