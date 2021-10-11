В журнале Американской медицинской ассоциации были опубликованы промежуточные выводы самого крупного исследования влияния вакцины от коронавируса. В исследовании участвуют 6 миллионов человек, его проводят в США при поддержке и финансировании Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).



Группа исследователей раз в неделю просматривает медицинские записи миллионов американцев, которые были привиты мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna начиная с 14 декабря 2020 года, и отслеживает состояние их здоровья до и после вакцинации. Исследование будет продолжаться два года, но промежуточные выводы показывают, что эти вакцины безопасны для широкой публики.



Исследователи не обнаружили связи между прививкой и 23 возможными побочными эффектами, список которых был составлен после консультации с экспертами CDC.



Среди симптомов, которые искали исследователи: неврологические расстройства, такие как судороги, энцефалит и синдром Гийена – Барре, сердечно-сосудистые проблемы, такие как тромбоэмболия легочной артерии, инсульт или инфаркт миокарда, а также другие серьезные симптомы, такие как паралич Белла, анафилактический шок и аппендицит.



Исследователи обнаружили, что в течение нескольких недель после вакцинации не наблюдалось увеличения случаев тяжелых заболеваний среди вакцинированных по сравнению с людьми, которые не были вакцинированы, а также по сравнению с людьми, с даты вакцинации которых прошло более трех недель.



Хотя имели место случаи серьезных побочных эффектов, они были редкими, и между ними и вакцинацией не было установлено достаточно прочной связи, чтобы считать их статистически значимыми.



Чтобы повысить доверие к вакцинам против коронавируса, исследователи также изучили побочные эффекты, вызывающие наибольшую озабоченность у населения. Так, не было обнаружено статистических доказательств того, что мРНК-вакцины приводят к увеличению числа тромбов.



Еще одно явление, вызывающее беспокойство, – это миокардит, воспаление сердечной мышцы, которое чаще всего случается у молодых мужчин. В исследовании было зарегистрировано всего 34 случая миокардита среди вакцинированных в возрасте от 12 до 39 лет. Чаще всего воспаление возникало в течение недели после введения вакцины, и почти все, у кого наблюдали этот побочный эффект, полностью выздоровели. Исследователи подсчитали, что на каждый миллион доз вакцины, введенной людям, приходится 6,3 случая миокардита среди молодых мужчин.



Исследователи также выявили в базе данных 55 случаев тяжелых аллергических реакций после вакцинации – почти все они зарегистрированы в течение очень короткого времени после вакцинации, когда пациенты находились под тщательным медицинским наблюдением (аллергики получали вакцину под наблюдением врача в качестве меры предосторожности).



В целом информация, доступная исследователям на данный момент, указывает на то, что вакцины против коронавируса на основе мРНК от компаний Pfizer и Moderna являются гораздо более безопасным вариантом для широкой общественности, чем возможность заражения самим коронавирусом.