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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3913391439153916

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Бывает не вдвоем, а с кем-то из детей.

Бывает, конечно, что живут с бабушкой. Особенно если у бабушки пенсия хорошая. ))
Ромка так стал киевлянином. После Донецка.
  ЛАД написав:Бывает, записано заранее на детей/внуков.

Так это не имеет принципиального значения. Хоть записано, хоть не записано, дети и так унаследуют. Только вопрос,что они с этим будут делать. Переедут в этот бабушатник,зато у метро? Или продадут? (и купят иномарку, чтоб наконец дули крутить киевлянам в общественном транспорте.. привет, Флер) Или сдадут?
Мне чёт кажется,что на "лишнюю" ковидную тысячу мертвых киевских бабушек и дедушек ну как минимум треть (333) квартир должна освободиться. А Киев за время ковида зарыл уже немало "лишних" тысяч.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 17:19

В течение прошедших суток в стране выявлены 2323 новых заразившихся. Почти половина из них (47%) — школьники моложе 11 лет, то есть возрастная группа, которая не может быть вакцинированной.
.....
Как выяснилось, 76% из общего числа тяжелобольных не вакцинированы.

https://www.9tv.co.il/item/35101
Можно продолжать доказывать, что вакцинация бесполезна.
ЛАД
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