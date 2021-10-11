Додано: Вів 12 жов, 2021 16:59

maza5 написав: ........

P.S. Коллега летом вакцинировалась короноваком, недавно съездила в РФ и заболела короной.

У нас вакцинация началась с весны? т.е у многих уже начнется пропадать "искусственный иммунитет"(6-9 мес). Им сейчас делают бесплатно третью дозу или нужно покупать за свои? Ибо по сроку давности те вакцинированные ничем не отличаются от антиваксов.. ........P.S. Коллега летом вакцинировалась короноваком, недавно съездила в РФ и заболела короной.У нас вакцинация началась с весны? т.е у многих уже начнется пропадать "искусственный иммунитет"(6-9 мес). Им сейчас делают бесплатно третью дозу или нужно покупать за свои? Ибо по сроку давности те вакцинированные ничем не отличаются от антиваксов..

1. Как ей удалось съездить в РФ? Там родители, дети?2. Весной у нас делали очень немного прививок - вакцин не было. Так что "у многих" это Вы сильно преувеличели.3. Третью дозу у нас пока не делают. Возможно ли купить - сомневаюсь. Разве что подпольно.4. Те "давно вакцинированные" всё равно отличаются от неваксов. Приобретённый иммунитет заметно ослабевает, но всё же сохраняется. В отличие от неваксов, у которых его не было и нет (если не переболели уже).