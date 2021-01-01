Додано: Вів 12 жов, 2021 13:13

detroytred написав: Що це за відверта підміна-то? Що це за відверта підміна-то?

budivelnik написав: врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням? врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?

Да, я тоже не особо вникая, просто при беглом взгляде увидел это откровенное вранье с "померло 150", врятовано 27.Тут не удивительно, врать он привык всюду, просто всем лень вникать.На 1.01.2021. у бритов 74 т. смертейНа 1.07.2021 у бритов 128 т. смертей.Итого умерло за те полгода 54 тысячи, а спасены , по версии исследований, 27 тысяч.При этом делать какие-то выводы об эффективности вакцины вообще невозможно. Кто там умирал: ваксы или нет? Если бы эти смерти все были получены после полной вакцинации, то можно говорить,что спасено 1/3 . 2/3 не прмогло. Но нет же.Кстати о потраченных средствах на вакцинацию опять таки снова враньё.Эту сумму надо распределять (если вообще надо это делать) не на количество спасённых на тот момент,а и на тех,кого ещё в будущем не зацепит корона из-за наличия прививки.В общем:1. Сама задумка глупая и необдуманная.2. Даже это было выполнено через одно место.Расходимся, нас снова налюбил строитель. Ничего нового.