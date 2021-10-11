Невже так слабо з статистикою ?Ромасик написав:та редко кто, купив жилье в Киеве, оставляет селянскую прописку.
Странно, где эти высвобожденные квартиры? Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008.
рік_ тис жителів _ млн м2 _ м2 на жит_тис квартир
1995 __ 2643,80 __ 47,90 _____ 18,00 __ 889,4
1996 __ 2637,90 __ 48,30 _____ 18,60 __ 896,9
1997 __ 2629,60 __ 48,20 _____ 18,50 __ 904,2
1998 __ 2625,30 __ 48,30 _____ 18,60 __ 909,6
2000 __ 2615,30 __ 48,90 _____ 18,70 __ 926,9
2001 __ 2613,10 __ 51,52 _____ 19,50 __ 939,1
2002 __ 2611,30 __ 50,60 _____ 19,80 __ 956,8
2003 __ 2621,70 __ 53,40 _____ 20,00 __ 966,3
2004 __ 2639,00 __ 54,03 _____ 20,00 __ 975,7
2005 __ 2666,40 __ 55,20 _____ 20,20 __ 989,43
2006 __ 2693,20 __ 55,80 _____ 20,30 __ 997,4
2007 __ 2718,10 __ 57,00 _____ 20,50 __ 1010,4
2008 __ 2740,20 __ 58,00 _____ 20,60 __ 1020,1
2009 __ 2765,50 __ 59,00 _____ 20,90 __ 1033,9
2010 __ 2785,10 __ 59,70 _____ 21,00 __ 1037,9
2011 __ 2799,20 __ 60,60 _____ 21,00 __ 1046,9
2012 __ 2814,30 __ 61,60 _____ 21,30 __ 1056,5
2013 __ 2845,00 __ 62,20 _____ 21,30 __ 1065,6
2014 __ 2868,70 __ 62,70 _____ 22,00 __ 1068,3
2015 __ 2888,00 __ 64,90 _____ 22,60 __ 1112,1
2016 __ 2906,60 __ 63,50 _____ 22,00 __ 1080,6
2017 __ 2925,80 __ 63,40 _____ 21,90 __ 1078,5
2018 __ 2934,50 __ 63,50 _____ 21,80 __ 1081,7
2019 __ 2950,80 __ 59,10 _____ 20,20 __ 991,6
2020 __ 2967,40 __ 58,80 _____ 20,10 __ 994,4
2021 __ 2962,20
1 Кількість жителів росла з 1995 року з середньою швидкістю 1000 осіб в місяць
2 Кількість квартир росла з середньою швидкістю в 240 квартир в місяць ( падіння кількості квартир з 2007 по 2020 зумовлено тим, що общаги масово переводились в житловий фонд і кімната( яка вважалась окремим приміщенням) обєднавшись з іншими двома/трьома кімнатами - перетворювалась в багатокімнатну квартиру
3 Кількість м2 росла з швидкістю в 25400 м2 в місяць....
Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка.