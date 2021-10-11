detroytred К сказанному Вами следует добавить, что
Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.
Т.е. эти цифры даже не на 05.07 21, а на более раннее время, причем, возможно, заметно более раннее - посол получила данные наверняка раньше 05.07 + исследование и составление отчёта заняло какое-то время и, думаю, не неделю. Ну и вакцинация на тот момент в Великобритании была послабее.
P.s. Неужели Вы ещё не поняли, что это бесполезно?
ЛАД написав:detroytred К сказанному Вами следует добавить, что
Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.
Т.е. эти цифры даже не на 05.07 21, а на более раннее время, причем, возможно, заметно более раннее - посол получила данные наверняка раньше 05.07 + исследование и составление отчёта заняло какое-то время и, думаю, не неделю. Ну и вакцинация на тот момент в Великобритании была послабее.
P.s. Неужели Вы ещё не поняли, что это бесполезно?
Якщо б я вважав, що є хоч крапля користі, то тоді ... придивився до табличок)))
А так, як нещодавно зауважив Хотаб, хто їх дивиться-то. Для інтересу легко знайшов наявне заперечення від фахівців та сунув.
Для інтересу -- бо в принципі ті питання, що піднімають противники вакцінації та локдаунів, мають право на життя. І цікаво побачити обгрунтування даних заходів ... обгрунтування від фахівців та чиновників. Дисиденти стимулюють цю зацікавленість.
Інша річ, що аргументи в них кульгають. Але то таке))
Из личного. В моем поселке, после того, как за 2 дня умерло 3 человека (лежали в ковидных отделениях), все мгновенно опять начали везде носить маски (включая школьников), причем как положено, а не на подбородке.
1-й - мужчина 56 лет, Ковид, как и маски, не признавал категорически, "сгорел" за 4 дня, последние 2 дня жизни на ИВЛ, на лекарства потратили более 30 тыс. грн. 2-я - женщина 63 лет, куча хронических болезней, вакцинация противопоказана. 3-я - женщина 51 года, переболела ковидом в прошлом году, после проявилась тоже уйма болезней, не вакцинировалась, повторный ковид стал последним.
Всех отвозили из больницы сразу на кладбище хоронить, без традиционного "гроб у подъезда, где жил умерший".
И после первой смерти из этих 3-х (07.10) вакцинация: - "по 07.10.2021 року вакциновано – 913 осіб першою дозою, 806 особи другою дозою" - "по 11.10.2021 року вакциновано – 937 осіб першою дозою, 833 особи другою дозою" Справочно - "Станом на 1 січня 2021 року в громаді проживає 5624 особи."
З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...
Puente написав:Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...
Думаю, що китайця також мало хвилює ваше життя, чи всіх інших, хіба що ринок збуту ширнепотребу потрібен.
Світ стрімко старішає. Що з цим робити? https://nv.ua/ukr/opinion/starinnya-cho ... 88717.html Вперше за такої пандемії населення світу віком старше 65 років перевищує населення віком до п’яти років, а смертність, пов’язана з COVID-19, з віком різко зростає. У 1950 році дітей віком до 15 років було приблизно всемеро більше, ніж людей віком 65 років і старших. Але до 2050 року ці дві вікові групи будуть приблизно однакової величини — 1,5 млрд осіб віком 65 років і старших — майже вдвічі більше, ніж кількість дітей, які були живі на момент створення ООН і ВООЗ.
Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .
Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".
В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
yanyura написав:Из личного. В моем поселке, после того, как за 2 дня умерло 3 человека (лежали в ковидных отделениях), все мгновенно опять начали везде носить маски (включая школьников), причем как положено, а не на подбородке.
1-й - мужчина 56 лет, Ковид, как и маски, не признавал категорически, "сгорел" за 4 дня, последние 2 дня жизни на ИВЛ, на лекарства потратили более 30 тыс. грн. 2-я - женщина 63 лет, куча хронических болезней, вакцинация противопоказана. 3-я - женщина 51 года, переболела ковидом в прошлом году, после проявилась тоже уйма болезней, не вакцинировалась, повторный ковид стал последним.
Всех отвозили из больницы сразу на кладбище хоронить, без традиционного "гроб у подъезда, где жил умерший".
И после первой смерти из этих 3-х (07.10) вакцинация: - "по 07.10.2021 року вакциновано – 913 осіб першою дозою, 806 особи другою дозою" - "по 11.10.2021 року вакциновано – 937 осіб першою дозою, 833 особи другою дозою" Справочно - "Станом на 1 січня 2021 року в громаді проживає 5624 особи."