Ромасик написав:
в третьих кавалирки возле метро освободятся
В Донецке нет метро
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:37
В Донецке нет метро
Додано: Вів 12 жов, 2021 15:45
Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
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