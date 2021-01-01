detroytred написав:
Що це за відверта підміна-то?
Да, я тоже не особо вникая, просто при беглом взгляде увидел это откровенное вранье с "померло 150", врятовано 27.
Тут не удивительно, врать он привык всюду, просто всем лень вникать.
На 1.01.2021. у бритов 74 т. смертей
На 1.07.2021 у бритов 128 т. смертей.
Итого умерло за те полгода 54 тысячи, а спасены , по версии исследований, 27 тысяч.
budivelnik написав:
врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?
При этом делать какие-то выводы об эффективности вакцины вообще невозможно. Кто там умирал: ваксы или нет? Если бы эти смерти все были получены после полной вакцинации, то можно говорить,что спасено 1/3 . 2/3 не прмогло. Но нет же.
Кстати о потраченных средствах на вакцинацию опять таки снова враньё.
Эту сумму надо распределять (если вообще надо это делать) не на количество спасённых на тот момент,а и на тех,кого ещё в будущем не зацепит корона из-за наличия прививки.
В общем:
1. Сама задумка глупая и необдуманная.
2. Даже это было выполнено через одно место.
Расходимся, нас снова налюбил строитель. Ничего нового.