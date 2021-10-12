Додано: Вів 12 жов, 2021 22:44

Puente написав: З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ... З одного боку смішно часом читати ... А з іншого - якщо перекласти пости Будівельника "на хлопський розум" - отримаємо дуже простий філософський висновок ( хоч з Будівельником я не погоджуюся - але висновок як на мене адекватний ) - вся ця суєта пов"язана зі сформованим ще в 18 столітті принципом про цінність будь-якого людського життя . Я зовсім не впевнений , що смерть якогось мандарина в Китаї мене хоч якось хвилює . Більше того - насправді зовсім не хвилює . Цінність життя якоїсь конкретної людини має тільки для її близьких . Для людства на даний момент - це шлях не знаю куди ...

Вы правы.Вопрос о ценности человеческой жизни, конечно, чисто философский.Спорно разве что о 18 столетии. Идея, скорее, возникла ещё раньше, но внедрение её в массовое сознание произошло совсем недавно - на мой взгляд уже после 2-ой мировой.Ещё лет 100 назад по поводу смертей от ковида какой-то шорох был бы, но в общем было бы значительно спокойнее - "бабы ещё нарожают".С другой стороны, ценность человеческой жизни действительно выросла. Одно дело, когда 100 или больше лет назад умирал неграмотный крестьянин, которого заменить никаких проблем - вокруг таких пруд пруди, другое дело сегодня, когда на подготовку к активной жизни затрачиваются большие средства и потеря человека, в принципе, может быть невосполнимой.Так что нас с вами "смерть якогось мандарина в Китаї", действительно, может не волновать и, в общем, реально не очень волнует, но для общества в целом это важно."шлях не знаю куди" - ну да, но этот путь сегодня, на мой взгляд, неизбежен.Плохо это или хорошо - кто знает. Но это неизбежно.Это из той же оперы - сегодняшняя цивилизация, по-моему, гораздо менее устойчива, чем патриархальное общество. Один хакер может причинить огромный вред, в отличие от древности, когда роль одного человека (во всяком случае, обычного) = 0. Я даже не говорю о каком-нибудь серьёзном стихийном бедствии (пример Фукусимы, если бы сложилось чуть хуже).