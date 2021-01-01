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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:51
Libo написав:
In 45 states, the rates of new Covid-19 cases either declined or stayed relatively steady this past week compared to the previous week, according to data Saturday from Johns Hopkins University.
Five states -- Montana, Colorado, Minnesota, Michigan and Pennsylvania -- had at least 10% more new cases this past week compared to the previous week.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:13
detroytred написав:
Що це за відверта підміна-то?
Да, я тоже не особо вникая, просто при беглом взгляде увидел это откровенное вранье с "померло 150", врятовано 27.
Тут не удивительно, врать он привык всюду, просто всем лень вникать.
На 1.01.2021. у бритов 74 т. смертей
На 1.07.2021 у бритов 128 т. смертей.
Итого умерло за те полгода 54 тысячи, а спасены , по версии исследований, 27 тысяч.
budivelnik написав:
врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?
При этом делать какие-то выводы об эффективности вакцины вообще невозможно. Кто там умирал: ваксы или нет? Если бы эти смерти все были получены после полной вакцинации, то можно говорить,что спасено 1/3 . 2/3 не прмогло. Но нет же.
Кстати о потраченных средствах на вакцинацию опять таки снова враньё.
Эту сумму надо распределять (если вообще надо это делать) не на количество спасённых на тот момент,а и на тех,кого ещё в будущем не зацепит корона из-за наличия прививки.
В общем:
1. Сама задумка глупая и необдуманная.
2. Даже это было выполнено через одно место.
Расходимся, нас снова налюбил строитель. Ничего нового.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:09
Если бі меня "сверху" спросили: Что ты хочешь изменить в 50К человек по отношению к проблеме Ковида? - мой ответ был бы не излечением 50К тяжелобольных, а 1) Вакцинирование 30-ти родственников и близких знакомых; 2) Излечение всех вакцинированных тяжелобольных Ковидом; 3) Инфицирование оставшихся 49900 штук ярых антиваксеров.
Сострадания к невакцинированным ноунейм ковидикам у меня тоже уже нет - наоборот некая радость от увеличивающихся цифр больных: во-первых, это аргументы вакцинироваться родственникам; во-вторых, чем больше заболеют - тем больше человек не заболеют в ближайшие пол года.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:24
budivelnik написав:
І про летальність
предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.
Самі порахуєте чи допомогти?
В мене виходить 27000/7200000=0,375%-летальність
Це Ви привели інформацію з шанованого вами джерела...але чомусь це джерело підтверджує мої таблички і мої цифри і зовсім не оправдує ваші страхи і істеричні нагнітання.
А я якось не побачив спростувань ще параметру ЛЕТАЛЬНІСТЬ
....
Я не примінив жодної своєї цифри...використав тільки цифри поважного агенства+кембрідж..
То чому там 0,375% ...так як в мене виходило ще пів року тому?
А не 2-3%..як нас тут переконували..а дехто припускав і 5% бо на його думку всі 100 000 смертей в Україні - ковідні..а не 55000 як офіційно заявлено сьогодні на 2,5 млн випадків захворювань.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:42
budivelnik написав:
я якось не побачив спростувань ще параметру ЛЕТАЛЬНІСТЬ....
Я не примінив жодної своєї цифри...використав тільки цифри поважного агенства+кембрідж..
Может быть потому,что там и спростовувать нечего??
Может вам надо для начала усвоить , что "летальность" - это соотношение умерших к переболевшим, а не "неумерших к незаболевшим" в результате вакцинации?
Можно было бы на этом закончить, но могу добавить:
В результате вакцинации бриты вышли на летальность как раз 0.4%. (почти 0.375%)
А до нее она была у них 2.4% .
budivelnik написав:
Я не примінив жодної своєї цифри
Это самое правильное, что вы сделали за все время.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:49
Hotab написав: budivelnik написав:
я якось не побачив спростувань ще параметру ЛЕТАЛЬНІСТЬ....
Я не примінив жодної своєї цифри...використав тільки цифри поважного агенства+кембрідж..
......
Можно было бы на этом закончить, но могу добавить:
В результате вакцинации бриты вышли на летальность как раз 0.4%. (почти 0.375%)
А до нее она была у них 2.4%.
budivelnik написав:
Я не примінив жодної своєї цифри
Это самое правильное, что вы сделали за все время.
Поставил "+", но вполне достаточно было этого.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:52
Slx написав:
Сострадания к невакцинированным ноунейм ковидикам у меня тоже уже нет - наоборот некая радость от увеличивающихся цифр больных: во-первых, это аргументы вакцинироваться родственникам; во-вторых, чем больше заболеют - тем больше человек не заболеют в ближайшие пол года.
в третьих кавалирки возле метро освободятся
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:00
detroytred написав:
.....
Для інтересу -- бо в принципі ті питання, що піднімають противники вакцінації та локдаунів, мають право на життя.
І цікаво побачити обгрунтування даних заходів ... обгрунтування від фахівців та чиновників.
Дисиденти стимулюють цю зацікавленість.
Інша річ, що аргументи в них кульгають. Але то таке))
Згоден, мають право.
Але, нажаль, не побачив жодного серйозного аргумента. Окрім вчорашнього посилання Ромасика на вакцинацію в Штатах. Добре, що перед цим якраз прочитав статтю, де було написано про це (давав тут посилання).
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:09
Hotab написав: detroytred написав:
Що це за відверта підміна-то?
Да, я тоже не особо вникая, ...
Так там и вникать не во что. Достаточно того, что признал сам Будивельник:
В мене враховані тільки різниця між тим що могло бути і тим що сталось в реаліях
Кембріджський університет мав ще й інформацію про кількість зменшення захворювань....
Вторая фраза сводит к нолю первую, а вместе с ней и всю таблицу.
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