Slx написав:Сострадания к невакцинированным ноунейм ковидикам у меня тоже уже нет - наоборот некая радость от увеличивающихся цифр больных: во-первых, это аргументы вакцинироваться родственникам; во-вторых, чем больше заболеют - тем больше человек не заболеют в ближайшие пол года.
Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
Hotab написав:Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
Смерть одного члена семьи как должна повлиять на решение избавиться от квартиры? P.S. Коллега летом вакцинировалась короноваком, недавно съездила в РФ и заболела короной. У нас вакцинация началась с весны? т.е у многих уже начнется пропадать "искусственный иммунитет"(6-9 мес). Им сейчас делают бесплатно третью дозу или нужно покупать за свои? Ибо по сроку давности те вакцинированные ничем не отличаются от антиваксов..
maza5 написав:Смерть одного члена семьи как должна повлиять на решение избавиться от квартиры? P.S. Коллега летом вакцинировалась короноваком, недавно съездила в РФ и заболела короной. У нас вакцинация началась с весны? т.е у многих уже начнется пропадать "искусственный иммунитет"(6-9 мес). Им сейчас делают бесплатно третью дозу или нужно покупать за свои? Ибо по сроку давности те вакцинированные ничем не отличаются от антиваксов..
Hotab написав:Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
да, как-то странно. за 2020 -5К вот как раз после майского всплеска проходит 6 мес на оформление наследства.
Hotab написав:Шутки шутками, но если при средних обычных смертях в Киеве порядка 3-4 тыс. закапывают в месяц, то в ковидные вспышки это 5-6 тысяч. Конечно это не +2 тыс свободных квартир , хоть бы 1 тысяча вышла, но на КРЖН это должно давить. Увы, рынок все проглатывает пока что, цены не падают.
да, как-то странно, за 2020 -5К. вот как раз после майского всплеска проходит 6 мес на оформление наследства.
Да-да и Бацька тут ни при чём со своим посажу самолёт 17 мая и начну садить всех подряд.
maza5 написав:Смерть одного члена семьи как должна повлиять на решение избавиться от квартиры? P.S. Коллега летом вакцинировалась короноваком, недавно съездила в РФ и заболела короной. У нас вакцинация началась с весны? т.е у многих уже начнется пропадать "искусственный иммунитет"(6-9 мес). Им сейчас делают бесплатно третью дозу или нужно покупать за свои? Ибо по сроку давности те вакцинированные ничем не отличаются от антиваксов..
maza5 написав:Смерть одного члена семьи как должна повлиять на решение избавиться от квартиры?
Ну мы же не скрываем, что умирают в подавляющем большинстве пожилые. То есть он и так там жил, скорее всего, или вдвоем, или сам. Явно же не молодые дети умерли и родители продолжают жить в квартире.
Ромасик написав:да, как-то странно.
Что странно? Минус 5 тыс человек за 20 год . в 2021 году явно ещё больше упадет. Но это все, конечно, оф цифры. Много жулья настроено, и там живут, но не есть киевлянами. Так как прописаны в условной Великой лепетыхе.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 12 жов, 2021 17:04, всього редагувалось 1 раз.
maza5 написав:........ P.S. Коллега летом вакцинировалась короноваком, недавно съездила в РФ и заболела короной. У нас вакцинация началась с весны? т.е у многих уже начнется пропадать "искусственный иммунитет"(6-9 мес). Им сейчас делают бесплатно третью дозу или нужно покупать за свои? Ибо по сроку давности те вакцинированные ничем не отличаются от антиваксов..
1. Как ей удалось съездить в РФ? Там родители, дети? 2. Весной у нас делали очень немного прививок - вакцин не было. Так что "у многих" это Вы сильно преувеличели. 3. Третью дозу у нас пока не делают. Возможно ли купить - сомневаюсь. Разве что подпольно. 4. Те "давно вакцинированные" всё равно отличаются от неваксов. Приобретённый иммунитет заметно ослабевает, но всё же сохраняется. В отличие от неваксов, у которых его не было и нет (если не переболели уже).
Hotab написав:.... Ну мы же не скрываем, что умирают в подавляющем большинстве пожилые. То есть он и так там жил, скорее всего, или вдвоем, или сам. Явно же не молодые дети умерли и родители продолжают жить в квартире.
Бывает не вдвоем, а с кем-то из детей. Бывает, записано заранее на детей/внуков. Да и если вдвоём, то далеко не всегда умирают оба. Так что на рынок жилья влияние если и есть, то минимальное - не те масштабы смертности.