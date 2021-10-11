ЛАД написав:Бывает не вдвоем, а с кем-то из детей.
Бывает, конечно, что живут с бабушкой. Особенно если у бабушки пенсия хорошая. )) Ромка так стал киевлянином. После Донецка.
ЛАД написав:Бывает, записано заранее на детей/внуков.
Так это не имеет принципиального значения. Хоть записано, хоть не записано, дети и так унаследуют. Только вопрос,что они с этим будут делать. Переедут в этот бабушатник,зато у метро? Или продадут? (и купят иномарку, чтоб наконец дули крутить киевлянам в общественном транспорте.. привет, Флер) Или сдадут? Мне чёт кажется,что на "лишнюю" ковидную тысячу мертвых киевских бабушек и дедушек ну как минимум треть (333) квартир должна освободиться. А Киев за время ковида зарыл уже немало "лишних" тысяч.
В течение прошедших суток в стране выявлены 2323 новых заразившихся. Почти половина из них (47%) — школьники моложе 11 лет, то есть возрастная группа, которая не может быть вакцинированной. ..... Как выяснилось, 76% из общего числа тяжелобольных не вакцинированы.
Hotab написав:..... Мне чёт кажется,что на "лишнюю" ковидную тысячу мертвых киевских бабушек и дедушек ну как минимум треть (333) квартир должна освободиться. А Киев за время ковида зарыл уже немало "лишних" тысяч.
Не буду спорить, не могу оценить количественно. По Харьковской области за всё время 4187 смертей. По Харькову цифру сейчас найти не могу, но, думаю, тысячи три. Если пропорция Ваша, то это 1000 квартир освободились. Вряд ли. Или они не вышли на рынок. Т.к. для Харькова это был бы обвал. А у нас цены растут как на покупку, так и на аренду.
Hotab написав:С 15 октября Херсонская область красная. Папарарапам, фсе!!! О междугороднем транспорте по ковид-сертификатам ранее говорили уже?? Антиваксы , это ваша пропаганда .
Жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID. P.S.Справка о выздоровлении сколько действует? Вы давно вакцинировались?
Прошу прощения за длинную цитату, но важно для наших споров. Даже не буду ничего выделять, читайте сами.
В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Группа исследователей раз в неделю просматривает медицинские записи миллионов американцев, которые были привиты мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna начиная с 14 декабря 2020 года, и отслеживает состояние их здоровья до и после вакцинации. Исследование будет продолжаться два года, но промежуточные выводы показывают, что эти вакцины безопасны для широкой публики.
Исследователи не обнаружили связи между прививкой и 23 возможными побочными эффектами, список которых был составлен после консультации с экспертами CDC.
Среди симптомов, которые искали исследователи: неврологические расстройства, такие как судороги, энцефалит и синдром Гийена – Барре, сердечно-сосудистые проблемы, такие как тромбоэмболия легочной артерии, инсульт или инфаркт миокарда, а также другие серьезные симптомы, такие как паралич Белла, анафилактический шок и аппендицит.
Исследователи обнаружили, что в течение нескольких недель после вакцинации не наблюдалось увеличения случаев тяжелых заболеваний среди вакцинированных по сравнению с людьми, которые не были вакцинированы, а также по сравнению с людьми, с даты вакцинации которых прошло более трех недель.
Хотя имели место случаи серьезных побочных эффектов, они были редкими, и между ними и вакцинацией не было установлено достаточно прочной связи, чтобы считать их статистически значимыми.
Чтобы повысить доверие к вакцинам против коронавируса, исследователи также изучили побочные эффекты, вызывающие наибольшую озабоченность у населения. Так, не было обнаружено статистических доказательств того, что мРНК-вакцины приводят к увеличению числа тромбов.
Еще одно явление, вызывающее беспокойство, – это миокардит, воспаление сердечной мышцы, которое чаще всего случается у молодых мужчин. В исследовании было зарегистрировано всего 34 случая миокардита среди вакцинированных в возрасте от 12 до 39 лет. Чаще всего воспаление возникало в течение недели после введения вакцины, и почти все, у кого наблюдали этот побочный эффект, полностью выздоровели. Исследователи подсчитали, что на каждый миллион доз вакцины, введенной людям, приходится 6,3 случая миокардита среди молодых мужчин.
Исследователи также выявили в базе данных 55 случаев тяжелых аллергических реакций после вакцинации – почти все они зарегистрированы в течение очень короткого времени после вакцинации, когда пациенты находились под тщательным медицинским наблюдением (аллергики получали вакцину под наблюдением врача в качестве меры предосторожности).
В целом информация, доступная исследователям на данный момент, указывает на то, что вакцины против коронавируса на основе мРНК от компаний Pfizer и Moderna являются гораздо более безопасным вариантом для широкой общественности, чем возможность заражения самим коронавирусом.
Что странно? Минус 5 тыс человек за 20 год . в 2021 году явно ещё больше упадет. Но это все, конечно, оф цифры. Много жулья настроено, и там живут, но не есть киевлянами. Так как прописаны в условной Великой лепетыхе.
та редко кто, купив жилье в Киеве, оставляет селянскую прописку. Странно, где эти высвобожденные квартиры? Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008.