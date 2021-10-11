Бывает, конечно, что живут с бабушкой. Особенно если у бабушки пенсия хорошая. ))
Ромка так стал киевлянином. После Донецка.
Так это не имеет принципиального значения. Хоть записано, хоть не записано, дети и так унаследуют. Только вопрос,что они с этим будут делать. Переедут в этот бабушатник,зато у метро? Или продадут? (и купят иномарку, чтоб наконец дули крутить киевлянам в общественном транспорте.. привет, Флер) Или сдадут?
Мне чёт кажется,что на "лишнюю" ковидную тысячу мертвых киевских бабушек и дедушек ну как минимум треть (333) квартир должна освободиться. А Киев за время ковида зарыл уже немало "лишних" тысяч.