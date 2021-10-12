Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3916391739183919 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 84 Мені вже зробили щеплення 63% 53 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 5% 4 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 84 Додано: Вів 12 жов, 2021 21:42 fler написав: Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида… Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида…



Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.

А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна? Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна? IgA Повідомлень: 855 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 21:48 Hotab написав: fler написав: Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11% Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11%

Та не расстраивайтесь, что в поезд не пустят. Я буду ехать, по пути где-то возле Баловного подхвачу вас на Киев посмотреть из салона нормальной машины. Только чур не крутить дули и пальцы не показывать киевлянам в маршрутках. Не надо меня позорить. Та не расстраивайтесь, что в поезд не пустят. Я буду ехать, по пути где-то возле Баловного подхвачу вас на Киев посмотреть из салона нормальной машины. Только чур не крутить дули и пальцы не показывать киевлянам в маршрутках. Не надо меня позорить.



Предложение очень заманчивое, но я пожалуй уступлю свое место в вашей машине вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз. Предложение очень заманчивое, но я пожалуй уступлю свое место в вашей машине вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз. fler

Повідомлень: 2157 З нами з: 07.08.09 Подякував: 648 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 21:51 IgA написав: fler написав: Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида… Нехило вы там восстанавливаетесь от ковида…



Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.

А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна? Да флер, неплохо. Но к сожалению удаленная работа теперь привилегия а не дефолтная опция.А Вы готовитесь к переквалификации из иммунолога в экономиста в преддверии локдауна?



Как интересно Я похоже на иммунолога? Как интересноЯ похоже на иммунолога? fler

Повідомлень: 2157 З нами з: 07.08.09 Подякував: 648 раз. Подякували: 808 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 22:01 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз. вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.

Это верно. Тем более, что "мои доярки" , как все нормальные люди, одинаково ровно относятся к людям на "Финике" и в киевской маршрутке (потому они в моем кругу общения) . Не заявляют высокомерно,как всякое ничтожество,вчера снимавшее малосемейку на окраине Николаева, а сегодня купившее первую иномарку, "я их не замечаю".

Сладких снов.



Ромасик написав: бюджетники такие терпилы, что они на все пойдут за свои 6500. бюджетники такие терпилы, что они на все пойдут за свои 6500.

Ну явно же они не за зарплату там сидят. Это верно. Тем более, что "мои доярки" , как все нормальные люди, одинаково ровно относятся к людям на "Финике" и в киевской маршрутке (потому они в моем кругу общения) . Не заявляют высокомерно,как всякое ничтожество,вчера снимавшее малосемейку на окраине Николаева, а сегодня купившее первую иномарку, "я их не замечаю".Сладких снов.Ну явно же они не за зарплату там сидят. Hotab

Повідомлень: 5006 З нами з: 15.02.09 Подякував: 250 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 22:44 Puente написав: З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ... З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...

Вы правы.

Вопрос о ценности человеческой жизни, конечно, чисто философский.

Спорно разве что о 18 столетии. Идея, скорее, возникла ещё раньше, но внедрение её в массовое сознание произошло совсем недавно - на мой взгляд уже после 2-ой мировой.

Ещё лет 100 назад по поводу смертей от ковида какой-то шорох был бы, но в общем было бы значительно спокойнее - "бабы ещё нарожают".

С другой стороны, ценность человеческой жизни действительно выросла. Одно дело, когда 100 или больше лет назад умирал неграмотный крестьянин, которого заменить никаких проблем - вокруг таких пруд пруди, другое дело сегодня, когда на подготовку к активной жизни затрачиваются большие средства и потеря человека, в принципе, может быть невосполнимой.

Так что нас с вами "смерть якогось мандарина в Китаї", действительно, может не волновать и, в общем, реально не очень волнует, но для общества в целом это важно.

"шлях не знаю куди" - ну да, но этот путь сегодня, на мой взгляд, неизбежен.

Плохо это или хорошо - кто знает. Но это неизбежно.

Это из той же оперы - сегодняшняя цивилизация, по-моему, гораздо менее устойчива, чем патриархальное общество. Один хакер может причинить огромный вред, в отличие от древности, когда роль одного человека (во всяком случае, обычного) = 0. Я даже не говорю о каком-нибудь серьёзном стихийном бедствии (пример Фукусимы, если бы сложилось чуть хуже). Вы правы.Вопрос о ценности человеческой жизни, конечно, чисто философский.Спорно разве что о 18 столетии. Идея, скорее, возникла ещё раньше, но внедрение её в массовое сознание произошло совсем недавно - на мой взгляд уже после 2-ой мировой.Ещё лет 100 назад по поводу смертей от ковида какой-то шорох был бы, но в общем было бы значительно спокойнее - "бабы ещё нарожают".С другой стороны, ценность человеческой жизни действительно выросла. Одно дело, когда 100 или больше лет назад умирал неграмотный крестьянин, которого заменить никаких проблем - вокруг таких пруд пруди, другое дело сегодня, когда на подготовку к активной жизни затрачиваются большие средства и потеря человека, в принципе, может быть невосполнимой.Так что нас с вами "смерть якогось мандарина в Китаї", действительно, может не волновать и, в общем, реально не очень волнует, но для общества в целом это важно."шлях не знаю куди" - ну да, но этот путь сегодня, на мой взгляд, неизбежен.Плохо это или хорошо - кто знает. Но это неизбежно.Это из той же оперы - сегодняшняя цивилизация, по-моему, гораздо менее устойчива, чем патриархальное общество. Один хакер может причинить огромный вред, в отличие от древности, когда роль одного человека (во всяком случае, обычного) = 0. Я даже не говорю о каком-нибудь серьёзном стихийном бедствии (пример Фукусимы, если бы сложилось чуть хуже). ЛАД 2 Повідомлень: 19934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4869 раз. Подякували: 4505 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 22:58 Hotab написав: Puente написав: Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .

Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".



В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает. Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.

К сожалению, не совсем так.

Понятно, речь не о сострадании. Но любая серьёзная эпидемия это, по крайней мере, отчасти, вопрос совместного выживания. Есть 2 варианта - либо сбежать "на необитаемый остров", либо принимать меры к прекращению эпидемии. Первый вариант почти для всех малореален, второй можно осуществить только совместными усилиями.

Опять же, к сожалению, сегодня не существует вакцин, которые давали бы 100%-ую гарантию. Поэтому будут "на здоровье умирать" антиваксы, но вместе с ними будут умирать и ваксы. К сожалению, не совсем так.Понятно, речь не о сострадании. Но любая серьёзная эпидемия это, по крайней мере, отчасти, вопросвыживания. Есть 2 варианта - либо сбежать "на необитаемый остров", либо принимать меры к прекращению эпидемии. Первый вариант почти для всех малореален, второй можно осуществить только совместными усилиями.Опять же, к сожалению, сегодня не существует вакцин, которые давали бы 100%-ую гарантию. Поэтому будут "на здоровье умирать" антиваксы, но вместе с ними будут умирать и ваксы. ЛАД 2 Повідомлень: 19934 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4869 раз. Подякували: 4505 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 23:16 fler написав: Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11% працівників, що відповідає середній кількості вакцинованих по країні. Компанія планує за наступні 10 днів пришвидшити вакцинацію працівників.

https://hromadske.radio/news/2021/10/12 ... atsivnykiv



Я в шоці Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11% працівників, що відповідає середній кількості вакцинованих по країні. Компанія планує за наступні 10 днів пришвидшити вакцинацію працівників.Я в шоці



зацените прямую речь:

Можливо на певний період ми знайдемо можливість забезпечити тестування працівникам на робочих місцях за кошт компанії, але якщо людина тривалий час відмовлятиметься вакцинуватися, то матиме сама сплачувати далі за тестування. Проте це точно не буде безлімітний період , бо не буде стимулу вакцинуватися



такое ощущение что один из руководителей УЗ делает предположение. что условные сотрудники "аниваксы" в условиях разгара эпидемии могут и не заболеть))) и компании прийдёться типа "безлімітний період" платить деньги за тесты



я то думал что всё кончится тем что все или переболеют (будет сертификат) или вакцинируються (и будет сертификат), а тут оказываеться могут быть такие которые не заболеют.



т.е. человек предлагает сознательно вакцинировать тех кто не заболеет - ну не маразм? зацените прямую речь:такое ощущение что один из руководителей УЗ делает предположение. что условные сотрудники "аниваксы" в условиях разгара эпидемии))) и компании прийдёться типа "безлімітний період" платить деньги за тестыя то думал что всё кончится тем что все или переболеют (будет сертификат) или вакцинируються (и будет сертификат), а тут оказываеться могут быть такие которые не заболеют.т.е. человек предлагает сознательно вакцинировать тех кто не заболеет - ну не маразм? uaprofi

Повідомлень: 4977 З нами з: 21.04.11 Подякував: 713 раз. Подякували: 492 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3916391739183919 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7780 10033345

ЛОБ Вів 12 жов, 2021 16:03