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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3914391539163917 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 Мені вже зробили щеплення 63% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 84 Додано: Вів 12 жов, 2021 18:52 Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав: да, как-то странно. да, как-то странно. Что странно? Минус 5 тыс человек за 20 год . в 2021 году явно ещё больше упадет.

Но это все, конечно, оф цифры. Много жулья настроено, и там живут, но не есть киевлянами. Так как прописаны в условной Великой лепетыхе. Что странно? Минус 5 тыс человек за 20 год . в 2021 году явно ещё больше упадет.Но это все, конечно, оф цифры. Много жулья настроено, и там живут, но не есть киевлянами. Так как прописаны в условной Великой лепетыхе. та редко кто, купив жилье в Киеве, оставляет селянскую прописку.

Странно, где эти высвобожденные квартиры? Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008. та редко кто, купив жилье в Киеве, оставляет селянскую прописку.Странно, где эти высвобожденные квартиры? Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008. Невже так слабо з статистикою ?

рік_ тис жителів _ млн м2 _ м2 на жит_тис квартир

1995 __ 2643,80 __ 47,90 _____ 18,00 __ 889,4

1996 __ 2637,90 __ 48,30 _____ 18,60 __ 896,9

1997 __ 2629,60 __ 48,20 _____ 18,50 __ 904,2

1998 __ 2625,30 __ 48,30 _____ 18,60 __ 909,6

2000 __ 2615,30 __ 48,90 _____ 18,70 __ 926,9

2001 __ 2613,10 __ 51,52 _____ 19,50 __ 939,1

2002 __ 2611,30 __ 50,60 _____ 19,80 __ 956,8

2003 __ 2621,70 __ 53,40 _____ 20,00 __ 966,3

2004 __ 2639,00 __ 54,03 _____ 20,00 __ 975,7

2005 __ 2666,40 __ 55,20 _____ 20,20 __ 989,43

2006 __ 2693,20 __ 55,80 _____ 20,30 __ 997,4

2007 __ 2718,10 __ 57,00 _____ 20,50 __ 1010,4

2008 __ 2740,20 __ 58,00 _____ 20,60 __ 1020,1

2009 __ 2765,50 __ 59,00 _____ 20,90 __ 1033,9

2010 __ 2785,10 __ 59,70 _____ 21,00 __ 1037,9

2011 __ 2799,20 __ 60,60 _____ 21,00 __ 1046,9

2012 __ 2814,30 __ 61,60 _____ 21,30 __ 1056,5

2013 __ 2845,00 __ 62,20 _____ 21,30 __ 1065,6

2014 __ 2868,70 __ 62,70 _____ 22,00 __ 1068,3

2015 __ 2888,00 __ 64,90 _____ 22,60 __ 1112,1

2016 __ 2906,60 __ 63,50 _____ 22,00 __ 1080,6

2017 __ 2925,80 __ 63,40 _____ 21,90 __ 1078,5

2018 __ 2934,50 __ 63,50 _____ 21,80 __ 1081,7

2019 __ 2950,80 __ 59,10 _____ 20,20 __ 991,6

2020 __ 2967,40 __ 58,80 _____ 20,10 __ 994,4

2021 __ 2962,20

1 Кількість жителів росла з 1995 року з середньою швидкістю 1000 осіб в місяць

2 Кількість квартир росла з середньою швидкістю в 240 квартир в місяць ( падіння кількості квартир з 2007 по 2020 зумовлено тим, що общаги масово переводились в житловий фонд і кімната( яка вважалась окремим приміщенням) обєднавшись з іншими двома/трьома кімнатами - перетворювалась в багатокімнатну квартиру

3 Кількість м2 росла з швидкістю в 25400 м2 в місяць....



Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка. Невже так слабо з статистикою ?рік_ тис жителів _ млн м2 _ м2 на жит_тис квартир1995 __ 2643,80 __ 47,90 _____ 18,00 __ 889,41996 __ 2637,90 __ 48,30 _____ 18,60 __ 896,91997 __ 2629,60 __ 48,20 _____ 18,50 __ 904,21998 __ 2625,30 __ 48,30 _____ 18,60 __ 909,62000 __ 2615,30 __ 48,90 _____ 18,70 __ 926,92001 __ 2613,10 __ 51,52 _____ 19,50 __ 939,12002 __ 2611,30 __ 50,60 _____ 19,80 __ 956,82003 __ 2621,70 __ 53,40 _____ 20,00 __ 966,32004 __ 2639,00 __ 54,03 _____ 20,00 __ 975,72005 __ 2666,40 __ 55,20 _____ 20,20 __ 989,432006 __ 2693,20 __ 55,80 _____ 20,30 __ 997,42007 __ 2718,10 __ 57,00 _____ 20,50 __ 1010,42008 __ 2740,20 __ 58,00 _____ 20,60 __ 1020,12009 __ 2765,50 __ 59,00 _____ 20,90 __ 1033,92010 __ 2785,10 __ 59,70 _____ 21,00 __ 1037,92011 __ 2799,20 __ 60,60 _____ 21,00 __ 1046,92012 __ 2814,30 __ 61,60 _____ 21,30 __ 1056,52013 __ 2845,00 __ 62,20 _____ 21,30 __ 1065,62014 __ 2868,70 __ 62,70 _____ 22,00 __ 1068,32015 __ 2888,00 __ 64,90 _____ 22,60 __ 1112,12016 __ 2906,60 __ 63,50 _____ 22,00 __ 1080,62017 __ 2925,80 __ 63,40 _____ 21,90 __ 1078,52018 __ 2934,50 __ 63,50 _____ 21,80 __ 1081,72019 __ 2950,80 __ 59,10 _____ 20,20 __ 991,62020 __ 2967,40 __ 58,80 _____ 20,10 __ 994,42021 __ 2962,201 Кількість жителів росла з 1995 року з середньою швидкістю 1000 осіб в місяць2 Кількість квартир росла з середньою швидкістю в 240 квартир в місяць ( падіння кількості квартир з 2007 по 2020 зумовлено тим, що общаги масово переводились в житловий фонд і кімната( яка вважалась окремим приміщенням) обєднавшись з іншими двома/трьома кімнатами - перетворювалась в багатокімнатну квартиру3 Кількість м2 росла з швидкістю в 25400 м2 в місяць....Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка. budivelnik

Повідомлень: 25136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 18:58 Hotab написав: Ромасик написав: Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008. Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008.



Смотри какая история. Официально в Киеве население почти не растет. Но новострои сдаются сотнями. Есть что-то , выводящееся из эксплуатации? Вряд ли. Значит фактическое население очень растет. Смотри какая история. Официально в Киеве население почти не растет. Но новострои сдаются сотнями. Есть что-то , выводящееся из эксплуатации? Вряд ли. Значит фактическое население очень растет.

так то в лоб согласен. Но встречал в этом году некоторые квартиры где-то от 2008 г.в., которые продавались без ремонта. Т.е. 12 лет там никто не жил. Что было для меня дичью.



С более свежего вот: https://flatfy.ua/%D0%B6%D0%BA-welcome- ... 0%B5%D0%B2

дому 2 года, а перекупы до сих пор не распродали квартиры. Они наверное еще не ведают, что им прогнозирует Зрадио) так то в лоб согласен. Но встречал в этом году некоторые квартиры где-то от 2008 г.в., которые продавались без ремонта. Т.е. 12 лет там никто не жил. Что было для меня дичью.С более свежего вот:дому 2 года, а перекупы до сих пор не распродали квартиры. Они наверное еще не ведают, что им прогнозирует Зрадио) Ромасик Повідомлень: 3206 З нами з: 30.03.15 Подякував: 657 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 19:06 Ромасик написав: Hotab написав: С 15 октября Херсонская область красная.

Папарарапам, фсе!!!

О междугороднем транспорте по ковид-сертификатам ранее говорили уже??

Антиваксы , это ваша пропаганда . С 15 октября Херсонская область красная.Папарарапам, фсе!!!О междугороднем транспорте по ковид-сертификатам ранее говорили уже??Антиваксы , это ваша пропаганда .

как же мы без сообщения с Херсоном то проживем!? как же мы без сообщения с Херсоном то проживем!?



Даже не представляю Обычно поезд Интерсити Херсон-Киев из Херсона в Николаев приезжает уже наполовину заполненный, а сейчас... нам будет очень не хватать пассажиров из Херсона...

Я думаю, что кроме принятых мер надо еще интернет отключить в Херсонской области на время пребывания в красной зоне, чтобы люди меньше истерили на форумах и больше гуляли на свежем воздухе, мозги проветривали, быстрей выздоравливали не только от ковида.. Даже не представляюОбычно поезд Интерсити Херсон-Киев из Херсона в Николаев приезжает уже наполовину заполненный, а сейчас... нам будет очень не хватать пассажиров из Херсона...Я думаю, что кроме принятых мер надо еще интернет отключить в Херсонской области на время пребывания в красной зоне, чтобы люди меньше истерили на форумах и больше гуляли на свежем воздухе, мозги проветривали, быстрей выздоравливали не только от ковида.. fler

Повідомлень: 2152 З нами з: 07.08.09 Подякував: 648 раз. Подякували: 807 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 19:06 Сьогодні Істрєбін з гордістю повідомляє що Херсонська в червоній зоні...

а памятаєте як пів року тому в Херсонській практично не було випадків?

Як думаєте - і чого вона сьогодні в червоній?

може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...



Пс

До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів... budivelnik

Повідомлень: 25136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 19:07 budivelnik написав: Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка. Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка.

не понял связи. Что с происходит с высвобожденными хрущами? Видел в доме на Русановке заколоченную квартиру. Целое лето стояла. Интересно, кто будет за отопление платить не понял связи. Что с происходит с высвобожденными хрущами? Видел в доме на Русановке заколоченную квартиру. Целое лето стояла. Интересно, кто будет за отопление платить Ромасик Повідомлень: 3206 З нами з: 30.03.15 Подякував: 657 раз. Подякували: 309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 19:07 montagvide написав: Volos написав:



Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев. Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев.

Естественная убыль населения в России достигла миллиона человек в год за последние 12 месяцев, что является рекордом за всю историю страны, в обозримом будущем население страны продолжит сокращаться, рассказал URA.RU независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша. Естественная убыль населения в России достигла миллиона человек в год за последние 12 месяцев, что является рекордом за всю историю страны, в обозримом будущем население страны продолжит сокращаться, рассказал URA.RU независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

"Ничего особенного"(с), просто сбываются прогнозы ООН (10-летней давности) по населению до 2050-2100г.

По Украине прогноз даже чуть хуже (с поправкой на количество населения) - и он тоже "выполняется согласно графика".

Так что и без ковида предполагалось около -30% населения "Ничего особенного"(с), просто сбываются прогнозы ООН (10-летней давности) по населению до 2050-2100г.По Украине прогноз даже чуть хуже (с поправкой на количество населения) - и он тоже "выполняется согласно графика".Так что и без ковида предполагалось около -30% населения Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15401 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8493 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 19:19 Ромасик написав: budivelnik написав: Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка. Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка. не понял связи. Что с происходит с высвобожденными хрущами? Видел в доме на Русановке заколоченную квартиру. Целое лето стояла. Интересно, кто будет за отопление платить не понял связи. Что с происходит с высвобожденными хрущами? Видел в доме на Русановке заколоченную квартиру. Целое лето стояла. Интересно, кто будет за отопление платить Що тут не зрозумілого

В Києві - 1 млн квартир

Нормальний рівень смертей в місяць-3000+

36 років підряд розкупалось 240 новозбудованих квартир в місяць і перепродувалось 500...



А Ви бачили 1-100 квартир , що становить 0,01% від житлового фонду в поганому стані.... Що тут не зрозумілогоВ Києві - 1 млн квартирНормальний рівень смертей в місяць-3000+36 років підряд розкупалось 240 новозбудованих квартир в місяць і перепродувалось 500...А Ви бачили 1-100 квартир , що становить 0,01% від житлового фонду в поганому стані.... budivelnik

Повідомлень: 25136 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2751 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 19:22 budivelnik написав: До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів... До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів...



Спалах дельти зараз в Англїї, кількість нових випадків в день в 10-15 разів більші ніж влітку були.

Але поїзди ніхто не зупиняє, навіть навпаки, можна в поїздах не вдягати маски. Здогадаєтесь чому без таблички? Спалах дельти зараз в Англїї, кількість нових випадків в день в 10-15 разів більші ніж влітку були.Але поїзди ніхто не зупиняє, навіть навпаки, можна в поїздах не вдягати маски. Здогадаєтесь чому без таблички? IgA Повідомлень: 853 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3914391539163917 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7780 10015295

ЛОБ Вів 12 жов, 2021 16:03