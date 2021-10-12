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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3916391739183919

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84
Мені вже зробили щеплення
63%
53
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
4
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:42

  fler написав:Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида…


Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.
А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48

  Hotab написав:
  fler написав:Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11%

Та не расстраивайтесь, что в поезд не пустят. Я буду ехать, по пути где-то возле Баловного подхвачу вас на Киев посмотреть из салона нормальной машины. Только чур не крутить дули и пальцы не показывать киевлянам в маршрутках. Не надо меня позорить.


Предложение очень заманчивое, но я пожалуй уступлю свое место в вашей машине вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 21:51

  IgA написав:
  fler написав:Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида…


Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.
А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна?


Как интересно :roll: Я похоже на иммунолога?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.

Это верно. Тем более, что "мои доярки" , как все нормальные люди, одинаково ровно относятся к людям на "Финике" и в киевской маршрутке (потому они в моем кругу общения) . Не заявляют высокомерно,как всякое ничтожество,вчера снимавшее малосемейку на окраине Николаева, а сегодня купившее первую иномарку, "я их не замечаю". :mrgreen:
Сладких снов. :wink:

  Ромасик написав:бюджетники такие терпилы, что они на все пойдут за свои 6500.

Ну явно же они не за зарплату там сидят.
Hotab
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