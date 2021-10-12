fler написав:Наразі у компанії «Укрзалізниця» вакциновані 11%
Та не расстраивайтесь, что в поезд не пустят. Я буду ехать, по пути где-то возле Баловного подхвачу вас на Киев посмотреть из салона нормальной машины. Только чур не крутить дули и пальцы не показывать киевлянам в маршрутках. Не надо меня позорить.
Предложение очень заманчивое, но я пожалуй уступлю свое место в вашей машине вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.
fler написав:вашим же дояркам из Хацапетовки. Для них впервые увидеть Киев гораздо важнее, чем для меня в сто-пятьсотый раз.
Это верно. Тем более, что "мои доярки" , как все нормальные люди, одинаково ровно относятся к людям на "Финике" и в киевской маршрутке (потому они в моем кругу общения) . Не заявляют высокомерно,как всякое ничтожество,вчера снимавшее малосемейку на окраине Николаева, а сегодня купившее первую иномарку, "я их не замечаю". Сладких снов.
Ромасик написав:бюджетники такие терпилы, что они на все пойдут за свои 6500.
Puente написав:З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...
Вы правы. Вопрос о ценности человеческой жизни, конечно, чисто философский. Спорно разве что о 18 столетии. Идея, скорее, возникла ещё раньше, но внедрение её в массовое сознание произошло совсем недавно - на мой взгляд уже после 2-ой мировой. Ещё лет 100 назад по поводу смертей от ковида какой-то шорох был бы, но в общем было бы значительно спокойнее - "бабы ещё нарожают". С другой стороны, ценность человеческой жизни действительно выросла. Одно дело, когда 100 или больше лет назад умирал неграмотный крестьянин, которого заменить никаких проблем - вокруг таких пруд пруди, другое дело сегодня, когда на подготовку к активной жизни затрачиваются большие средства и потеря человека, в принципе, может быть невосполнимой. Так что нас с вами "смерть якогось мандарина в Китаї", действительно, может не волновать и, в общем, реально не очень волнует, но для общества в целом это важно. "шлях не знаю куди" - ну да, но этот путь сегодня, на мой взгляд, неизбежен. Плохо это или хорошо - кто знает. Но это неизбежно. Это из той же оперы - сегодняшняя цивилизация, по-моему, гораздо менее устойчива, чем патриархальное общество. Один хакер может причинить огромный вред, в отличие от древности, когда роль одного человека (во всяком случае, обычного) = 0. Я даже не говорю о каком-нибудь серьёзном стихийном бедствии (пример Фукусимы, если бы сложилось чуть хуже).
Puente написав:Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких .
Так и есть. Возможно вы не заметили, здесь заруба идёт не на предмет "а давайте всех спасём" (возможно Истребин один призывает к этому, мне вообще ничья жизнь не дорога , кроме своей), а все дисиденты остановилось на этапе "а есть ли ковидные смерти?", "а сколько их?" , "а сколько лет они не дожили?"," а вакцина помогает?" . Каждый из дисидентов тормознулся на своем каком-то этапе. Вкладчик с Ямой остался на уровне "нет ничего, никто не умирает, просто жрут водку и умирают". Другие сумели пройти дальше "умирают , но очень мало и они и так умерли бы завтра". Кто-то "умирают много, ну и ладно, я же не умру, потому вакцинация не нужна ни мне , и вообще никому".
В общем речь идёт об этом на этих страницах. Здесь не о сострадании. По крайней мере после появления вакцины у меня его не осталось ни к кому. Антивакс сам себе злобный Буратино и пусть на здоровье умирает.
К сожалению, не совсем так. Понятно, речь не о сострадании. Но любая серьёзная эпидемия это, по крайней мере, отчасти, вопрос совместного выживания. Есть 2 варианта - либо сбежать "на необитаемый остров", либо принимать меры к прекращению эпидемии. Первый вариант почти для всех малореален, второй можно осуществить только совместными усилиями. Опять же, к сожалению, сегодня не существует вакцин, которые давали бы 100%-ую гарантию. Поэтому будут "на здоровье умирать" антиваксы, но вместе с ними будут умирать и ваксы.
Можливо на певний період ми знайдемо можливість забезпечити тестування працівникам на робочих місцях за кошт компанії, але якщо людина тривалий час відмовлятиметься вакцинуватися, то матиме сама сплачувати далі за тестування. Проте це точно не буде безлімітний період, бо не буде стимулу вакцинуватися
такое ощущение что один из руководителей УЗ делает предположение. что условные сотрудники "аниваксы" в условиях разгара эпидемии могут и не заболеть))) и компании прийдёться типа "безлімітний період" платить деньги за тесты
я то думал что всё кончится тем что все или переболеют (будет сертификат) или вакцинируються (и будет сертификат), а тут оказываеться могут быть такие которые не заболеют.
т.е. человек предлагает сознательно вакцинировать тех кто не заболеет - ну не маразм?
Многие говорят, что мать - это профессия. Ну так пора значит приравнять беременность туда же и вписать в список обязательных к вакцинации.
Мне нравится идея криминальной ответственности родителей если они отказали ребенку в праве на здоровую от полиомиелита жизнь, а в итоге ребенок стал инвалидом. Мне так же нравится идея обязательной вакцинации от Ковида беременных.