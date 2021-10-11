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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3914391539163917>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:49

  ЛАД написав:detroytred
К сказанному Вами следует добавить, что
Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.

Т.е. эти цифры даже не на 05.07 21, а на более раннее время, причем, возможно, заметно более раннее - посол получила данные наверняка раньше 05.07 + исследование и составление отчёта заняло какое-то время и, думаю, не неделю. Ну и вакцинация на тот момент в Великобритании была послабее.

P.s. Неужели Вы ещё не поняли, что это бесполезно?

Якщо б я вважав, що є хоч крапля користі, то тоді ... придивився до табличок)))

А так, як нещодавно зауважив Хотаб, хто їх дивиться-то.
Для інтересу легко знайшов наявне заперечення від фахівців та сунув.

Для інтересу -- бо в принципі ті питання, що піднімають противники вакцінації та локдаунів, мають право на життя.
І цікаво побачити обгрунтування даних заходів ... обгрунтування від фахівців та чиновників.
Дисиденти стимулюють цю зацікавленість.


Інша річ, що аргументи в них кульгають. Але то таке))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:50

Из личного.
В моем поселке, после того, как за 2 дня умерло 3 человека (лежали в ковидных отделениях), все мгновенно опять начали везде носить маски (включая школьников), причем как положено, а не на подбородке.

1-й - мужчина 56 лет, Ковид, как и маски, не признавал категорически, "сгорел" за 4 дня, последние 2 дня жизни на ИВЛ, на лекарства потратили более 30 тыс. грн.
2-я - женщина 63 лет, куча хронических болезней, вакцинация противопоказана.
3-я - женщина 51 года, переболела ковидом в прошлом году, после проявилась тоже уйма болезней, не вакцинировалась, повторный ковид стал последним.

Всех отвозили из больницы сразу на кладбище хоронить, без традиционного "гроб у подъезда, где жил умерший".

И после первой смерти из этих 3-х (07.10) вакцинация:
- "по 07.10.2021 року вакциновано – 913 осіб першою дозою, 806 особи другою дозою"
- "по 11.10.2021 року вакциновано – 937 осіб першою дозою, 833 особи другою дозою"
Справочно - "Станом на 1 січня 2021 року в громаді проживає 5624 особи."

Берегите себя!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...


Думаю, що китайця також мало хвилює ваше життя, чи всіх інших, хіба що ринок збуту ширнепотребу потрібен.
Світ стрімко старішає. Що з цим робити? https://nv.ua/ukr/opinion/starinnya-cho ... 88717.html
Вперше за такої пандемії населення світу віком старше 65 років перевищує населення віком до п’яти років, а смертність, пов’язана з COVID-19, з віком різко зростає. У 1950 році дітей віком до 15 років було приблизно всемеро більше, ніж людей віком 65 років і старших. Але до 2050 року ці дві вікові групи будуть приблизно однакової величини — 1,5 млрд осіб віком 65 років і старших — майже вдвічі більше, ніж кількість дітей, які були живі на момент створення ООН і ВООЗ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .

Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".

В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:00

  yanyura написав:переболела ковидом в прошлом году, после проявилась тоже уйма болезней, не вакцинировалась,


Ну я б тогда тоже побоялся
2-й раз подхватила небось в поликлинике :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:13

  fler написав:
  IgA написав:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20499361211048572
мРНК ковида нашли в спинномозговой жидкости после выздоровления, связывают его деятельность в мозге там с психическими симптомами длинного ковида.
пользуясь случаем передаю привет любителям естественного иммунитета :D


В ходе исследования по оценке уровня иммунного ответа на COVID-19 у людей, которые совершенно по-разному перенесли заболевание, выяснилось, что у бессимптомных больных также имелись антитела, которые невозможно измерить при помощи тестов.
По мнению специалистов, у бессимптомных больных не происходит выделения специальных антител к нуклеокапсидному белку по причине слишком сильного иммунного ответа. Это гарантирует, что вирус будет побежден еще до того, как начнет инфицировать клетки организма.
https://cursorinfo.co.il/world-news/u-b ... -antitela/
блин каким анализом их проверить ? и не указали какие конкретно :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:16

Будівельник
А тепер
головний висновок,який складно зрозуміти нашим перестрашеним
На 150 000 смертей - врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?
На півтора року закрили Англію локдауном, витратили 4,8 млрд доларів на вакцинацію щоб врятувати 27000 осіб?


Що це за відверта підміна-то?
Самі вказуєте, що *Отже
1 Вакцинація в Англії почалась 8 грудня 2020 року, тому станом на 7 січня 2021 повністю вакцинованих практично не було.*
і тут же берете 150 тис. смертей.
Коли ДО вакцінації, навіть до початку вакцінації ВЖЕ було 60 тис. смертей.
Тобто вакцінація ну ніяк не мала на них вливати.

150-60=90 тис. смертей навіть з початку самої вакцінації.
27 тис. дозволила уникнути.
27 з 90+27=117.

Якщо ж глянути на графік смертей (https://index.minfin.com.ua/reference/c ... graphy/uk/ ) , то видно основний ріст (хвилю) грудень, січень -- коли вакцінація тільки набирала оберти й формувала імунітет, то цифра 90 тис. повинна бути ще суттєво менше.


А ви про якісь таблички та *складно зрозуміти нашим перестрашеним*, *думайте...але на жаль вам це не доступно ...бо нічим*, коли самі не можете наявне та елементарне побачити.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:48

  detroytred написав:
Для інтересу -- бо в принципі ті питання, що піднімають противники вакцінації та локдаунів, мають право на життя.
І цікаво побачити обгрунтування даних заходів ... обгрунтування від фахівців та чиновників.
Дисиденти стимулюють цю зацікавленість.



можно качнуть и почитать. некоторые аспекты. работа от 2016. пандемии еще не было.
ai.zaslavsky.com.ua/article/download/77537/120007/267563
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:51

  Libo написав:In 45 states, the rates of new Covid-19 cases either declined or stayed relatively steady this past week compared to the previous week, according to data Saturday from Johns Hopkins University.
Five states -- Montana, Colorado, Minnesota, Michigan and Pennsylvania -- had at least 10% more new cases this past week compared to the previous week.

давай переклад, нам твоя піндосяча мова не потрібна тутай :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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