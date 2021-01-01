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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3912391339143915>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:51

  Libo написав:In 45 states, the rates of new Covid-19 cases either declined or stayed relatively steady this past week compared to the previous week, according to data Saturday from Johns Hopkins University.
Five states -- Montana, Colorado, Minnesota, Michigan and Pennsylvania -- had at least 10% more new cases this past week compared to the previous week.

давай переклад
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Що це за відверта підміна-то?

Да, я тоже не особо вникая, просто при беглом взгляде увидел это откровенное вранье с "померло 150", врятовано 27.
Тут не удивительно, врать он привык всюду, просто всем лень вникать.
На 1.01.2021. у бритов 74 т. смертей
На 1.07.2021 у бритов 128 т. смертей.
Итого умерло за те полгода 54 тысячи, а спасены , по версии исследований, 27 тысяч.

  budivelnik написав:врятовано 27000..і це наші зашугані вважають досягненням?


При этом делать какие-то выводы об эффективности вакцины вообще невозможно. Кто там умирал: ваксы или нет? Если бы эти смерти все были получены после полной вакцинации, то можно говорить,что спасено 1/3 . 2/3 не прмогло. Но нет же.
Кстати о потраченных средствах на вакцинацию опять таки снова враньё.
Эту сумму надо распределять (если вообще надо это делать) не на количество спасённых на тот момент,а и на тех,кого ещё в будущем не зацепит корона из-за наличия прививки.
В общем:
1. Сама задумка глупая и необдуманная.
2. Даже это было выполнено через одно место.
Расходимся, нас снова налюбил строитель. Ничего нового.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если бі меня "сверху" спросили: Что ты хочешь изменить в 50К человек по отношению к проблеме Ковида? - мой ответ был бы не излечением 50К тяжелобольных, а 1) Вакцинирование 30-ти родственников и близких знакомых; 2) Излечение всех вакцинированных тяжелобольных Ковидом; 3) Инфицирование оставшихся 49900 штук ярых антиваксеров.

Сострадания к невакцинированным ноунейм ковидикам у меня тоже уже нет - наоборот некая радость от увеличивающихся цифр больных: во-первых, это аргументы вакцинироваться родственникам; во-вторых, чем больше заболеют - тем больше человек не заболеют в ближайшие пол года.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:24

  budivelnik написав:І про летальність
предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.
Самі порахуєте чи допомогти?
В мене виходить 27000/7200000=0,375%-летальність
Це Ви привели інформацію з шанованого вами джерела...але чомусь це джерело підтверджує мої таблички і мої цифри і зовсім не оправдує ваші страхи і істеричні нагнітання.
А я якось не побачив спростувань ще параметру ЛЕТАЛЬНІСТЬ....
Я не примінив жодної своєї цифри...використав тільки цифри поважного агенства+кембрідж..
То чому там 0,375% ...так як в мене виходило ще пів року тому?
А не 2-3%..як нас тут переконували..а дехто припускав і 5% бо на його думку всі 100 000 смертей в Україні - ковідні..а не 55000 як офіційно заявлено сьогодні на 2,5 млн випадків захворювань.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:я якось не побачив спростувань ще параметру ЛЕТАЛЬНІСТЬ....
Я не примінив жодної своєї цифри...використав тільки цифри поважного агенства+кембрідж..


Может быть потому,что там и спростовувать нечего??
Может вам надо для начала усвоить , что "летальность" - это соотношение умерших к переболевшим, а не "неумерших к незаболевшим" в результате вакцинации?
Можно было бы на этом закончить, но могу добавить:
В результате вакцинации бриты вышли на летальность как раз 0.4%. (почти 0.375%)
А до нее она была у них 2.4% .


  budivelnik написав:Я не примінив жодної своєї цифри

Это самое правильное, что вы сделали за все время.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:49

  Hotab написав:
  budivelnik написав:я якось не побачив спростувань ще параметру ЛЕТАЛЬНІСТЬ....
Я не примінив жодної своєї цифри...використав тільки цифри поважного агенства+кембрідж..

......
Можно было бы на этом закончить, но могу добавить:
В результате вакцинации бриты вышли на летальность как раз 0.4%. (почти 0.375%)
А до нее она была у них 2.4%.

  budivelnik написав:Я не примінив жодної своєї цифри

Это самое правильное, что вы сделали за все время.

Поставил "+", но вполне достаточно было этого.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:52

  Slx написав:Сострадания к невакцинированным ноунейм ковидикам у меня тоже уже нет - наоборот некая радость от увеличивающихся цифр больных: во-первых, это аргументы вакцинироваться родственникам; во-вторых, чем больше заболеют - тем больше человек не заболеют в ближайшие пол года.

в третьих кавалирки возле метро освободятся :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:00

  detroytred написав:.....
Для інтересу -- бо в принципі ті питання, що піднімають противники вакцінації та локдаунів, мають право на життя.
І цікаво побачити обгрунтування даних заходів ... обгрунтування від фахівців та чиновників.
Дисиденти стимулюють цю зацікавленість.

Інша річ, що аргументи в них кульгають. Але то таке))

Згоден, мають право.
Але, нажаль, не побачив жодного серйозного аргумента. Окрім вчорашнього посилання Ромасика на вакцинацію в Штатах. Добре, що перед цим якраз прочитав статтю, де було написано про це (давав тут посилання).
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:05

Недавно слышал присказку, что у украинского обывателя две беды. Первая - это когда государству на него наплевать. Вторая - это когда государство им, наконец, заинтересовалось. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:09

  Hotab написав:
  detroytred написав:Що це за відверта підміна-то?

Да, я тоже не особо вникая, ...

Так там и вникать не во что. Достаточно того, что признал сам Будивельник:
В мене враховані тільки різниця між тим що могло бути і тим що сталось в реаліях
Кембріджський університет мав ще й інформацію про кількість зменшення захворювань....

Вторая фраза сводит к нолю первую, а вместе с ней и всю таблицу.
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