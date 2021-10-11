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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3912391339143915

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:37

  Ромасик написав:
  Slx написав:Сострадания к невакцинированным ноунейм ковидикам у меня тоже уже нет - наоборот некая радость от увеличивающихся цифр больных: во-первых, это аргументы вакцинироваться родственникам; во-вторых, чем больше заболеют - тем больше человек не заболеют в ближайшие пол года.

в третьих кавалирки возле метро освободятся :roll:

В Донецке нет метро :roll:
stm
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:45

Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
Hotab
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ЛОБ

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