|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:42
fler написав:
Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида…
Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.
А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна?
-
IgA
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 02.07.15
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48
Hotab написав: fler написав:
Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11%
Та не расстраивайтесь, что в поезд не пустят. Я буду ехать, по пути где-то возле Баловного подхвачу вас на Киев посмотреть из салона нормальной машины. Только чур не крутить дули и пальцы не показывать киевлянам в маршрутках. Не надо меня позорить.
Предложение очень заманчивое, но я пожалуй уступлю свое место в вашей машине вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 21:51
IgA написав: fler написав:
Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида…
Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.
А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна?
Как интересно
Я похоже на иммунолога?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2157
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 жов, 2021 22:01
fler написав:
вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.
Это верно. Тем более, что "мои доярки" , как все нормальные люди, одинаково ровно относятся к людям на "Финике" и в киевской маршрутке (потому они в моем кругу общения) . Не заявляют высокомерно,как всякое ничтожество,вчера снимавшее малосемейку на окраине Николаева, а сегодня купившее первую иномарку, "я их не замечаю".
Сладких снов.
Ромасик написав:
бюджетники такие терпилы, что они на все пойдут за свои 6500.
Ну явно же они не за зарплату там сидят.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7780
|10027804
|
Вів 12 жов, 2021 16:03
ЛОБ
|