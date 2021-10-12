budivelnik написав:а памятаєте як пів року тому в Херсонській практично не було випадків? Як думаєте - і чого вона сьогодні в червоній? може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...
Рано смеетесь:
Львовщина приближается к «красной» зоне - область готовится усилить карантин 12.10.2021 15:49
Из-за высокого показателя госпитализаций больных с COVID-19 и заполненности коечной сети больничных учреждений Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности, область готовится к новым ограничениям.
Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис ...
Три вакцинированных члена семьи могут снизить риск на 90%, два — на 75%, а один — наполовину.
«Результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцинация важна не только для индивидуальной защиты, но и для снижения передачи инфекции, особенно в семьях, которые являются средой высокого риска передачи инфекции», — пояснил профессор гериатрической медицины в Университете Умео Питер Нордстрем. ...... Сегодня в Швеции полный курс вакцинации прошло более 6,9 млн человек. В настоящее время начата вакцинация подростков 12-15 лет, а также обсуждается требование к частным клиникам обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.
budivelnik написав:а памятаєте як пів року тому в Херсонській практично не було випадків? Як думаєте - і чого вона сьогодні в червоній? може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...
Рано смеетесь:
Львовщина приближается к «красной» зоне - область готовится усилить карантин 12.10.2021 15:49 ........ Про свою область напишете то же самое:
може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...
Харьков, вроде, тоже не пропустил осеннюю и весеннюю волны Но сегодня "впереди планеты всей".
ЛАД написав:Харьков, вроде, тоже не пропустил осеннюю и весеннюю волны Но сегодня "впереди планеты всей".
Тут можно, конечно, оптимистично смотреть на то, что какие-то регионы ранее сильно хлопнуло, и сейчас они могут отдохнуть и наоборот. Но мне забордюрье не дает покоя. Жрём мы ханку не хуже их (дада, Яма, только они бояру, а наши бумажные кубики тетрапак на 10л в городах и самогон в селах) , медицина плохая так же. Они свой 1% населения от ковида зароют наверняка, 0.5% уже в земле. Неужели мы не осилим 300-400 тысяч избыточных (на момент мы имеем 100 тыс пока) .