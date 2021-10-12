RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3915391639173918>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:52

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:да, как-то странно.
Что странно? Минус 5 тыс человек за 20 год . в 2021 году явно ещё больше упадет.
Но это все, конечно, оф цифры. Много жулья настроено, и там живут, но не есть киевлянами. Так как прописаны в условной Великой лепетыхе.
та редко кто, купив жилье в Киеве, оставляет селянскую прописку.
Странно, где эти высвобожденные квартиры? Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008.
Невже так слабо з статистикою ?
рік_ тис жителів _ млн м2 _ м2 на жит_тис квартир
1995 __ 2643,80 __ 47,90 _____ 18,00 __ 889,4
1996 __ 2637,90 __ 48,30 _____ 18,60 __ 896,9
1997 __ 2629,60 __ 48,20 _____ 18,50 __ 904,2
1998 __ 2625,30 __ 48,30 _____ 18,60 __ 909,6
2000 __ 2615,30 __ 48,90 _____ 18,70 __ 926,9
2001 __ 2613,10 __ 51,52 _____ 19,50 __ 939,1
2002 __ 2611,30 __ 50,60 _____ 19,80 __ 956,8
2003 __ 2621,70 __ 53,40 _____ 20,00 __ 966,3
2004 __ 2639,00 __ 54,03 _____ 20,00 __ 975,7
2005 __ 2666,40 __ 55,20 _____ 20,20 __ 989,43
2006 __ 2693,20 __ 55,80 _____ 20,30 __ 997,4
2007 __ 2718,10 __ 57,00 _____ 20,50 __ 1010,4
2008 __ 2740,20 __ 58,00 _____ 20,60 __ 1020,1
2009 __ 2765,50 __ 59,00 _____ 20,90 __ 1033,9
2010 __ 2785,10 __ 59,70 _____ 21,00 __ 1037,9
2011 __ 2799,20 __ 60,60 _____ 21,00 __ 1046,9
2012 __ 2814,30 __ 61,60 _____ 21,30 __ 1056,5
2013 __ 2845,00 __ 62,20 _____ 21,30 __ 1065,6
2014 __ 2868,70 __ 62,70 _____ 22,00 __ 1068,3
2015 __ 2888,00 __ 64,90 _____ 22,60 __ 1112,1
2016 __ 2906,60 __ 63,50 _____ 22,00 __ 1080,6
2017 __ 2925,80 __ 63,40 _____ 21,90 __ 1078,5
2018 __ 2934,50 __ 63,50 _____ 21,80 __ 1081,7
2019 __ 2950,80 __ 59,10 _____ 20,20 __ 991,6
2020 __ 2967,40 __ 58,80 _____ 20,10 __ 994,4
2021 __ 2962,20
1 Кількість жителів росла з 1995 року з середньою швидкістю 1000 осіб в місяць
2 Кількість квартир росла з середньою швидкістю в 240 квартир в місяць ( падіння кількості квартир з 2007 по 2020 зумовлено тим, що общаги масово переводились в житловий фонд і кімната( яка вважалась окремим приміщенням) обєднавшись з іншими двома/трьома кімнатами - перетворювалась в багатокімнатну квартиру
3 Кількість м2 росла з швидкістю в 25400 м2 в місяць....

Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25136
З нами з: 15.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 2751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 18:58

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Понаехов, я бы сказал, не так и много в Киеве, в сравнении с 2008.


Смотри какая история. Официально в Киеве население почти не растет. Но новострои сдаются сотнями. Есть что-то , выводящееся из эксплуатации? Вряд ли. Значит фактическое население очень растет.

так то в лоб согласен. Но встречал в этом году некоторые квартиры где-то от 2008 г.в., которые продавались без ремонта. Т.е. 12 лет там никто не жил. Что было для меня дичью.

С более свежего вот: https://flatfy.ua/%D0%B6%D0%BA-welcome- ... 0%B5%D0%B2
дому 2 года, а перекупы до сих пор не распродали квартиры. Они наверное еще не ведают, что им прогнозирует Зрадио)
Ромасик
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 30.03.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:06

  Ромасик написав:
  Hotab написав:С 15 октября Херсонская область красная.
Папарарапам, фсе!!!
О междугороднем транспорте по ковид-сертификатам ранее говорили уже??
Антиваксы , это ваша пропаганда .

как же мы без сообщения с Херсоном то проживем!? :o


Даже не представляю :roll:
Я думаю, что кроме принятых мер надо еще интернет отключить ваксам в Херсонской области на время пребывания в красной зоне, чтобы они меньше истерили на форумах и больше гуляли на свежем воздухе, мозги проветривали, быстрей выздоравливали не только от ковида.. :wink:
Востаннє редагувалось fler в Вів 12 жов, 2021 19:25, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 07.08.09
Подякував: 648 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:06

Сьогодні Істрєбін з гордістю повідомляє що Херсонська в червоній зоні...
а памятаєте як пів року тому в Херсонській практично не було випадків?
Як думаєте - і чого вона сьогодні в червоній?
може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...

Пс
До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25136
З нами з: 15.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 2751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:07

  budivelnik написав:Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка.

не понял связи. Что с происходит с высвобожденными хрущами? Видел в доме на Русановке заколоченную квартиру. Целое лето стояла. Интересно, кто будет за отопление платить :?:
Ромасик
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 30.03.15
Подякував: 657 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:07

  montagvide написав:
  Volos написав:

Цифры по задолженности оплаты коммунальных услуг характеризуют перспективную и обеспеченную жизнь рядовых украинцев.

Естественная убыль населения в России достигла миллиона человек в год за последние 12 месяцев, что является рекордом за всю историю страны, в обозримом будущем население страны продолжит сокращаться, рассказал URA.RU независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

"Ничего особенного"(с), просто сбываются прогнозы ООН (10-летней давности) по населению до 2050-2100г.
По Украине прогноз даже чуть хуже (с поправкой на количество населения) - и он тоже "выполняется согласно графика".
Так что и без ковида предполагалось около -30% населения
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15401
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8494 раз.
Подякували: 4110 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:19

  Ромасик написав:
  budivelnik написав:Тому якихось 5000-10000 навть додаткових смертей від ковіду за 550-600 днів - це що мертвому припарка.
не понял связи. Что с происходит с высвобожденными хрущами? Видел в доме на Русановке заколоченную квартиру. Целое лето стояла. Интересно, кто будет за отопление платить :?:
Що тут не зрозумілого
В Києві - 1 млн квартир
Нормальний рівень смертей в місяць-3000+
36 років підряд розкупалось 240 новозбудованих квартир в місяць і перепродувалось 500...

А Ви бачили 1-100 квартир , що становить 0,01% від житлового фонду в поганому стані....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25136
З нами з: 15.01.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 2751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:22

  budivelnik написав:До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів...


Спалах дельти зараз в Англїї, кількість нових випадків в день в 10-15 разів більші ніж влітку були.
Але поїзди ніхто не зупиняє, навіть навпаки, можна в поїздах не вдягати маски. Здогадаєтесь чому без таблички?
IgA
 
Повідомлень: 854
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:28

  IgA написав:
  budivelnik написав:До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів...


Спалах дельти зараз в Англїї, кількість нових випадків в день в 10-15 разів більші ніж влітку були.
Але поїзди ніхто не зупиняє, навіть навпаки, можна в поїздах не вдягати маски. Здогадаєтесь чому без таблички?


Щоб швидше набули природнього імунітету? :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2153
З нами з: 07.08.09
Подякував: 648 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:33

  fler написав:
  IgA написав:
  budivelnik написав:До речі ніхто так і не пояснив чому в Англії з липня по жовтень поденна кількість смертей виросла в 10 разів...


Спалах дельти зараз в Англїї, кількість нових випадків в день в 10-15 разів більші ніж влітку були.
Але поїзди ніхто не зупиняє, навіть навпаки, можна в поїздах не вдягати маски. Здогадаєтесь чому без таблички?


Щоб швидше набули природнього імунітету? :wink:

Оставшиеся 36% :wink:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3915391639173918>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab, yama і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 777, 778, 779
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7780 10021424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 16:03
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2231)
12.10.2021 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.