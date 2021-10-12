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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3916391739183919>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:37

  fler написав:Щоб швидше набули природнього імунітету?


Судячи по наївності вашої здогадки Ви вже впустили природній вірус у свій мозок.

Так як Ви явно не в курсі то уточню що в мозку немає антитіл.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:а памятаєте як пів року тому в Херсонській практично не було випадків?
Як думаєте - і чого вона сьогодні в червоній?
може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...

Рано смеетесь:
Львовщина приближается к «красной» зоне - область готовится усилить карантин
12.10.2021 15:49

Из-за высокого показателя госпитализаций больных с COVID-19 и заполненности коечной сети больничных учреждений Львовщина в ближайшие дни может войти в красную зону эпидемической опасности, область готовится к новым ограничениям.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис
...

https://www.ukrinform.ru/rubric-regions ... antin.html

Про свою область напишете то же самое:
може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:57

Три вакцинированных члена семьи могут снизить риск на 90%, два — на 75%, а один — наполовину.

«Результаты убедительно свидетельствуют о том, что вакцинация важна не только для индивидуальной защиты, но и для снижения передачи инфекции, особенно в семьях, которые являются средой высокого риска передачи инфекции», — пояснил профессор гериатрической медицины в Университете Умео Питер Нордстрем.
......
Сегодня в Швеции полный курс вакцинации прошло более 6,9 млн человек. В настоящее время начата вакцинация подростков 12-15 лет, а также обсуждается требование к частным клиникам обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/10/12/1925778.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:23

  yanyura написав:
  budivelnik написав:а памятаєте як пів року тому в Херсонській практично не було випадків?
Як думаєте - і чого вона сьогодні в червоній?
може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...

Рано смеетесь:
Львовщина приближается к «красной» зоне - область готовится усилить карантин
12.10.2021 15:49
........
Про свою область напишете то же самое:
може тому що рік тому, коли всі хворіли потихеньку - там не хворіли..а тепер просто доганяють...

:?:

Харьков, вроде, тоже не пропустил осеннюю и весеннюю волны
Но сегодня "впереди планеты всей".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 20:37

  ЛАД написав:Харьков, вроде, тоже не пропустил осеннюю и весеннюю волны
Но сегодня "впереди планеты всей".

Тут можно, конечно, оптимистично смотреть на то, что какие-то регионы ранее сильно хлопнуло, и сейчас они могут отдохнуть и наоборот.
Но мне забордюрье не дает покоя. Жрём мы ханку не хуже их (дада, Яма, только они бояру, а наши бумажные кубики тетрапак на 10л в городах и самогон в селах) , медицина плохая так же.
Они свой 1% населения от ковида зароют наверняка, 0.5% уже в земле.
Неужели мы не осилим 300-400 тысяч избыточных (на момент мы имеем 100 тыс пока) .
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Я думаю, что кроме принятых мер надо еще интернет отключить ваксам в Херсонской области

Что надо сделать с антиваксовками в Николаевской области? Отлавливать визжащих и колоть хоть куда-нибудь? Вдруг стимулирует работу извилин и они поймут, что из-за них скоро и их область будет красной. И на рынок торговать капченой рыбой "докторов наук" не пустят. И на почти новой Дачии Логан некуда будет поехать, все закроется.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:06

  IgA написав:
  fler написав:Щоб швидше набули природнього імунітету?


Судячи по наївності вашої здогадки Ви вже впустили природній вірус у свій мозок.
Так як Ви явно не в курсі то уточню що в мозку немає антитіл.


Количество вакансий в Великобритании достигло рекордного уровня на фоне продолжающегося восстановления рынка труда от Covid. По данным Управления национальной статистики, в период с июля по сентябрь количество вакансий составило 1,1 млн. Это самый высокий уровень с 2001 года. Наибольший рост вакансий наблюдался в секторе розничной торговли и ремонта автомобилей.
https://www.bbc.com/news/uk-58889805
Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида… :roll:
Глянем ваши графики. Самое большое снижение показывает (барабанная дробь) график вакцинации :!: 53000 за сутки? Раньше помню по 400000 жалили. Одни дети и антиваксы остались?
+38520 новых и 182 летальных 11 октября… Зато без масок в поезде можно…
Зображення
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:182 летальных

Зато 352 в Украине , с населением вдвое меньшим - это совсем понты, летим в 50.


Это вильнолюдь :

Зображення

А это привитые бриты с населением вдвое выше:

Зображення


Главное не перепутать.


Напоминать, что мы себе потом еще столько же допишем в сердечники , думаю не стоит.
Коф пусть строитель посчитает.

8 к 1 ??

И правда, почему у бритов поезда без масок и вакансии. Это не для доктора наук, не догадается.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 12 жов, 2021 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:17

Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11% працівників, що відповідає середній кількості вакцинованих по країні. Компанія планує за наступні 10 днів пришвидшити вакцинацію працівників.
https://hromadske.radio/news/2021/10/12 ... atsivnykiv

Я в шоці :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:вот их и отправят нахерсон

Бугага. В отличии от тебя офисного, у них найти работу,кроме как в УЗ - негде. И очередь желающих. Побегут наперегонки ширяться!!


  fler написав:Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11%

Та не расстраивайтесь, что в поезд не пустят. Я буду ехать, по пути где-то возле Баловного подхвачу вас на Киев посмотреть из салона нормальной машины. Только чур не крутить дули и пальцы не показывать киевлянам в маршрутках. Не надо меня позорить.
Hotab
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