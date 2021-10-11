Додано: Вів 12 жов, 2021 11:12

Puente написав: Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .

Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.